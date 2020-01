Aparat to jeden z najważniejszych punktów specyfikacji współczesnego smartfona. Cieszą dobrej jakości zdjęcia, ale rosnąca liczba obiektywów raczej nie poprawia stylistyki urządzenia. OnePlus jako pierwszy chce coś w tej kwestii zmienić.

Wizja z OnePlus Concept One zagości w innych smartfonach

Prezentacja OnePlus Concept One była jednym z ciekawszych wydarzeń na CES 2020, przynajmniej jeśli mowa o rynku mobilnym. Koncepcyjny smartfon przyciągał wzrok niebanalną stylistyką, a przede wszystkim aparatem krzyczącym „pojawiam się i znikam”. Zastosowanie 5 szklanych warstw (w tym elektrochromatycznej odpowiadającej za zmianę barwy) umożliwia wywoływanie efektu, jakiego w smartfonach do tej pory nie widzieliśmy. Szkło w zaledwie 0,7 sekundy przechodzi z czerni do przejrzystości i tym samym w momencie bezczynności aplikacji aparatu obiektywy są niewidoczne.

Producent nie ukrywał, iż przygotowany we współpracy z firmą McLaren OnePlus Concept One nie trafi do sprzedaży. Sugerowaliśmy jednak, że powyższa idea może być wykorzystana w innych smartfonach z logo OnePlus. Długo nie musieliśmy czekać na potwierdzenie. W ostatnim wywiadzie Pete Lau, CEO OnePlus, zapowiedział wprowadzenie omawianej innowacji w przyszłych flagowcach.

Kiedy zobaczymy odmienione smartfony OnePlus?

Jednocześnie nie padły nazwy konkretnych smartfonów, nie zostały zakreślone również jakiekolwiek ramy czasowe. Technologia wymaga jeszcze dopracowania i odpowiedniej liczby testów, chociaż Pete Lau zasugerował, że nie mówimy tu o odległej przyszłości.

Co to może oznaczać? Wydaje się, iż znikające aparaty nie zagoszczą w nadchodzącej serii OnePlus 8. Tym bardziej, że znamy już główny punkt ich specyfikacji. Producent już teraz bardzo mocno akcentuje nowe ekrany OLED Quad HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Być może rozwiązanie pokazane w OnePlus Concept One pojawi się w kolejnej generacji smartfonów chińskiego producenta.

