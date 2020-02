Chociaż w kalendarzach dopiero luty, poznaliśmy już dwie serie smartfonów, których przedstawiciele do końca roku zaliczani będą do grona najciekawszych tego typu urządzeń na rynku. Galaxy S20 czy Xiaomi Mi 10? Pierwsze starcie, czyli specyfikacja w szczegółach.

We wtorek miała miejsce premiera Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra, dziś natomiast oficjalnie zaprezentowano Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Obydwaj producenci mają na tyle mocną pozycję, iż w ciemno zakładać można, że wszystkie pięć nowych smartfonów znajdzie wielu nabywców. Nie zabraknie różnego rodzaju porównań, na pierwsze można rzucić okiem już teraz.

Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro vs Huawei Mate 30 Pro 5G

Dokładne testy smartfonów przed nami, ale specyfikacje nie skrywają żadnych tajemnic. Najbardziej zaawansowane modele to Galaxy S20 Ultra i Xiaomi Mi 10 Pro, a więc właśnie one powinny być ze sobą zestawiane. Xiaomi podczas prezentacji chętnie odnosiło się do Huawei Mate 30 Pro 5G, dlatego dołączamy do porównania i tę konstrukcję. Trzeba jednak mieć na względzie, że Huawei swoje topowe modele na ten rok dopiero szykuje, z Galaxy S20 Ultra i Xiaomi Mi 10 Pro właściwsze będzie później zestawianie Huawei P40 Pro.

Galaxy S20 Ultra Xiaomi Mi 10 Pro Huawei Mate 30 Pro 5G Wymiary (wy/sz/gł) 166.9 x 76 x 8.8 mm 162.6 x 74.8 x 8.96 mm 158.1 x 73.1 x 8.8 mm Waga 220 g 208 g 198 g System operacyjny Android 10 Android 10 Android 10 (bez Google Play) Ekran » 6.9"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz » 6.53"

» 1176 x 2400 px

» OLED

» 60 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» HiSilicon Kirin 990 5G Pamięć » RAM: 12 GB / 16 GB

» Wbudowana: 128 GB / 512 GB » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 256 GB / 512 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 128 GB / 256 GB / 512 GB

» Slot NM Bateria » 5000 mAh

» szybkie ładowanie 45W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 50W

» bezprzewodowe ładowanie 30W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 45W

» bezprzewodowe ładowanie 27W Aparat / kamera » 108 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 48 Mpx f/3.5 z OIS

» TOF 3D

» nagrywanie 8K » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 20 Mpx f/2.4

» 12 Mpx f/2.0

» 8 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K » 40 Mpx f/1.6 z OIS

» 40 Mpx f/1.8

» 8 Mpx f/2.4 z OIS

» nagrywanie 4K Internet » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ac

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych

» IP68

Galaxy S20 lub Galaxy S20+ czy Xiaomi Mi 10? Porównanie specyfikacji

Nieco mniej mają do zaoferowania Galaxy S20 i Galaxy S20+ oraz Xiaomi Mi 10 (chociaż i to topowe smartfony). Osoby przywiązujące dużą uwagę do gabarytów smartfonów mogą zdecydować się na zauważalnie mniejszego Galaxy S20 lub wybierać pomiędzy Galaxy S20+ oraz Xiaomi Mi 10, które mają niemal identycznej wielkości ekrany. Co z resztą parametrów? Oto szczegóły.

Galaxy S20 Galaxy S20+ Xiaomi Mi 10 Wymiary (wy/sz/gł) 151.7 x 69.1 x 7.9 mm 161.9 x 73.7 x 7.8 mm 162.6 x 74.8 x 8.96 mm Waga 163 g 186 g 202 g System operacyjny Android 10 Android 10 Android 10 Ekran » 6.2"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz » 6.7"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 128 GB » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 128 GB / 512 GB » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 128 GB / 256 GB Bateria » 4000 mAh

» szybkie ładowanie 25W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 25W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 4780 mAh

» szybkie ładowanie 45W

» bezprzewodowe ładowanie 27W Aparat / kamera » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 64 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 64 Mpx f/2.0 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 8K » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 13 Mpx f/2.4

» 2 Mpx f/2.4

» 2 Mpx f/2.4

» nagrywanie 8K Internet » 4G LTE

» 5G (opcja)

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G (opcja)

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ac

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

Ceny Galaxy S20 i Xiaomi Mi 10 mocno się różnią

Tyle w teorii, którą warto odnieść do cen. Najtańszy wariant Galaxy S20 Ultra (12GB RAM + 128GB) został wyceniono na 5999 złotych. Sięgniecie po najtańszego Xiaomi Mi 10 Pro (8 GB RAM + 256 GB) to natomiast koszt 4999 juanów. W prostym przeliczeniu daje to około 2800 złotych, aczkolwiek w oficjalnej polskiej dystrybucji cena będzie wyższa. Nawet jeśli doliczyć kilkaset złotych, widać sporą dysproporcję.

Nie inaczej sytuacja wygląda z pozostałymi modelami. Za Galaxy S20 i Galaxy S20+ trzeba będzie zapłacić dużo więcej niż za Xiaomi Mi 10. Samsung wystartował w Polsce z poziomu 3949 złotych oraz 4399 złotych, odpowiednio za Galaxy S20 i Galaxy S20+ i to w wariantach bez 5G. W Xiaomi Mi 10 jest to standardem, a najtańszy wariant (z tymi samymi zasobami pamięci co u wymienionych konkurentów) będzie kosztował 3999 juanów. W prostym przeliczeniu to około 2240 złotych, ale i tu doliczymy ostatecznie kilkaset złotych w przypadku oficjalnej dystrybucji.

Chociaż Xiaomi zauważalnie podnosi ceny nadal oferuje smartfony dużo tańsze niż większość konkurentów. Czy warto będzie tyle dopłacać do Galaxy S20 (i nie tylko)? Tu odpowiedź poznamy po dokładnych testach. To co jest na papierze, widzicie powyżej.

Pierwsze wrażenia z użytkowania serii Galaxy S20 już za nami. Na europejską premierę serii Xiaomi Mi 10 czekamy, a więc póki co trudno powiedzieć o Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro coś więcej w kwestii tego, jak sprawują się w praktyce. Co do specyfikacji, macie już dokładny podgląd.

Która seria podoba Wam się bardziej? A może macie już swój typ na konkretny model, który będziecie chcieli kupić?

