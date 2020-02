Kolejny tydzień za nami. W ciągu ostatnich dni pojawiło się kilka ciekawych zwiastunów, zapowiadających nowości filmowe i serialowe. Jak zwykle wybraliśmy dla was siedem najgorętszych. Zapraszamy!

Są filmy i seriale, obok których można przejść obojętnie, ale są też takie, których nie można się doczekać. Sprawdźcie najnowsze zwiastuny i dajcie znać, czy któryś z tych tytułów trafił na wasze listy „do obejrzenia”.

Jaki serial? Trzy nowości Netflix na zwiastunach:

Jaki film? Najnowsze zwiastuny do obejrzenia:

The Hunt – a więc tak się bawią milionerzy

Czarnobyl. Otchłań – rosyjska odpowiedź na serial HBO

The Iron Mask – Chan i Schwarzenegger. Po prostu

The Batman – tak wygląda Pattinson jako człowiek-nietoperz

Stranger Things (4. sezon)

Na początek jeszcze świeżutka zapowiedź 4. sezonu Stranger Things – kontynuacji jednego z tych seriali, dla których warto płacić za Netflix. Złoży się na niego (prawdopodobnie) 9 odcinków, podczas których opuścimy Hawkins i (przynajmniej na moment) trafimy do mroźnej Rosji, gdzie odnalazł się Hopper. Niestety dalej nie wiemy, kiedy ten powrót nadejdzie, ale zwiastun jest niczego sobie:

Altered Carbon (2. sezon)

Dobrze zapowiada się też drugi sezon serialu Altered Carbon. Po zajawce z ubiegłego tygodnia Netflix zaserwował nam wreszcie pełny, ponad dwuminutowy zwiastun kontynuacji, w której Takeshi Kovacs przyjmie ciało Anthony’ego Mackie’ego (którego możecie kojarzyć z roli Falcona z marvelowskich produkcji o Avengerach i Kapitanie Ameryce albo też z kultowej 8 Mili). Wygląda na to, że to solidne sci-fi doczeka się godnego ciągu dalszego – zresztą sami zobaczcie:

Premiera 2. sezonu Altered Carbon w katalogu Netflix odbędzie się jeszcze przed końcem tego miesiąca – 27 lutego.

Castlevania (3. sezon)

I jeszcze jeden gorący serial Netflix w naszym zestawieniu, ale tym razem animowany. Nie byle jaki, bo to Castlevania, która na początku marca powróci w swoim trzecim sezonie. Poprzednie dwie części naprawdę mogły się podobać i ani do estetyki, ani do fabuły, ani wreszcie do klimatu nie bardzo można było się przyczepić. Zwiastun wskazuje na to, że tym razem nie będzie inaczej!

The Hunt

Tymczasem przechodzimy już do filmów, a sekcję tę otwiera The Hunt – intrygujący horror przedstawiający historię dwunastu (przynajmniej na pozór) przypadkowych osób, które stają się zwierzyną łowną w niebezpiecznej grze milionerów. ...Dosłownie – zwierzyną. Może po prostu obejrzyjcie ten zwiastun:

Zainteresowani? Jeśli tak, to wiedzcie, że kinowa premiera The Hunt planowana jest na 13 marca.

Czarnobyl. Otchłań

Serial Czarnobyl od HBO zyskał olbrzymią popularność i uznanie wśród widzów i krytyków z całego świata ...no może poza Rosją. Władze euroazjatyckiego mocarstwa twierdzą, że twórcy ze Stanów przekłamali historię ...i dlatego też wkrótce doczekamy się „opartego na faktach” filmu produkcji rosyjskiej pod tytułem Czarnobyl. Otchłań. Fabuła będzie się koncentrować na eliminowaniu skutków awarii w elektrowni, a wysoki budżet pozwolić ma na efektowne i realistyczne przedstawienie tych wydarzeń…

...Czy rzeczywiście tak będzie, przekonamy się dopiero jesienią. Premiera filmu Czarnobyl. Otchłań odbędzie się 8 października.

The Iron Mask

The Iron Mask to jedna z największych ciekawostek w naszym zestawieniu. To rosyjsko-chiński, komediowy film akcji osadzony w XVIII wieku, który pewnie nie przykułby naszej uwagi, gdyby nie jeden fakt. W rolach głównych zobaczymy tu dwójkę legendarnych aktorów – to Jackie Chan i Arnold Schwarzenegger. Oto zwiastun:

The Batman

A na koniec nie tyle zwiastun, co zajawka. Ale musieliśmy ją tutaj umieścić, bo to nie byle jaka zajawka. To pierwsza szansa, by spojrzeć, jak Robert Pattinson prezentuje się w roli człowieka-nietoperza. To właśnie aktor, który daje nam coraz więcej powodów, by po tylu latach nie postrzegać go już tylko jako Edwarda ze Zmierzchu, wcieli się w postać protagonisty w filmie The Batman. Ten wejdzie na ekrany kin w przyszłym roku.

Który zwiastun zrobił na was największe wrażenie? Trudno wybrać jeden i na pewno wypada docenić serialowe trio Netflx – i Castlevania, i Stranger Things, i Altered Carbon – każda z tych produkcji zapowiada się wyśmienicie. Jakoś nie możemy też wyrzucić z głów trailera The Iron Mask. Dajcie znać w komentarzach jakie są wasze odczucia. Jesteśmy też ciekawi, co sądzicie o Pattinsonie w roli Batmana!

