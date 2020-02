Lubicie taktyczne strategie z ciekawą fabułą i mechaniką rozgrywki wymagającą wysiłku intelektualnego? CORRUPTION 2029 może wam się spodobać. Już teraz zobaczcie zwiastun i przygotujcie się na premierę, na którą nie będzie trzeba długo czekać.

Za CORRUPTION 2029 nie odpowiadają żadni amatorzy, lecz ekipa The Bearded Ladies ze Szwecji, która w 2018 roku dała nam świetne Mutant Year Zero: Road to Eden, pozytywnie ocenione przez 9 na 10 graczy na Steamie. Podobnie jak w tamtym przypadku, „brodate damy” serwują nam produkcję, w której kluczowa będzie odpowiednia taktyka.

Zobacz zwiastun gry CORRUPTION 2029, w której kluczowa jest taktyka:

W CORRUPTION 2029 będziemy musieli odpowiednio wykorzystać odsłony i punkty oberwacyjne, we właściwym momencie przeprowadzić bezpośredni atak, a w innym skradać się, a także odpowiednio dobierać uzbrojenie i umiejętności do konkretnych zadań.

Tak jak sugeruje to tytuł, gra CORRUPTION 2029 przeniesie nas do niedalekiej przyszłości. Autorzy nie przedstawią pięknego świata, lecz dystopijną wersję Ameryki zniszczonej przez wojnę. Przejmiemy kontrolę nad oddziałem żołnierzy, których celem będzie infiltracja wrogiego reżimu i odkrycie tajemnic, dzięki którym jasna stanie się przyczyna korupcji, od której wszystko to się zaczęło.

Nie będziemy długo czekać – premiera CORRUPTION 2029 już za tydzień!

Szwedzi długo utrzymywali ten projekt w tajemnicy – tak długo, że zdążyli go ukończyć zanim go zapowiedzieli. A że go ukończyli, to premiera gry CORRUPTION 2029 odbędzie się już 17 lutego 2020 roku. Niecierpliwi mogą już składać zamówienia przedpremierowe (za 69 złotych) w sklepie Epic Games Store.

Dodajmy, że tytuł ten zmierza wyłącznie na pecety – sprawdźcie, czy wasze komputery sobie z nim poradzą…

Minimalne i zalecane wymagania CORRUPTION 2029

Wymagania minimalne:

System operacyjny: Windows 8

Procesor: Intel Core i3-4160 lub AMD FX-4300

Pamięć: 4 GB RAM i 5 GB na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7850

Wymagania zalecane:

I jak? Będziecie mogli i będzie chcieli dać szansę grze CORRUPTION 2029?

