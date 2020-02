Microsoft liczył, że zakończenie wsparcia dla systemu Windows 7 spowoduje masowe przenosiny na „Dziesiątkę”. Dziś, trzy tygodnie później, wiemy, że do niczego takiego nie doszło.

„Śmierć” Windows 7 jest oficjalna, ale nie faktyczna. Z najnowszych danych przedstawionych przez serwis Netmarketshare wynika, że – owszem – udział „Siódemki” zmalał, a Windows 10 zyskał użytkowników, ale o żadnych drastycznych różnicach nie może być mowy.

Windows 10 na plusie, Windows 7 na minusie – ale bez szału

Spójrzmy na konkretne liczby. Na koniec grudnia 2019 roku Windows 7 był zainstalowany na 29,57 proc. komputerów, a Windows 10 na 53,36 proc. Z kolei na koniec stycznia 2020 roku udziały wynoszą odpowiednio 25,56 proc. oraz 57,08 proc.

Z jednej strony nie da się zaprzeczyć, że „Siódemce” zmalało, a „Dziesiątce” urosło – w obu przypadkach o około 4 punkty procentowe. Po ogłoszeniu zakończeniu wsparcia dla Windows 7 użytkownicy wcale więc nie rzucili się jednak do zmiany systemu i wciąż na co czwartym komputerze znajduje się właśnie ta wersja.

Co więcej, podobne różnice (o około 3-4 punkty procentowe w dół i w górę) odnotowano choćby między czerwcem a lipcem 2019 roku – zupełnie niezależnie od zakończenia wsparcia.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jak widać, użytkowników „Siódemki” wcale nie przeraziły zapowiedzi, że nie otrzymają już więcej aktualizacji i nie będą mogli liczyć na taki poziom bezpieczeństwa jak dotychczas. I trudno się temu dziwić – póki same programy i gry działają bez zarzutu, to trudno będzie przekonać ich do zmiany.

Windows 10 i Windows 7, a potem długo, długo nic

A jeżeli jesteście ciekawi, jakie systemy znajdują się na kolejnych miejscach, to trzecie i czwarte miejsce należy do macOS X 10.15 i Windows 8.1 (odpowiednio 3,39 i 3,38 proc.), następnie: macOS X 10.14 (3,12 proc.), macOS X 10.13 (1,51 proc.), Windows XP (1,34 proc.) i wreszcie na ósmym miejscu: skumulowane dystrybucje Linux (1,1 proc.).

Źródło: Netmarketshare, MSPowerUser, informacja własna

Zobacz również te newsy o Windows 7: