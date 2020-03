Ekipa Firefly wpadła na PAX East 2020, by pochwalić się, jak obecnie prezentuje się w akcji gra Twierdza: Władcy. Jesteście ciekawi? W takim razie rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie!

Pod koniec lutego dostaliśmy garść informacji na temat kampanii w grze Twierdza: Władcy, a teraz mamy okazję, by dobrze przyjrzeć się rozgrywce w tym trybie. Co powiecie na pół godzinki z tym tytułem? Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszamy na seansik…

Zobacz najnowszy gameplay Twierdza: Władcy z trybu kampanii

Powyższy film przedstawia misję, przenoszącą nas do 238 roku przed naszą erą i stawiającą przed nami niełatwe zadanie pokonania okrutnego Lao Ai. Możemy dzięki niemu przyjrzeć się największej nowince w nowej Twierdzy, a więc systemowi władców, ale też nowym jednostkom (z lansjerami i konnymi łucznikami na czele) oraz machinom oblężniczym (wśród których nie brakuje katapult i wybuchających wołów). Twórcy zaprezentowali też nowe łańcuchy produkcyjne charakterystyczne dla dalekiego wschodu, mianowicie herbatę i jedwab.

Przy okazji ekipa Firefly przypominała, że w grze Twierdza: Władcy zamierza dać nam olbrzymią swobodę. Dzięki temu będziemy mieli większą kontrolę nad zamkiem i jednostkami, ale też nic nie będzie stało na przeszkodzie, by poszczególne misje rozgrywać po swojemu. Równie dobrą drogą do zwycięstwa może być budowa olbrzymiej armii, jak i pełna koncentracja na ekonomii.

Nowa Twierdza jest już za rogiem – twórcy pracują w pocie czoła, by zdążyć…

...przed końcem tego roku. Niezmiennie bowiem Twierdza: Władcy ma się ukazać w 2020 roku – oczywiście wyłącznie w wersji przeznaczonej na PC. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej produkcji, to poniżej znajdziecie kilka linków do newsów, które mogą was zainteresować.

