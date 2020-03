Dobry tani telefon do 700 zł. Wśród nich są modele z wyświetlaczem Full HD, dużą baterią, czytnikiem linii papilarnych i dobrym aparatem. W tej kategorii cenowej jedną z najpopularniejszych firm wciąż pozostaje Xiaomi. Znajdziemy tutaj smartfony z systemem Android.

Telefon do 700 zł

W naszym zestawieniu tanich telefonów do 500 zł znalazło się kilka ciekawych modeli, ale warto zaznaczyć, że dopłacając 200 zł możemy mieć już lepszy, szybszy i bardziej godny polecenia sprzęt. Dlatego stworzyliśmy TOP 5 smartfonów do 700 zł.

Jaki telefon do 700 zł kupić? Oto polecane modele:

Czy telefon za 700 zł może być dobry? Odpowiedź brzmi: tak. Oczywiście trzeba dobrze zdefiniować swoje wymagania, żeby się nie rozczarować. Nie należy oczekiwać, że smartfon za siedem stówek będzie równie szybki i wydajny oraz będzie robił równie dobre zdjęcia jak telefon za 1500 zł lub jeszcze lepszy smartfon za 2000 zł. Mimo wszystko, w tej kategorii znajdziemy coraz więcej dobrze działających i godnych polecenia smartfonów, które spełnią oczekiwania wielu osób.

Tradycyjnie prym wiedzie tutaj wciąż firma Xiaomi oraz Motorola. Idealnym przykładem jest Redmi 8 - telefon zaskakująco dobry, który zapewnia komfort obsługi porównywalny do niektórych droższych smartfonów do 1000 zł. Przy okazji jest ładny i pracuje długo na baterii.

Co powinien mieć smartfon za 700 zł?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na pamięć RAM. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale aktualnie najbardziej godne polecenia są modele z 4 GB RAM. W niektórych przypadkach wystarczą 3 GB RAM, ale szerokim łukiem należy omijać telefony z 2 GB RAM.

Jeśli chodzi o pamięć masową, to wybierz 64 GB. Jest to przestrzeń przeznaczona głównie dla plików, aplikacji i systemu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy smartfon ma miejsce dla karty pamięci microSD, która pozwoli znacznie rozszerzyć tę przestrzeń. Modele o niższej pojemności można wybrać, ale wtedy już koniecznie trzeba się upewnić, że smartfon ma slot microSD, choćby dla zdjęć i filmów z aparatu.

Wyświetlacze Full HD+ wciąż nie są standardem w cenie do 700 zł, choć rzecz jasna stanowią dużą zaletę. W większości popularnych, nowych smartfonów nadal znajdziemy ekrany HD+, które w zupełności wystarczają i przy okazji stanowią mniejsze obciążenie dla procesora i pośrednio lekko obniżają zużycie energii z baterii.

Coraz więcej smartfonów ma też cienkie ramki i coraz mniejsze wcięcia (notche). Niektóre najnowsze modele, takie jak Huawei P40 Lite E nie mają wcale notcha - aparat przedni umieszczony jest w "otworze" w wyświetlaczu.

Aparaty też stają się coraz lepsze i bardziej różnorodne. Ponownie warto tutaj sięgnąć do smartfona Huawei P40 Lite E, który z tyłu ma aparat główny aż 48 Mpx z dobrym trybem nocnym, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpx. Takich smartfonów w tej klasie cenowej będzie coraz więcej.

Duża bateria w telefonie to kolejna rzecz, którą można bez problemu znaleźć za mniej niż 700 zł. Akumulatory 4000 lub 5000 mAh to w tej klasie rzecz normalna, szczególnie w smartfonach Motorola i Xiaomi/Redmi.

Dla wielu osób bardzo ważna będą płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona w sklepie. Dostępne są one w smartfonach z łącznością NFC. Zaletą będzie również nowoczesny Bluetooth 5.0. W tej cenie znajdziemy też wiele telefonów z dual SIM (na dwa numery telefoniczne).

Redmi 8 - jest ładny i pracuje długo na baterii









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wśród smartfonów do 700 zł Xiaomi i należąca do niego marka Redmi mają bardzo atrakcyjną ofertę. Dlaczego warto wybrać Redmi 8? Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo duży akumulator 5000 mAh, który wystarcza często na ponad 2, a nawet 3 dni typowego działania. Smartfon wygląda atrakcyjnie w wersji czerwonej i niebieskiej, działa sprawnie, ma aktualizację do Androida 10, Dual SIM, wyjście słuchawkowe 3,5 mm do (słuchanie muzyki bez przejściówki) oraz szybki czytnik linii papilarnych. To po prostu bardzo dobry telefon za mniej niż 700 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 439

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Motorola Moto G7 Power - telefon z dużą baterią do 700 zł









4,2/5 Ocena benchmark.pl Moto G7 Power to kolejny tani smartfon z akumulatorem o dużej pojemności, wystarczającym na 2-3 dni. Do tego dokłada niezły procesor, duży wyświetlacz HD+, dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K i najważniejszą rzecz - szybko działający system Android, z możliwą przyszłą aktualizacją do wersji 10. Nie zabrakło również dobrego czytnika linii papilarnych, slotu dla karty pamięci microSD i klasycznego wyjścia słuchawkowego. Dobrze zoptymalizowany system plus sporo pamięci RAM zapewniają realnie wysoki komfort używania tego smartfona. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1570x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 632

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei P40 Lite E - tani telefon z dobrym aparatem









4,2/5 Ocena benchmark.pl Jest to jeden z najnowszych smartfonów w cenie poniżej 700 zł. Jego największe zalety to: dużo pamięci RAM i masowej, dobra bateria oraz bardzo dobre aparaty tylne. W tej klasie sprzętu można wręcz napisać, że możliwości fotograficzne taniego Huaweia przerastają większość konkurentów. Telefon może też nagrywać filmy Full HD w 60 kl/s. Ma też nowoczesny Bluetooth 5.0 i czytnik kart pamięci microSD. Wyświetlacz jest typowy - duży i o rozdzielczości około 6,4 cala. Cechuje się dobrą jakością i jasnością obrazu. Największa wada - brak aplikacji Google, które częściowo zastąpione są przez własny ekosystem HMS. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) HUAWEI Kirin 810

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy A20e - tani telefon z NFC









4,4/5 Ocena benchmark.pl Samsung ma wyrobioną markę w Polsce. Mimo, że na tle wielu konkurentów ma on mniej pamięci 3/32 GB zamiast 4/64, ale i tak cieszy się powodzeniem. Jest dość nowoczesny i ładny, a do tego ma łączność NFC do zbliżeniowych płatności w sklepach, czego nie można powiedzieć typowych rywalach. Na pokładzie jest też hybrydowy dual SIM, czytnik linii papilarnych (wolniejszy niż np. w Xiaomi) oraz miejsce dla karty pamięci microSD. To dobry smartfon, choć mógłby mieć trochę większą baterię. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 7884

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 3 GB Pokaż produkt

Huawei P Smart 2019 - tani telefon z dobrym ekranem Full HD+









4,2/5 Ocena benchmark.pl Na korzyść Huawei P Smart 2019 przemawia bardzo dobry wyświetlacz Full HD+. Oferuje on lepszą jakość obrazu od większości konkurentów. Całkiem pozytywnie wypada też aparat tylny, z nagrywaniem filmów Full HD. P Smart 2019 ma też łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach za pomocą smartfona, czytnik linii papilarnych, wyjście słuchawkowe 3,5 mm i hybrydowy dual SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 710

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13.0 + 2.0 Mpx

Pamięć RAM 3 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do 700 zł to:

Najlepszy smartfon do 700 zł to Redmi 8. Działa dość szybko, ma bardzo dobrą baterię, duży wyświetlacz, niezły aparat i atrakcyjną obudowę. Spełni większość Waszych oczekiwań.

Może Cię zainteresować: