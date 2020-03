Seria The Last of Us to jeden z największych magnesów przyciągających do konsol PlayStation. Jest szansa, że jej popularność jeszcze wzrośnie. Joel i Ellie pojawią się w nowym serialu HBO.

The Last of Us jako serial od HBO

Takie niespodzianki lubimy, nawet mają na uwadze, że przenoszenie gier na ekrany telewizorów (a zwłaszcza kin) nie zawsze kończy się sukcesem. Potwierdzono, iż na podstawie The Last of Us przygotowany zostanie serial.

Projekt traktowany jest bardzo poważnie, a najlepiej świadczą o tym zaangażowane strony. To HBO, Sony Pictures Television, a nawet PlayStation Productions do tej pory omijające seriale. Z punktu widzenia graczy ważną informacją będzie to, iż nie pominięto tutaj również twórców gry, którzy zostali zaproszeni do współpracy.

I can’t believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel’s journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

Serial The Last of Us - co już wiemy?

Stanowiska producentów wykonawczych piastować będą Carolyn Strauss (m. in. Gra o tron i Chernobyl) oraz Evan Wells (szef studia Naughty Dog). Scenariusz przygotują natomiast Craig Mazin oraz Neil Druckmann. Jeśli nie kojarzycie, Craig Mazin odpowiadał za scenariusz serialu Chernobyl od HBO, Neil Druckmann to natomiast scenarzysta i jeden z ojców serii The Last of Us.

„Od pierwszego spotkania z Craigiem zaskoczyło mnie jego podejście do narracji oraz głębokie zrozumienie The Last of Us. Dzięki Czarnobylowi, Craig i HBO stworzyli pełne napięcia, wstrząsające, emocjonalne arcydzieło. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszych partnerów, którzy przedstawiliby The Last of Us jako serial telewizyjny.” - Neil Druckmann

Jak się zapewne domyślacie, za wcześnie na bliższe szczegóły dotyczące daty premiery, długości serialu czy dokładniejszego zarysu fabuły. Trudno spodziewać się, aby w rolach głównych nie wystąpili znani z gry Joel i Ellie. Macie pomysły, kto pasowałby do tych ról?

Jeśli chodzi o gry, krótkie przypomnienie. The Last of Us debiutowało w 2013 roku na PlayStation 3 i rok później na PlayStation 4 jako The Last of Us: Remastered. Już niedługo, bo 29 maja zadebiutuje natomiast The Last of Us: Part 2.

