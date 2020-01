Gry Oto Skyrim jakiego nie znacie, …ale wkrótce (być może) poznacie 2020-01-17 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Spędziliście długie godziny przy The Elder Scrolls V: Skyrim i myślicie, że tamte okolice nie mają już przed wami żadnych tajemnic? Greymoor udowodni, że się mylicie. Co to takiego? To tytuł najnowszego rozszerzenia do gry The Elder Scrolls Online.

The Elder Scrolls Online: Greymoor pokaże Skyrim, jakiego nie znacie W dynamicznie rozwijanym świecie The Elder Scrolls Online już na przełomie maja i czerwca otworzony zostanie rozdział pod tytułem Greymoor. To olbrzymie rozszerzenie, dzięki któremu odwiedzimy zachodni Skyrim i (znacząco rozbudowaną) jaskinię Blackreach, by pokonać czyhające tam potwory i odkryć tamtejsze sekrety. Najmroczniejsze z dotychczasowych rozszerzeń Greymoor to obszerny wątek fabularny umiejscowiony prawie tysiąc lat przed wydarzeniami z The Elder Scrolls V: Skyrim (na który powinniśmy przeznaczyć sobie jakieś 30 godzin), wiele zadań pobocznych i misji specjalnych, powrót rodu Ravenwatch, najróżniejsze wydarzenia globalne oraz zupełnie nowe systemy rozgrywki. Wszystko to w ręce pecetowców trafi już 18 maja, a posiadacze PlayStation 4 i Xbox One będą musieli poczekać do 2 czerwca. W 2020 roku w ESO odkryjemy sekrety Mrocznego serca Skyrim Greymoor to jednak tylko jeden z czterech elementów, składających się na Mroczne serce Skyrim – tak brzmi tytuł opowieści, którą ekipa ZeniMax Online przygotowała dla graczy The Elder Scrolls Online w tym roku. Wcześniej ukaże się (bezpłatny) prolog i pakiet lochów Harrowstorm, a później – dodatek fabularny i jeszcze jeden pakiet lochów. Gotowi na opowieść o budzącym się złu z pierwszej ery i bohaterach gotowych zmierzyć się z tym starożytnym zagrożeniem? Źródło: Cenega, ZeniMax Online Studios Zobacz również te newsy o grach: Warto było czekać na Dragon Ball Z: Kakarot? Są pierwsze recenzje

