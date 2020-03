Tęskniliście za jakąkolwiek wzmianką na temat Cyberpunk 2077? Od kilku dni takowych nie było, dziś okazją do zmiany takiego stanu rzeczy stał się dla twórców Dzień Kobiet.

W Cyberpunk 2077 zagramy jako V, pan lub panna

Jeśli nie wszyscy, to zapewne większość czekających na Cyberpunk 2077 wie, trzeba będzie wcielić się tutaj w V. W zależności od wyboru będzie to imię bohatera lub bohaterki. Twórcy przypomnieli o tym przy okazji Dnia Kobiet, a skoro tak to wypadało podejść to tematu od strony protagonistki.

CD Projekt RED przedstawiło w mediach społecznościowych grafikę ukazującą aktualną wizję panny V, która odbiega nieco o tego, co pokazywano kilka miesięcy temu. Patrząc na pojawiające się komentarze wypada pokusić się o stwierdzenie, że twórcy poszli w dobrą stronę. Jak podoba się Wam?

Żeńska wersja V na alternatywnej okładce Cyberpunk 2077

Jeśli również macie pozytywne odczucia to ucieszy Was coś jeszcze. Okazuje się, że powyższa grafika będzie alternatywną (zapewne umieszczoną na odwrocie) wersją okładki goszczącej na pudełkowych wydaniach. Gdyby ktoś zastanawiał się, jak wygląda podstawowa to wypada przypomnieć, że ta znana jest już od dłuższego czasu. Możecie rzucić na nią okiem chociażby w jednej z naszych wcześniejszych publikacji.

You're looking at it :) — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 8, 2020

Pierwotnie zakładano, iż Cyberpunk 2077 zadebiutuje w kwietniu, ale po niedawnym opóźnieniu premiery musimy czekać do 17 września. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Ostatnio dowiedzieliśmy się, iż w Polsce wyda ją firma Cenega.

Źródło: @CyberpunkGame

