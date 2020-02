Windows 10 żyje i wciąż ewoluuje. Microsoft zmienia nie tylko to, w jaki sposób działa jego system operacyjny, ale też to, jak wygląda. Już wkrótce pojawią się na przykład nowe ikony – oczywiście zgodne z filozofią Fluent Design.

Nowe ikony Windows 10 w stylu Fluent Design

Fluent Design łączy w sobie dwie filozofie stylistyczne, wyznawane w przeszłości przez Microsoft: z jednej strony mamy tu żywe kolory, z drugiej – proste kształty. Nowe ikony Windows 10 doskonale to obrazują, jak widzisz zresztą na grafikach powyżej i poniżej

Niektóre z nowych ikon już trafiły do systemu (jak chociażby te reprezentujące składniki pakietu Microsoft Office), inne pojawiają się w insiderskich kompilacjach (na czele z kalkulatorem, pocztą i kalendarzem), a jeszcze kolejne zadebiutują w „Dziesiątce” za kilka tygodni czy też miesięcy. Ten sam zestaw ikon będzie obecny w nowym systemie Windows 10X przeznaczonym na urządzenia dwuekranowe.

To efekt wielu lat intensywnych prac i dążenia do doskonałości

Nowe ikony – jak przekonuje Microsoft – są efektem wieloletnich prac i sposobem na dostosowanie systemu Windows 10 do oczekiwań użytkowników. Nie chcemy – według giganta z Redmond – monochromatycznych ikon na kolorowych kafelkach, lecz kolorowych ikon na jednolitym tle.

Celem jest też ujednolicenie ikon, aby nie tylko system Windows 10 jako całość lepiej się prezentował, ale też dla poprawy efektywności naszego korzystania z komputera.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Stylistyczna (r)ewolucja w systemach Windows

W notce zapowiadającej te nowe ikony Microsoft zwraca też uwagę na to, że przy ich projektowaniu starał się, by pozostały wierne dziedzictwu systemów Windows. Krótko mówiąc: mają wyglądać podobnie do swoich poprzedniczek, tylko że lepiej. Na poniższej grafice możesz zobaczyć jak eksperymentowano z ikoną kalkulatora zanim podjęto ostateczną decyzję, a także jak ewoluowała ikona poczty na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

I jak ci się podobają te nowe ikony? Czy ma to w ogóle dla ciebie jakiekolwiek znaczenie?

Źródło: Microsoft Design (Medium), The Verge, informacja własna

