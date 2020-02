Dystopia w nieco innym wydaniu. Science fiction w najlepszym wydaniu. Tak prezentuje się trzeci sezon serialu Westworld na najnowszym zwiastunie. Zobaczcie i przygotujcie się na premierę, od której dzieli nas już tylko niecały miesiąc.

Pierwszy zwiastun Westworld 3 pojawił się ponad dziewięć miesięcy temu i nie należy do najkrótszych czekanie nie tylko na premierę tej nowości HBO, ale też na kolejne informacje czy materiały. Teraz wreszcie autorzy podzielili się świeżym, prawie 3-minutowym trailerem. Obejrzyjmy go więc sobie na dobry początek.

Zobacz najnowszy zwiastun Westworld: 3. sezon:

Jak widzicie, w trzecim sezonie serialu Westworld główni bohaterowie wychodzą poza granice parku rozrywki. Będziemy obserwować ich zmagania w futurystycznym mieście, które wygląda nie tylko przekonująco, ale też po prostu ładnie. Niech was jednak to nie zwiedzie – wciąż mówimy o całkowitej dystopii.

„Chcieliśmy znaleźć wersję dystopii, której nie widzieliśmy nigdy wcześniej – powiedział Jonathan Nolan, jeden z twórców serialu Westworld, w wywiadzie dla serwisu Deadline. – Dystopia może wyglądać pięknie, bo to, że świat jest skorumpowany w środku, nie oznacza, że i na zewnątrz musi być brzydki”.

Powinniśmy więc otrzymać mroczną, piękną i wciągającą opowieść o niekoniecznie najbardziej optymistycznej wersji przyszłości. Coś, za co pokochaliśmy pierwszy sezon i coś, czego trochę zabrakło w drugim.

Premiera Westworld III już w przyszłym miesiącu

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że nasze czekanie ma się już wreszcie ku końcowi. Jak mogliście zauważyć na zwiastunie, premiera 3. sezonu Westworld odbędzie się 16 marca 2020 roku. Komplet 8 odcinków trafi do telewizji oraz – naturalnie – do katalogu HBO GO.

Źródło: HBO, Engadget, Deadline

