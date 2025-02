Kioxia Exceria Plus G4 zalicza się do najtańszych dysków pod PCI-Express 5.0. Sprawdziłem, jak wypada na tle innych modeli i czy jest warty swojej ceny.

ocena redakcji:









4/5

Dyski SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 stopniowo zdobywają rynek, wypierając w topowym segmencie starsze modele korzystające z PCI-Express 4.0. Kluczową rolę odgrywa tutaj nie tylko rosnąca wydajność, ale także spadające ceny takich nośników.

Do moich rąk trafił Kioxia Exceria Plus G4 – najnowszy dysk japońskiej marki i zarazem jeden z najtańszych dysków SSD NVMe pod PCI-Express 5.0. Sprawdziłem, czy nowy model jest warty swojej ceny.

Dyski Kioxia Exceria Plus G4

Modele Kioxia Exceria Plus G4 występują w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB (mniej pojemna wersja w teorii powinna oferować nieco gorsze parametry zapisu). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji nośników Kioxia Exceria Plus G4 do starszych modeli Kioxia Exceria Plus G3 oraz konkurencyjnych nośników Goodram IRDM Pro Gen 5 (jednych z tańszych modeli pod PCI-Express 5.0).

Model Goodram IRDM PRO Gen 5 Kioxia Exceria Plus G3 Kioxia Exceria Plus G4 Pojemność » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 1 TB

» 2 TB » 1 TB

» 2 TB Interfejs PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 Kontroler Phison PS5026-E26

(8-kanałowy) Phison PS5021-E21T

(4-kanałowy) Phison PS5031-E31T

(4-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(232-warstwowe) Kioxia BiCS5 3D NAND

(112-warstwowe) Kioxia 3D TLC NAND BiCS8

(218-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 1 TB: 2 GB LPDDR4

» 4 TB: 4 GB LPDDR4

» 2 TB: 8 GB LPDDR4 » 1 TB: 64 MB HBM

» 2 TB: 64 MB HBM » 1 TB: 64 MB HBM

» 2 TB: 64 MB HBM Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 11500/9000 MB/s

» 2 TB: 12000/11000 MB/s

» 4 TB: 12000/11000 MB/s » 1 TB: 5000/3900 MB/s

» 2 TB: 5000/3900 MB/s » 1 TB: 10000/7800 MB/s

» 2 TB: 10000/8200 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 1 300 000/1 400 000 IOPS

» 2 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS

» 4 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS » 1 TB: 770 000/950 000 IOPS

» 2 TB: 680 000/950 000 IOPS » 1 TB: 1 300 000/1 400 000 IOPS

» 2 TB: 1 300 000/1 400 000 IOPS Chłodzenie blaszka brak brak Gwarancja

Współczynnik TBW » 1 TB: 5 lat / 700 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1400 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 3000 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW Cena » 1 TB: 779 zł

» 2 TB: 1169 zł

» 4TB: 2299 zł » 1 TB: 269 zł

» 2 TB: 649 zł » 1 TB: 600 zł

» 2 TB: 1000 zł

Ceny dysków wyglądają bardzo interesująco - wersja o pojemności 1 TB kosztuje obecnie ok. 600 zł, natomiast wariant 2 TB ok. 1000 zł. Choć to wciąż wyższe kwoty niż za topowe modele oparte na PCI-Express 4.0, są one jednocześnie niższe niż ceny większości dostępnych nośników PCI-Express 5.0.

Kioxia Exceria Plus G4 2 TB

W teście sprawdziłem model Kioxia Exceria Plus G4 2 TB, który sprawdzi się w nowoczesnych komputerach do grania lub pracy. Model o tej pojemności umożliwia przechowywanie obszernej biblioteki gier oraz dużej bazy plików wykorzystywanych przy tworzeniu treści.

Choć oznaczenie jest nieco mylące, Kioxia Exceria Plus G4 korzysta z magistrali PCI-Express w wersji 4.0. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to najwydajniejszy model dostępny na rynku - producent deklaruje tutaj transfery sekwencyjne sięgające 10 000 MB/s przy odczycie i 8200 MB/s przy zapisie oraz liczbę operacji losowych sięgającą 1,3 mln IOPS przy odczycie i 1,4 mln IOPS przy zapisie.

Producent nie podaje dokładnej specyfikacji nośnika, więc w teorii może ona ulec zmianie w kolejnych partiach sprzętu. W udostępnionym mi egzemplarzu na pokładzie znalazł się 4-kanałowy kontroler Phison PS5031-E31T, który nie korzysta z pamięci podręcznej DRAM (zamiast tego dysponuje on wbudowane 64 MB buforu HMB). Dodatkowo producent zastosował dwie kości pamięci Kioxia 3D TLC BiCS8 (218-warstwowe). Warto zauważyć, że tę samą konstrukcję wykorzystują inne nośniki np. Corsair MP700 Elite, który jest dostępny w zbliżonej cenie..

Warto dodać, że na dysku fabrycznie nie zamontowano żadnego radiatora (zamiast niego zastosowano naklejkę, która ma zapewniać nieco lepsze odprowadzanie ciepła). W praktyce nie wypada to najlepiej, bo nośnik przy mocnym obciążeniu potrafi się rozgrzać prawie do 80 stopni Celsjusza, co prowadzi do throttlingu i spadku wydajności.



Dysk Kioxia Exceria Plus G4 2TB bez dodatkowego chłodzenia przy intensywnej pracy osiąga bardzo wysokie temepratury (screen po lewej). Warto go zamontować w złączu M.2 z dodatkowym chłodzeniem (screen po prawej)

Dysk Kioxia Exceria Plus G4 i tak i tak trzeba zamontować na płycie głównej ze złączem M.2 PCIe 5.0 x4 wyposażonym w radiator. Na szczęście, chłodzenie dysków SSD stało się już standardem w nowoczesnych płytach głównych, więc w praktyce nie jest to znacząca wada.

Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji, ograniczonej współczynnikiem TBW na poziomie 1200 TB. Limit można uznać za całkiem wysoki – po przeliczeniu oznacza, że każdego dnia przez cały okres gwarancji można zapisywać na dysku około 657 GB danych.

Testy dysku Kioxia Exceria Plus G4 2 TB

Dysk Kioxia Exceria Plus G4 przetestowałem na nowej platformie, która obsługuje nowoczesne nośniki SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 (dysk zamontowałem w złączu M.2 PCI-Express ze sporym radiatorem).

Wydajność dysku Kioxia Exceria Plus G4 porównałem do konkurencyjnych modeli Goodram IRDM Pro Gen 5, Lexar NM1090 i Patriot Viper PV553 2TB (bardzo podobnych konstrukcji pod PCI-Express 5.0). Na wykresach umieściłem również inne modele pod PCI-Express 4.0, co pozwoli też zobracować różnicę między starą a nową generacją nośników.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w bardziej wymagającym trybie NVMe, który mierzy transfery odczytu/zapisu przy większej głębokości kolejki.

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12404,27 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12393,74 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12379,03 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 10416,97 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7450,51 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7388,59 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,81

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12341,06 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12196,35 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12173,7 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 10415,8 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7453,32 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7442,21 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,77

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 7137,96 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 7131,58 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 6384,19 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 5944,5 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 4223,95 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 3877,84 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2401,11

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 88,14 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 87,77 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 87,71 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 86,36 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 83,76 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 80,95 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 56,61

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12084,02 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12075,28 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11831,41 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 8793,97 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6918,68 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6731,39 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3960,93

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12088,77 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12071,11 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11838,88 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 8794,48 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6903,82 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6725,83 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3961,79

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6684,33 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 6230,64 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 6010,43 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 5947,72 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 5734,67 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 4231,52 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3956,01

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 317,29 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 316,58 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 315,66 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 315,4 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 310,82 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 309,4 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 263,05

Wydajność dysku w syntetycznym benchmarku wypada wyraźnie słabiej względem innych, droższych modeli pod PCI-Express 5.0 (można mówić o poziomie pomiędzy topowymi modelami PCIe 4.0 i wydajnymi PCIe 5.0). Szczególnie to widać przy operacjach sekwencyjnych, bo w testach losowych przy mniejszej głębości kolejki wszystkie modele wypadają podobnie.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystałem tryb Full System Drive Benchmark, który wykorzystuje szeroki zestaw zadań i aplikacji.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

[punkty więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 4184 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 4125 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3833 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 3621 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2987 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2933 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2866

Kioxia Exceria Plus G4 wypada wyraźnie słabiej względem modeli Goodram IRDM czy Lexar. Znowu można powiedzieć, że konstrukcja plasuje się gdzieś pomiędzy topowymi modelami pod PCIe 4.0 a wydajniejszymi modelami pod PCIe 5.0.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

3DMark Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 3477 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 3178 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 3174 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3142 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2605 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2438 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2378

3DMark Storage Benchmark to spora niespodzianka, bo Kioxia Exceria PLus G4 wypada tutaj lepiej nie tylko od modeli pod PCIe 4.0, ale nawet od droższych modeli pod PCIe 5.0.

Kopiowanie plików

Na koniec przeprowadziłem test kopiowania plików w obrębie testowanego dysku. Wykorzystałem tutaj folder z 103 731 plikami o łącznej wadze 205 GB (może on symulować np. katalog ze ściągniętymi grami). Ze względu nową bazę wyników, w teście porównałem tylko dyski pod PCI-Express 5.0.

Kopiowanie plików

[sekundy] mniej = lepiej

Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 108 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 108 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 109 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 118

Model Kioxia Exceria Plus G4 poradził sobie z zadaniem nieco dłużej, niż droższe modele pod PCIe 5.0. Nie są to jednak ogromne różnice,

Dysk Kioxia Exceria Plus G4 dysponuje tylko skromnym buforem HMB, co wpływa na szybki spadek transferów przy kopiowaniu dużej porcji danych. Zauważyłem, że transfery spadały już po skopiowaniu ok 30 GB – z początkowych 3,6 GB/s do około 0,8-1,2 GB/s. Nie wygląda to najlepiej.

Tanie, ale nadal drogie

Kioxia Exceria Plus G4 to jeden z najtańszych dysków SSD pod PCI-Express 5.0, jednak wcale nie musi to oznaczać, że jest to też jeden z najbardziej opłacalnych dysków SSD. Szczególnie, że na rynku są dostępne bardzo dobrze wycenione nośniki pod PCI-Express 4.0.

Nowy dysk tak naprawdę zalicza się do nieco niższej półki dysków pod PCI-Express 5.0. Producent zastosował kontroler Phison E31T i swoje najnowsze kości pamięci. Nośnik jest sprzedawany bez radiatora, więc dobrze go zamontować w złączu M.2 z dodatkowym chłodzeniem.

W porównaniu do innych modeli PCI-Express 5.0, musimy się liczyć z gorszymi transferami sekwencyjnymi, co ma też przełożenie na wyniki większości testów. Można powiedzieć, że Exceria Plus G4 plasuje się pomiędzy topowymi konstrukcjami pod PCIe 4.0 a lepszymi modelami pod PCIe 5.0.

Dysk Kioxii to jeden z najtańszych dysków pod PCI-Express 5.0, bo model o pojemności 2 TB kosztuje ok. 1000 zł. Nie są to jednak aż tak duże różnice, by była to opłacalna konstrukcja - dokładając kilkadziesiąt złotych, możemy kupić wydajniejsze modele pokroju Goodram IRDM Pro Gen 5 czy Lexar NM1090. Co więcej, większość użytkowników komputerów i tak nie odczuje tutaj znaczącej różnicy względem starszych i dużo tańszych modeli pod PCI-Express 4.0.

Opinia o Kioxia Exceria Plus G4 [2 TB] Plusy wysokie transfery sekwencyjne,

wysoka wydajność w teście symulacji komputera do gier,

5 lat gwarancji, Minusy wymaga złącza M.2 z chłodzeniem,

niewiele tańszy od szybszych dysków pod PCI-Express 5.0...

...i nieopłacalny na tle modeli pod PCI-Express 4.0.

Ocena Kioxia Exceria Plus G4 2 TB 80% 4/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Kioxia. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.