Przeprowadzono badania, które wykazały, że użytkownicy mediów społecznościowych naśladują nawyki żywieniowe swoich znajomych. Częściej jedzą owoce i warzywa, jeżeli podpatrzą taki nawyk u znajomych, jednak to samo tyczy się niezdrowych posiłków.

Naukowcy poprosili 369 studentów uniwersytetów o ocenienie, ile ich znajomi z Facebooka codziennie spożywają jedzenia. Badano ilość owoców, warzyw, przekąsek o wysokiej gęstości energetycznej oraz słodkich napojów.

Następnie powiązano te informacje z nawykami żywieniowymi uczestników badania. Wykazano, że studenci mający znajomych akceptujących jedzenie niezdrowej żywności, sami jedzą znacznie więcej niezdrowych produktów. Badanie ujawniło również, że jeżeli uczestnicy wierzyli, że ich znajomi z Facebooka jedzą pięć zawierających owoce i warzywa posiłków dziennie, sami sięgali po dodatkową porcję owoców i warzyw.

Social media a codzienne nawyki

Internetowe kręgi społecznościowe mogą pośrednio wpływać na nawyki żywieniowe. Działa to na zasadzie "szturchnięcia" kogoś w bok, aby zachęcić do określonego zachowania. Możliwe, że badanie doprowadzi do nowych sposobów popychania ludzi w kierunku lepszej diety i ogólnie zdrowszego trybu życia.

Badanie udowodniło, że nasi rówieśnicy mają większy wpływ na to co wybieramy niż mogłoby się wydawać. Jason Thomas, współautor badań z Aston University twierdzi, że podświadomie porównujemy siebie do zachowania innych. Jeżeli znajomi z bliskiego otoczenia jedzą zdrowo to jest duża szansa, że my sami również tak jemy. Jednak działa to też w drugą stronę – jeżeli ludzie chętniej spożywają duże ilości niezdrowych przekąsek i słodkich napojów, może to prowadzić do społecznego przyzwolenia na przejadanie się śmieciowymi produktami.

Wnioskiem z badań jest to, że da się używać mediów społecznościowych jako narzędzia w grupach przyjaciół do wzajemnego upominania się ("szturchnięcia") w kwestii nawyków żywieniowych. Potencjalnie można tę wiedzę wykorzystać również do interwencji w zakresie zdrowia publicznego. Dzięki temu, będzie można pomóc ludziom w kształtowaniu ich zdrowych nawyków już od najmłodszych lat. Naukowcy są zdania, że promocja pozytywnych informacji w social mediach może nakłonić niektóre osoby do podejmowania mądrzejszych decyzji odnośnie ich własnej diety.

Jak myślicie, czy takie podejście do social mediów może rzeczywiście pomóc w promowaniu zdrowego trybu życia czy raczej będzie kolejnym narzędziem dla koncernów, by nakłonić konsumentów do tych bardziej opłacalnych zachowań?

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: gadgetsnow.com

Warto zobaczyć również: