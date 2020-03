Za nieco ponad dwa tygodnie światło dzienne ujrzą kolejne z wyczekiwanych smartfonów. Seria OnePlus 8 zapowiada się interesująco, a nowe modele przyniosą sporo zmian względem poprzedników. Zwłaszcza droższy z nich.

Data premiery smartfonów z serii OnePlus 8 ujawniona

W jednej z najważniejszych kwestii przecieki można zastąpić oficjalną informacją. Chiński producent ujawnił datę premiery swoich nowych smartfonów. Seria OnePlus 8 zostanie zaprezentowana 14 kwietnia. Zainteresowani będą mogli śledzić ogólnodostępną transmisję online na YouTube.

Wiele wskazuje na to, że pokazane zostaną modele OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro. Przewijający się w przeciekach OnePlus 8 Lite jeśli się pojawi, to raczej w późniejszym terminie.

Co zaoferuje OnePlus 8?

W przypadku OnePlus 8 należy spodziewać się 6.55-calowego ekranu AMOLED Full HD+ o częstotliwości odświeżania 90Hz, a także procesora Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 3.0).

Miłośnikom mobilnej fotografii do dyspozycji oddany zostanie najpewniej potrójny aparat fotograficzny w konfiguracji 48 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix. Najważniejsze elementy specyfikacji uzupełni bateria 4300 mAh z ładowaniem Warp Charge 30T.

Imponować ma OnePlus 8 Pro. Wodoszczelny. Z bezprzewodowym ładowaniem

Zdecydowanie bardziej zaawansowany powinien okazać się OnePlus 8 Pro, który ma stanowić pokaz aktualnych możliwości tego producenta. Tutaj zastosowany zostanie 6.78-calowy ekran AMOLED Quad HD+ o częstotliwości odświeżania 120Hz, co zresztą zostało już oficjalnie potwierdzone. Jednocześnie model ten przyniesie zauważalnie bardziej zaawansowany aparat (48 Mpix + 48 Mpix + 8 Mipix + 5 Mpix) i pojemniejszą baterię 4510mAh, która będzie obsługiwać nie tylko Warp Charge 30T, ale też ładowanie bezprzewodowe i ładowanie zwrotne.

Implementacja dwóch ostatnich technologii będzie w przypadku tego producenta sporą nowością, do tej pory twierdził on bowiem, że nie są to niezbędne rozwiązania w topowym smartfonie. Podobnie zresztą jak certyfikat potwierdzający odporność na szkodliwe działanie wody, a i ten ma się tu pojawić (IP68).

Jeśli chodzi o podobieństwa, tych należy spodziewać się w kwestii stylistyki, a także wydajności i zaplecza komunikacyjnego. Procesor oraz zasoby pamięci mają być w obydwu modelach identyczne, podobnie jak moduły Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ax i NFC.

Źródło: OnePlus

Warto zobaczyć również: