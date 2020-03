To nie będzie bajka dla dzieci. Najnowszy film osadzony w uniwersum Mortal Kombat to animacja kierowana wyłącznie do dorosłych widzów.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge to pełnometrażowy film animowany wytwórni Warner Bros., opracowany w ścisłej współpracy z ekipą NeatherRealm Studios. Jego twórcy postanowili nie iść na żadne kompromisy. Na ekranie krew będzie się lała strumieniami, od ciał bohaterów niejednokrotnie będą odrywane kończyny, a z ich ust polecą potoki brzydkich słów. Krótko mówiąc: to, co tygryski lubią najbardziej.

To może być najlepsza filmowa adaptacja bijatyki w historii. Potencjał jest przeogromny, a najnowszy zwiastun pozwala wierzyć w to, że zostanie on wykorzystany. Oprócz tytułowego Scorpiona, którego historia będzie stanowić główną oś fabularną, na ekranach pojawią się też inni spośród waszych ulubionych wojowników, w tym Liu Kang, Johnny Cage, Sub-Zero, Kitana, Sonya, Goro czy Shao-Kahn.

Zobacz najnowszy zwiastun Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge:

Czy Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge będzie tak dobry, jak zapowiada to zwiastun? Nie będziemy musieli długo czekać na to, by się o tym przekonać. Premiera filmu została zaplanowana na 12 kwietnia tego roku. Niestety na razie nie usłyszeliśmy ani słowa o debiucie w naszym kraju czy też polskiej wersji językowej.

Trwają też prace nad aktorskim filmem Mortal Kombat

Oprócz tej animacji w planach jest także aktorski film Mortal Kombat, stanowiący nowy początek dla tej serii. Jego premiera ma się odbyć w przyszłym roku i – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – będzie jedynie pierwszym z cyklu rozwijającego historie wojowników z tej kultowej marki.

Źródło: Dark Side of Gaming, Mortal Kombat, MovieWeb

Czytaj dalej o filmach i serialach:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl