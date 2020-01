Smartfony Wszystkie trzy smartfony Galaxy S20 (Galaxy S11) z ekranami 120 Hz 2020-01-05 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Wygląda na to, że koreański producent jednak zdecyduje się na drobną zmianę w nazewnictwie swojej topowej serii smartfonów. Jednocześnie szykuje kilka nowości dotyczących specyfikacji, w tym ekrany 120 Hz.

Galaxy S20 tegoroczną topową serią smartfonów Samsung

Dość długo nic nie wskazywało na to, aby Samsung planował zmianę nazewnictwa. Zgodnie z dotychczasową kolejnością wyczekiwaliśmy zatem serii Galaxy S11. W ostatnich tygodniach zaczęły nasilać się jednak sugestie, iż ostatecznie zadebiutuje seria Galaxy S20 i najwyraźniej tak właśnie będzie. Przychylają się bowiem do tego także te źródła, które do tej pory dostarczały nam sprawdzających się później przecieków.

Już 11 lutego, bo datę konferencji prasowej oficjalnie potwierdzono, Samsung pochwali się smartfonami Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Należy postrzegać je jako następców odpowiednio Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+. Wszystkie nowe modele mają zostać wyposażone w ekrany o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Galaxy



S

120Hz



S

120Hz

+



S

120Hz

Ultra — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2020

Galaxy S20 z ekranem 120 Hz nie jest zaskoczeniem, to reakcja na nowy trend

Jeszcze w zeszłym roku sugerowano, że Samsung pójdzie za trendem i zdecyduje się na ekran 120 Hz. Stają się one już normą w smartfonach dedykowanych graczom (takim jak chociażby Asus ROG Phone 2), coraz częściej będą gościć również w innych, póki co tych droższych.

Na wyższą częstotliwość odświeżania spory nacisk kładzie już OnePlus. Trudno dziwić się, że zaczyna dotyczyć to również Samsunga. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że trend powinien odcisnąć piętno na tegorocznych najdroższych iPhone'ach (po iPhone SE 2 nie należy się tego spodziewać).

Wyższa częstotliwość odświeżania to lepsza płynność obrazu. Należy przypuszczać, że pojawi się opcja przełączania pomiędzy 60 Hz i 120 Hz. Mimo tego dobrze byłoby, aby wraz z nowymi ekranami producent nie zapomniał o pojemniejszych bateriach.

Źródło: @UniverseIce, @OnLeaks (foto)

Warto zobaczyć również: