Tak wygląda futurystyczny Disintegration - teraz, bo ostatecznie powinien wyglądać lepiej

Gracze sympatyzujący z futurystycznymi strzelaninami zapewne słyszeli już o Disintegration. Jeśli nie, warto te zaległości nadrobić i od razu zobaczyć, jak wygląda rozgrywka w tym tytule.

Disintegration to FPS w klimatach science-fiction

Z zapowiedzią Disintegration mieliśmy do czynienia podczas targów Gamescom 2019. Nie przeszła ona bez echa chociażby dlatego, iż za grę odpowiada studio V1 Interactive założone przez Marcusa Lehto, który ma w swoim CV między innymi prace nad grami z serii Halo. To świetna rekomendacja i rozbudzone nadzieje na to, że Disintegration zaoferuje wciągającą zabawę.

Do tej pory trzeba było zadowalać się jednak głównie obietnicami oraz wprowadzającymi w klimat, ale niewiele mówiącymi o rozgrywce grafikami. Sytuacja nieco się zmieniła, ponieważ Disintegration trafiło na warsztat redakcji IGN. Ta opublikowała między innymi ponad 30-minutowy gameplay z trybu kampanii, który potwierdza, że obecne będą tu również elementy charakterystyczne dla gatunku RTS.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, iż materiał pochodzi z wczesnej wersji gry, a więc należy mieć nadzieję, że ostatecznie całość będzie prezentowała się jeszcze lepiej. A jak jest teraz? Sprawdźcie sami.

Gameplay z Disintegration

Jak Wam się podoba?

Disintegration ma trafić na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. Dokładna data premiery finalnej wersji gry nie jest znana, ale pierwsze zapowiedzi mówiły, iż zostanie ona oddana w ręce graczy w tym roku.

Źródło: IGN

