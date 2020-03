Oprogramowanie Czas ogarnąć ustawienia Windows 10 - z tą apką to proste z dnia 2020-03-07

Choć miało być inaczej, w Windows 10 ustawienia wciąż są rozsiane po różnych miejscach systemu. To niezbyt wygodne, ale na szczęście ktoś wpadł na pomysł, jak to uporządkować. Tak powstała aplikacja Win10 All Settings.

W systemie Windows 10 część opcji konfiguracyjnych odnajdujemy w Panelu sterowania, część w oknie Ustawienia, a jeszcze kolejne w innych miejscach. Win10 All Settings to natomiast prosta i malutka aplikacja, która wprowadza porządek, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich tych elementów z poziomu jednego wygodnego menu. Pobierz Win10 All Settings i miej wszystkie ustawienia Windows 10 w jednym miejscu: Aby włączyć menu z listami wszystkich opcji konfiguracyjnych, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonkę znajdującą się w trayu. Wówczas naszym oczom ukazuje się okienko, w którym wygodnie możemy przeglądać opcje z Ustawień, opcje z Panelu sterowania, narzędzia administratorskie oraz inne elementy konfiguracyjne. Można też kliknąć tę ikonkę lewym przyciskiem myszy, a wtedy przejrzysta lista zadań pogrupowanych według określonych kategorii pojawi się w osobnym oknie Eksploratora Windows. Z tej opcji warto skorzystać przede wszystkim wtedy, gdy nie zna się języka angielskiego (podręczne menu dostępne jest bowiem tylko po angielsku). Wróćmy jednak do wariantu z menu podręcznym. Wśród innych znajdujących się tam opcji odnajdujemy „klasyczną personalizację". Po włączeniu jej naszym oczom ukaże się uproszczone do granic możliwości okienko pozwalające łatwo zmienić wygląd systemu, wybrać jasny lub ciemny motyw, włączyć lub wyłączyć przezroczystość itp. Jedyne, czego może brakować, to wyszukiwarka ustawień. Ostatecznie jednak przeglądanie opcji jest tak proste i wygodne, że wcale nie jest to istotny brak. Wieńcząc natomiast listę plusów, warto podkreślić, że aplikacja Win10 All Settings działa poprawnie z każdą wersją „Dziesiątki". Źródło: Softpedia, informacja własna

