2020-01-07 opublikowano przez Marta Andronik

Wi-Fi 6 stało się nowym standardem łączności bezprzewodowej, zwiększając wydajność 2,4 GHz i 5 GHz. Teraz umożliwi dostęp do pasma 6 GHz, co ma sprostać wymaganiom wysokiej przepustowości.

Coraz więcej urządzeń korzysta z internetu sprawiając, że sieć się zapycha i w efekcie szybkość przesyłania danych spada. Wi-Fi Alliance podjęło się rozwiązania tego problemu i postanowiło wprowadzić bardziej wydajny sposób na szybsze przesyłanie danych. Ogłoszono nowe pasmo 6 GHz nazwane Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E ma mieć te same zalety co Wi-Fi 6 (wyższą wydajność, szybsze prędkości przesyłania danych i mniejsze opóźnienia) i działać na nowym paśmie 6 GHz. Użytkownicy otrzymają dostęp do 14 dodatkowych kanałów 80 MHz i 7 dodatkowych kanałów 160 MHz. Wpłynie to znacząco na zmniejszenie zatłoczenia podczas przesyłania danych. Wi-Fi 6E będzie obsługiwać więcej użytkowników Wi-Fi jednocześnie, nawet w bardzo zatłoczonym otoczeniu.

Aplikacje i usługi o dużej przepustowości mają działać znacznie wydajniej. Użytkownicy odczują to na przykład podczas oglądania filmów wysokiej rozdzielczości przesyłanych strumieniowo. Granie w gry na platformach umieszczonych w chmurze (takich jak Stadia) też nie będzie problemem. Tak samo jak płynne działanie wszelkich programów i gier opartych na wirtualnej rzeczywistości.

Wi-Fi 6E zanim będzie dostępne dla wszystkich publicznie, będzie musiało przejść kontrolę regulacyjną. Wi-Fi Alliance twierdzi, że Wi-Fi jest gotowe do wykorzystania pasma 6 GHz i ma nadzieję, że po otrzymaniu zatwierdzenia producenci będą jak najszybciej udostępniać kompatybilność z 6GHz w swoich produktach. Analitycy uważają, że pierwszymi urządzeniami powinny być routery bezprzewodowe i smartfony, a dopiero potem punkty dostępu klasy korporacyjnej.

Wi-Fi zostało uznane za fundamentalną technologię Internetu Rzeczy, jest też niezbędnym uzupełnieniem dostarczania 5G. Silnie przyczynia się do rozwoju globalnych gospodarek. To ważne narzędzie, które przenosi sieci komunikacyjne na obszary o mniejszej dostępności. 6 GHz jest dobrze przystosowane do ułatwienia dalszego rozwoju Wi-Fi w tych obszarach, ze względu na jego sąsiedztwo z 5 GHz, gdzie Wi-Fi już działa.

Pojemność 6 GHz jest ogromna i na pewno będzie efektywnie wykorzystywana przez Wi-Fi 6, a potem przez nowsze wersje Wi-Fi. Póki co, Wi-Fi Alliance pracuje nad rozwojem testów interoperacyjności dla Wi-Fi 6E.

Źródło: androidpolice.com, wi-fi.org

