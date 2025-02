Znasz to uczucie, gdy kupujesz nowe słuchawki, włączasz ulubioną piosenkę i... coś jest nie tak? Dźwięk płaski jak naleśnik, basu tyle co w starej wieży z PRL-u, a w tle przebija się hałas ulicy?

Jeśli do tej pory sięgałeś po najtańsze słuchawki z półki, najprawdopodobniej nie wiesz, że może być zupełnie inaczej, a dobry sprzęt jest w stanie w dowolnym momencie zapewnić doznania niczym w topowej sali koncertowej. I to jest właśnie ten moment, w którym Huawei FreeBuds Pro 4 wchodzą na scenę i pokazują, czym jest jakość premium. W jaki sposób?

Kto z nas nie lubi tego momentu, kiedy założenie słuchawek i włączenie ulubionej playlisty pozwala nam przenieść się do innej rzeczywistości? Smutnej, wesołej, a może nostalgicznej? Ba, pozwala nawet odciąć się od rzeczywistości, a przynajmniej od płynących z niej dźwięków. Warto zadbać, aby taka teleportacja była na jak najwyższym poziomie i podarować sobie odrobinę jakości w wersji pro. Jakości, za której synonim można uznać słuchawki FreeBuds Pro 4, mające Pro nie tylko w nazwie.

Jako użytkowniczka licznych słuchawek od dawna zadawałam sobie pytanie, czy warto płacić za nie więcej? Czy ma to sens? Kiedy pierwszy raz założyłam FreeBuds Pro 4, miałam moment zawahania – czy naprawdę czuć różnicę? Minęło kilka sekund i już wiedziałam, że nie wrócę do starszych słuchawek. Pierwsze, co uderza, to jakość dźwięku. W tych słuchawkach muzyka nie jest tylko głośniejsza – jest pełniejsza, bardziej przestrzenna. Każdy dźwięk jest tam, gdzie powinien być. Nagle usłyszałam szczegóły, które wcześniej mi umykały – subtelne brzmienie strun, szept wokalisty. To jak przejście z oglądania starego telewizora na OLED-a w 4K. Po prostu inny poziom.

Nie tylko muzyka

Nie chodzi jednak tylko o jakość dźwięku. FreeBuds Pro 4 to także absolutny game changer, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne. Standardowe słuchawki TWS często sprawiają, że rozmówca słyszy więcej dźwięków z twojego otoczenia niż ciebie. Tutaj jest inaczej. Mikrofony pracują z taką precyzją, że nawet w hałaśliwej kawiarni czy na zatłoczonym dworcu głos jest czysty i wyraźny. Dodatkowo adaptacyjna redukcja szumów robi swoje – automatycznie dostosowuje się do otoczenia i wycina to, czego nie chcesz słyszeć. To jak wyciszenie świata na zawołanie. Wsiadasz do tramwaju? Hałas znika. Spacerujesz przy ruchliwej ulicy? Dźwięk klaksonów i rozmów wokół ciebie staje się tylko odległym tłem. Raz spróbujesz i już nie będziesz chciał wracać do słuchawek bez ANC. Zwłaszcza że FreeBuds Pro 4 automatycznie dopasowują się do kanałów słuchowych, dzięki czemu tłumią do 30 proc. więcej hałasu otoczenia niż standardowe słuchawki. Pozwolą też odbierać lub odrzucać połączenia przychodzące bez użycia rąk. Wystarczy skinąć lub potrząsnąć głową, po wcześniejszym spersonalizowaniu gestów w aplikacji.

No dobrze, ale co z komfortem? Bo przecież nawet najlepsze słuchawki na świecie nic nie dadzą, jeśli będą uwierać po godzinie noszenia. Tutaj Huawei też się postarał. FreeBuds Pro 4 są lekkie, świetnie dopasowane i po prostu nie czujesz ich w uszach. Można ich używać godzinami bez zmęczenia. I to dosłownie godzinami, bo bateria należy do długodystansowców. Pełne naładowanie pozwala nawet na siedem godzin słuchania muzyki bez potrzeby sięgania po etui ładujące, a z nim mamy gwarancję ponad 30 godzin słuchania ulubionych rytmów. Oznacza to, że możesz przejść przez cały dzień, słuchając podcastów, muzyki, oglądając filmy i nadal mieć zapas energii - na wypadek potrzeby "odcięcia" się od rzeczywistości.

Lista zalet jest długa

To, co dodatkowo przemawia na korzyść FreeBuds Pro 4, to fakt, że są jednymi z najbardziej uniwersalnych słuchawek na rynku. Nie ma znaczenia, czy używasz iPhone’a czy smartfona z Androidem – działają bez zarzutu. Sparowanie jest szybkie, a przełączanie między urządzeniami błyskawiczne. Możesz zacząć oglądać film na tablecie, a kiedy ktoś zadzwoni na telefon, słuchawki automatycznie przełączą się na połączenie - mamy tu wygodne łączenie z dwoma urządzeniami. Słuchawki połączą się z dowolnym telefonem (zarówno z systemem Android jak i iOS), tabletem, laptopem i innymi urządzeniami nadającymi dźwięk przez Bluetooth. To niezwykle proste i intuicyjne.

No i na koniec – wygląd. Jeśli masz dość plastikowych, nudnych słuchawek, które wyglądają jak dziesiątki innych modeli, FreeBuds Pro 4 to coś dla ciebie. Elegancki, minimalistyczny design, świetne wykonanie i wybór kolorów sprawiają, że nie tylko doskonale grają, ale też dobrze wyglądają. To sprzęt, który chce się nosić. Dodatkowo FreeBuds Pro 4 są niezwykle wytrzymałe i odporne na uderzenia. Zmartwienia o to, że szybko zniszczymy sprzęt, na który wydaliśmy trochę pieniędzy, mogą pójść w niepamięć.

Czy warto dopłacić do lepszego dźwięku? To pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sam. Ale jedno jest pewne – jeśli raz spróbujesz dobrych słuchawek, powrót do tańszych będzie bolesny, a czasami wręcz niemożliwy. FreeBuds Pro 4 to przykład na to, że premium to nie tylko marketingowa etykietka, ale realne doświadczenie, które zmienia sposób, w jaki słuchamy muzyki, rozmawiamy i korzystamy z telefonu.