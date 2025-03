Grok 3, demo Gothic 1 Remake, iPhone 16e i Baltic Power, oto bohaterowie 48. odcinka SięKlika

Baltic Power, nowy “Kapitan Ameryka”, nowy iPhone 16e, Grok 3 kontra ChatGPT, demo Gothic 1 Remake, problemy z GeForce’ami, sztuczna inteligencja od Apple, kolejny akt dramatu z używanymi dyskami i przełom w budowie komputerów kwantowych. Czas na 48. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!





Obejrzałem nowego "Kapitana Amerykę". Takie marnowanie potencjału powinno być karalne [OPINIA]

Miron obejrzał nowego “Kapitana Amerykę”. Nie powiem wam, co o tym filmie myśli, bo uważam, że warto samemu zapoznać się tak z dziełem, jak i opinią recenzenta. Powiem tylko tyle, że Miron uważa, że film zmarnował swój potencjał. Ja uważam, że Miron jest człowiekiem ze wszech miar łagodnym, wyrozumiałym takim, bo moim zdaniem MCU powinno zostać zaorane po Avengers: Endgame, bo to co Marvel na spółę z Disneyem teraz wypuszczają, ma jakość porównywalną ze 127 odsłoną serii Call of Duty.

Faktycznie najlepsze AI na świecie? Grok 3 kontra ChatGPT - porównanie

Drugi news i znowu Miron. I to w świetnej formie, bo się chłop postarał i porównał ChataGPT z Grokiem 3, czyli AI z AI. AI, które wszyscy znamy z AI, od typa, który… No wiecie, ten, no, jest najlepszym na świecie performerem wśród miliarderów.

Miron zadał obu “ejajom” kilka pytań:

poprosił o wymyślenie imienia dla psa,

poprosił o napisanie, wymyślenie piosenki,

poprosił o wymyślenie obiadu na szybko, razem z czasem przeliczonym na zakupy…

poprosił o przeanalizowanie kilku obrazków, zdjęć w sensie i…

Mam dwa wnioski.

Pierwszy jest taki, że ten Grok 3 - jasne, że jeszcze w fazie beta - to nie jest niczym rewolucyjnym.

Drugi zostawię dla siebie.

Pierwsza morska farma wiatrowa na Bałtyku już rośnie. Będzie wielkości Gdyni

Budowa Baltic Power, czyli farmy wiatrowej na Bałtyku ruszyła z kopyta, a monopale o średnicy większej niż tunel metra stanęły na odcinku Morza Bałtyckiego pomiędzy Łębą a gminą Choczewo. Cały plac budowy liczy sobie jakieś 130 km kw., czyli jest tak duży, jak Gdynia. Za budowę odpowiada Grupa Orlen oraz Northland Power.

Baltic Power ma ruszyć w 2026 roku. Wraz z wbijaniem monopali tworzy się lądowa infrastruktura w Łebie, która ma ogarniać całą instalację a w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo powstaje stacja elektroenergetyczna, której zadaniem będzie przekazywanie wyprodukowanej energii do operatora krajowego systemu.

Gotowa farma będzie miała 78 turbin, będzie dysponowała mocą do 1,2 gigawata i na miękko zasili 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. W ciągu roku Baltic Power ma dostarczać jakieś 4000 GWh czyściutkiej energii, co ograniczy emisje CO2 o około 2,8 miliona ton rocznie w porównaniu do produkcji ze źródeł konwencjonalnych.

Premiera iPhone 16e. Ceny w Polsce i specyfikacja

iPhone 16e już jest! Seria “e”, a więc i iPhone 16e zastępuje serię SE. Nowe budżetowe jabłuszko jest białe albo czarne. Ma odporność na trudy życia na poziomie IP68. Ma przycisk czynności, co to robi rzeczy i nie ma przyciski do obsługi aparatu. Ma port USB-C i 128 GB pamięci na dane w podstawowej wersji. Mamy tu znany OLED-owy panel Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala z notchem i żałosnym odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Mamy też chip A18 i 8 GB pamięci RAM oraz aparat ze światełkiem f/1,6 i 2-krotnym zoomem optycznym, gdy zejdziemy z rozdzielczością zdjęć do 12 megapikseli. Normalnie to matryca ma tych megapikseli 48. Jest Face ID, a szybkie ładowanie jest dość wolne. Ceny? Podstawowy wariant kosztuje 2999 zł.

Gothic 1 Remake wylądował na Steamie i GOG. Demo już dostępne

Coś dla graczy, zwłaszcza dla starych dziadów - demo Gothic 1 Remake dostępne na Steamie! W demie możemy pooglądać sobie Kolonię oczami Nyrasa, świeżego więźnia. Jakie wrażenia budzi demo? Ja się wstrzymuje, póki co, bo za dużą sympatią darzę klasycznego Gothica i zwyczajnie boję się o ten cały remake, ale u konkurencji czytałem, że szału nie ma… Ale dramatu też nie!

Nie tylko GeForce RTX 5090 i 5070 Ti. Klient skarży się na GeForce RTX 5080

Gadałem ostatnio z kolegą przyjacielem, który się w branży obraca, składa kompy i zęby zjadł na tym, i powiedział mi, że NVIDIA sobie zadrwiła z graczy okrutnie nową serią swoich GeForce’ów. I tym wstępem wlatujemy w temat, że NVIDIA potwierdziła, że na rynek trafiła mała partia kart graficznych GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5070 Ti z gorszą specyfikacją. Co ciekawe, już nawet nie zagłębiając się w politykę wypuszczania super kart, które nie są super, ktoś na Reddicie ujawnił, że problem dotyczy również modelu GeForce RTX 5080. Te słabsze super karty mają mniej jednostek rasteryzujących (ROP). Fajnie nie? Ale nie, spoko, nie oceniam.

Na Reddicie gruchnęło, że temat dotyczy również wspomnianej RTX 5080 i… Nie wchodząc w szczegóły. Taką powiedzmy wadliwą kartę można oczywiście wymienić, więc niby nie ma problemu nie? Gorzej, że tych nowych kart to na rynku jest jak na lekarstwo, więc wymiana może nie być taka szybka i przyjemna. Pomijam tu oczywiście fakt, że mówimy o sprzęcie za gruby hajs, który okazuje się nie dowozić…

Apple Intelligence nieśmiało ląduje w Polsce. Zainstalowałem na iPhonie, żebyś ty nie musiał

W Polsce nieśmiało, po cichu wylądowało Apple Intelligence wraz z testową wersją systemu iOS 18.4. Rzecz dowozi? Miron sprawdził, co łatwe nie było, bo tam trzeba język zmieniać i w ogóle, i? I jak działa, to jest to takie solidne 3 na 5.

Sztuczna inteligencja od Apple potrafi podsumować tekst na stronie, wyciąć coś ze zdjęcia i… No w dużym skrócie, z dużej chmury mały deszcz, a ChatGPT lepszy i tyle.

AI zaprojektowało chipy. Naukowcy nie wiedzą jak działają

Sztuczna inteligencja pod okiem naukowców z Princeton stworzyła układy, które przewyższają te zaprojektowane przez ludzi. Normalnie AI zaprojektowało chipy, które są super i mogą zrewolucjonizować przemysł bezprzewodowy, który obecnie wart jest 4,5 miliarda dolarów i ma potroić swoją wartość w ciągu najbliższych sześciu lat. Rzecz jasna, AI ma zoptymalizować prace nad projektowaniem chipów, a nie wywalić ludzi z roboty, bo praca sztucznej inteligencji musi być nadzorowana i takie tam.

Przełom w komputerach kwantowych. Microsoft pracował nad tym 17 lat

Mamy podobno przełom w tworzeniu komputerów kwantowych. Microsoft opracował nowy materiał do budowy procesorów kwantowych i zaprezentował pierwszy układ wykorzystujący nową konstrukcję - Majorana 1. Firma twierdzi, że rozkminiała temat przez 17 lat i pyk, udało się. Microsoft stworzył pierwszy na świecie topoprzewodnik, wykorzystując do budowy swojego procesora cząstki Majorany, które w 1937 r. opisał fizyk teoretyczny Ettore Majorana.

Pracując nad tym cudem, firma stworzyła nowy materiał łączący arsenek indu (półprzewodnik) i aluminium (nadprzewodnik). Po schłodzeniu go do temperatury bliskiej zera absolutnego i dostrojeniu za pomocą pól magnetycznych uzyskano unikalne właściwości kwantowe. Rzecz została zaprojektowania z założeniem dalszego skalowania i ma być super perspektywiczna.

Używane dyski w kolejnym polskim sklepie. Ślady prowadzą do Niemiec

Pamiętacie aferę z używanymi dyskami sprzedawanymi jako nowe w sklepie Morele.net? No, to do dramatu dołączył Komputronik, w którym pewien gość kupił używany dysk Seagate Exos X18 16TB. Komputronik wymienił nowy-używany dysk na nowy-nowy dysk i wskazał, że to nie wina sklepu, ale niemieckiego dostawcy. Noo, niemiecki dostawca, nie jestem zdziwiony!

I to już koniec #48

Po newsach czas na artykuły i tym razem mam dla was: