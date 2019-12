Ciekawostki Odbierz zimowy prezent od Microsoftu - Ice Crystals Premium 2019-12-23 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Choć rozpoczęła się już kalendarzowa zima, to jeśli wierzyć prognozom pogody nie mamy co liczyć na białe Święta. W zbudowaniu właściwej atmosfery pomóc chce Microsoft, który postanowił sprawić nam prezent o nazwie Ice Crystals Premium.

Co to jest Ice Crystals Premium? Prezent Microsoftu to nic innego jak paczka tapet na pulpit systemu Windows 10 z zimowymi motywami, a konkretnie – tak jak sugeruje to nazwa – związanymi z kryształkami lodu. W środku znajdziemy 15 obrazów o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, które będą dobrze wyglądać na waszych monitorach 4K, QHD czy Full HD.

Zimowe i świąteczne tapety na pulpit od Microsoftu

To prezent, więc paczkę możemy pobrać zupełnie za darmo. Jeśli jesteście zainteresowani, to zerknijcie na stronę Ice Crystals Premium w sklepie Microsoftu – wybierzcie „Pobierz”, następnie „Zainstaluj” i wreszcie „Zastosuj”, po czym w otwartym oknie aktywujcie motyw.

Pamiętajcie tylko, że choć obrazy są dostępne bez opłat, to nie można ich wykorzystywać w innym celu niż tapeta.

Może i nie jest to szczególnie duży prezent, ale zdecydowanie przyjemny – przede wszystkim dla tych, dla których to, co znajduje się na tapecie, ma znaczenie. A jeśli akurat ten zestaw wam się nie spodobał, ale szukacie zimowo-świątecznych motywów, to mamy dla was jeszcze kilka innych propozycji – sprawdźcie:

Źródło: Softpedia, Microsoft, informacja własna

