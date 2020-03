Filmowi bohaterowie bardzo często korzystają ze świetnych gadżetów, a James Bond to bez wątpienia jeden z nich. Jak się okazuje, Agent 007 zmieni smartfona.

HMD Global szykuje się do premiery nowych smartfonów i filmu No Time to Die

Firma HMD Global pochwaliła się, iż została oficjalnym partnerem telefonicznym 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda. Mowa o No Time to Die, którego premierę przesunięto o kilka miesięcy. Nie będzie miało to jednak wpływu na to, co zobaczymy na ekranach kin. No właśnie, co?

Łatwo domyślić się, co tego typu partnerstwo oznacza. W filmie No Time to Die można będzie zobaczyć smartfony z logo Nokia i liczba mnoga nie jest przypadkowa. Dodatkowo można spodziewać się szeroko zakrojonej kampanii reklamowej. W roli głównej nie wystąpi tu jednak Daniel Craig, a Lashana Lynch wcielająca się w rolę Nomi.

Które modele będą w niej promowane? Najprawdopodobniej te, których jeszcze oficjalnie nie poznaliśmy. A to zmieni się 19 marca. Na ten dzień HMD Global zaplanowało bowiem prezentację, która już od kliku dni zapowiadana jest w mediach społeczościowych.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

James Bond skorzysta z nowego modelu Nokia 8.2 5G

Z pojawiających się informacji wynika, iż w filmie No Time to Die w rękach bohaterów pojawią się między innymi Nokia 7.2 oraz Nokia 3310 (zapewne w wersji z 2017 roku). Smartfon szykowany na wspomnianą prezentację to najpewniej Nokia 8.2 5G. Najbardziej dociekliwi sugerują, że to właśnie ona będzie nowym smartfonem Jamesa Bonda.

HMD Global ma się czym chwalić, w końcu mowa o jeden z najpopularniejszych serii filmowych. Jednocześnie sam kontrakt niczego nie gwarantuje. W ostatnich latach w filmach o przygodach Jamesa Bonda pojawiały się smartfony Sony i nie przełożyło się na to rozchwytywanie ich przez klientów. Inna sprawa, jak skutecznie HMD Global będzie reklamować swoje propozycje.

Źródło: @sarvikas, @strangways, pkhype

