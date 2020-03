Premiera No Time to Die opóźniona o kilka miesięcy

Pomieszanie fikcji z rzeczywistością może nie wydawać się najbardziej trafne, ale w tym przypadku dość dobrze pokazuje, jak dużych echem odpija się sytuacja z koronawirusem. Do tej pory mieliśmy już nieprzyjemność poinformować o odwołaniu MWC 2020, IEM 2020 bez udziału publiczności czy o odwołaniu GDC 2020. Przed momentem ujawniono, iż opóźniona została premiera jednej z najważniejszych premier kinowych tego roku, bo za takową bezsprzecznie uchodzi No Time to Die.

O zmianie planów poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opóźnienie premiery No Time to Die ma być konsekwencją wspólnej decyzji MGM, Universal oraz producentów filmu. Podjęto ją w wyniki ogólnoświatowych obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W Chinach i Korei Południowej już teraz ograniczany jest dostęp do kin.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd