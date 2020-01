Gadżety Smartwatch Suunto 7 z WearOS nie tylko na trening 2020-01-08 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Liczyliście na bardziej „lifestylowy” smartwatch od Suunto? Na targach CES 2020 został zaprezentowany gadżet, który może wam przypaść do gustu!

Gadżety spod znaku Suunto regularnie trafiają do rankingów najlepszych zegarków sportowych. Zaprezentowany podczas targów CES 2020 smartwatch Suunto 7 ma pozwolić tej fińskiej marce na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. W jaki sposób? Za sprawą systemu WearOS i bardziej „lifestylowego” podejścia.

Suunto 7 – sportowy zegarek i smartwatch na co dzień w jednym

Suunto 7 oferuje oczywiście komplet funkcji sportowych, dzięki którym wasze treningi mogą stać się efektywniejsze, a wy sami będziecie mieli większą kontrolę nad nimi. Oprócz tego jednak (za sprawą google’owskiego systemu WearOS) pojawią się rozwiązania bardziej „codzienne”, stylistyka będzie bardziej atrakcyjna, a czas pracy na jednym ładowaniu – dłuższy, dzięki technologii oszczędzania energii. Nawet po całym dniu intensywnego korzystania, „jutro” spokojnie zrobi się jeszcze trening.

Projektowaną przez dwa lata „Siódemkę” Suunto wystawia do walki z urządzeniami odnajdywanymi w katalogach gigantów rynku smartwatchów, takich jak Apple i Samsung. Pokonanie ich nie będzie łatwym zadaniem, ale nie jest też niemożliwe. Ścisła współpraca z Qualcommem (objawiająca się między innymi obecnością procesora Snapdragon Wear 3100) przemawia na korzyść tego gadżetu.

Niestety – to nie są tanie rzeczy

Suunto 7 ma być sportowym zegarkiem dla tych, którzy szukają smartwatcha na co dzień. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu wykorzystają 70 różnych trybów sportowych, pulsometr i moduł GPS, a także docenią wodoszczelność (do 50 m). Wszyscy – stylową konstrukcję i obecność wszystkich funkcji, jakich można wymagać od „inteligentnego czasomierza”. Jedyną przeszkodą na drodze do popularności może być cena – ta wyniesie aż 1999 złotych. Kiedy premiera? 31 stycznia.

