TicWatch Pro wyróżnia się dwoma ekranami – rozwiązaniem, dzięki któremu smartwatch może działać nawet miesiąc na jednym ładowaniu. W tym roku firma Mobvoi przygotowała jego nową wersję. To zarazem jej najbardziej wytrzymały zegarek w historii.

TicWatch Pro (2020) – nowy smartwatch z dwoma ekranami

Smartwatche to świetne gadżety z jedną dużą wadą: krótkim czasem pracy. Dwa lata temu firma Mobvoi postanowiła coś z tym zrobić i tak powstał TicWatch Pro – zegarek wyposażony w 1,39-calowy panel OLED oraz umieszczony nad nim ekran LCD (wyświetlający tylko podstawowe informacje lub całkowicie przezroczysty, gdy nie jest potrzebny). To rozwiązanie pozwoliło wydłużyć czas pracy do 30 dni i nowy model z dopiskiem 2020 wytrzymuje między ładowaniami równie długo.

Oprócz dwóch ekranów zarówno stary, jak i nowy TicWatch Pro wykorzystuje system Wear OS (na czele z aplikacjami Google Fit, Google Pay, Facebook Messenger, Uber, Spotify i Telegram), ma na pokładzie układ Snapdragon Wear 2100, a łączność ogranicza się do technologii Wi-Fi 4 i Bluetooth 4.2. To niekoniecznie pozytywne wiadomości, ale producent przekonuje, że to wciąż wystarczająco dobra specyfikacja.

Na szczęście mimo to wiele się zmieniło…

Nowy TicWatch Pro to prawdziwy twardziel. Co potrafi wytrzymać?

Podstawową różnicą pomiędzy starym i nowym smartwatchem jest wzmocniona konstrukcja. TicWatch Pro (2020) okazuje się wystarczająco wytrzymały, by zasługiwać na certyfikat Military Standard 810G. Nie robią na nim wrażenia temperatury tak niskie jak -20 stopni Celsjusza i tak wysokie jak 55 stopni. Bez szwanku wyjdzie też z 30-minutowej kąpieli na głębokości do 1,5 m. Z kolei jego ekran jest pokryty szkłem Gorilla Glass 3.

Co nieco zmieniło się także w środku, mianowicie nowy TicWatch Pro ma 1 GB pamięci RAM (a nie 512 MB jak jego poprzednik). Dzięki temu nie tylko wszystko ma działać sprawniej, ale też będziemy mogli liczyć na bardziej precyzyjne informacje na temat naszej kondycji, zdrowia czy snu.

Wiemy, kiedy TicWatch Pro pojawi się na rynku i ile będzie kosztować

Dostępny w wersji czarnej i srebrnej smartwatch TicWatch Pro (2020) zadebiutuje na rynku na początku przyszłego miesiąca. Cena została ustalona na 260 dolarów. Jacyś chętni?

