Oto premierowe testy Radeona RX 9070 XT – po szeregu raczej chłodno przyjętych premier GPU na początku tego roku, to na jego barkach spoczywa w zasadzie los całego grania na PC – i wcale nie ma w tym przesady. To również premiera FSR 4, zatem zdecydowanie jest o czym czytać.

4,9/5

AMD już pod koniec zeszłego roku oficjalnie zapowiedziało, że nie planują w tej generacji wydawać modelu z najwyższego segmentu i skupiają się na kartach, które są najczęściej wybierane. Na ten moment mowa o segmencie średnim, który mają reprezentować dziś recenzowane karty – RX 9070 XT oraz opisany w osobnym artykule RX 9070. W kolejnych miesiącach ofertę ma uzupełnić RX 9060 (być może też z wariantem XT). To o tyle ciekawe, że ich konkurent ostatecznie zrobił odwrotnie – zaprezentował nową i mocniejszą kartę dla entuzjastów gotowych wydać ponad 20 tysięcy złotych (tyle realnie teraz kosztują GeForce RTX 5090), a pozostałe karty nowej generacji okazały się nie różnić zbytnio od swoich poprzedników (modeli Super poprzedniej generacji) lub nawet być od nich gorsze, jak GeForce RTX 5070 z wczorajszej recenzji… AMD zatem niespodziewanie ma wyjątkowo okazję naprawdę zabłysnąć! Ale czy się udało?



W zestawie dostajemy białą podpórkę i przewód ARGB.

AMD w końcu przyznaje – gracze chcą Ray Tracingu

Mimo długo utrzymywanej przez AMD narracji o tym, jakoby śledzenie promieni w grach było tylko dodatkiem i fanaberią, w końcu zdaje się są gotowi przyznać, że to faktycznie przyszłość gier PC (i konsol w sumie też). A jako że w nowej architekturze postanowili skupić się właśnie na tym, czego potrzebują gracze, to RDNA 4, w które wyposażono nowe Radeony, ma zaoferować nawet dwukrotny wzrost wydajności podczas intensywnych operacji na rdzeniach RT. To najpewniej nadal nie wystarczy, aby w każdych warunkach zrównać się z tym, co oferują karty NVIDII, ale powinno pomóc nieco zmniejszyć przepaść, która dzieliła karty obu producentów w poprzednich generacjach (zwłaszcza że NVIDIA postanowiła stać w miejscu w kwestii rozwoju…).



Takich zmian w potoku śledzenia promieni Radeony wymagały od dawna.

Druga istotna albo nawet najistotniejsza zmiana to optymalizacja jednostek AI pod kątem upscalingu w ramach trzeciej generacji rdzeni Matrix Acceleration (rdzenie akceleracji macierzowej?) – to, co NVIDIA uskutecznia w swoich kartach od pierwszych RTXów w postaci DLSS, teraz też będzie wykorzystywane w ramach FSR 4, gdy ten uruchomimy na nowych Radeonach. Owszem – starsze Radeony nie będą w stanie podołać takim obliczeniom i FSR 4 w trybie ML jest zarezerwowany tylko dla serii RX 9000. Co to oznacza w praktyce? Że Radeony po tylu latach będą w stanie nawiązać walkę również w kwestii jakości obrazu z aktywnym upscalingiem (zatem na domyślnych ustawieniach większości współczesnych gier). Potencjalnie też może się okazać, że nowy FSR 4, podobnie jak DLSS 4, będzie oferować wyższą jakość obrazu od natywnej rozdzielczości – to też sprawdziłem i nieco dalej do tematu wrócimy przy dokładnej analizie FSR 4.



Mimo że porzucono topologię chipletową, to pozostał Infinity Cache (L3).

Warto zauważyć, że te zmiany otwierają przed AMD drogę do wprowadzenia odpowiednika DLSS Ray Reconstrucion, zatem zoptymalizowanego pod Radeony denoisera (odszumiacza) używanego, podczas gdy aktywny jest Path Tracing. Na prezentacji AMD widać nawet, że nad tym pracują, choć efekt nie jest jeszcze tak dobry, jak u NVIDII. Kluczowe jednak, że faktycznie AMD słucha graczy oraz reaguje na to, w jakim kierunku zmierza branża gier, dzięki czemu Radeony w końcu jawią się jako realna alternatywa dla kart NVIDII.

Takie odszumianie na podstawie pojedynczego próbkowania realnie robi wrażenie.

Zmiany w architekturze dotyczą też silnika multimedialnego, co ma przynieść poprawę w jakości streamowania rozgrywki w niskim bitrate. Tutaj w sumie najbardziej cieszy rozwiązanie problemów, jakie miewały poprzednie Radeony z tego typu strumieniowaniem, niż sam wzrost jego jakości. Szybciej powinny też działać programy do obróbki wideo, zwłaszcza że te też korzystają teraz mocno z AI, które AMD bardzo wzmocniło w ramach RDNA 4. Enkoder i dekoder nadal są tutaj pojedyncze, ale w przeciwieństwie do NVIDII, która tę opcję rezerwuje dla kosztownych kart z segmentu profesjonalnego, można na nich prowadzić dowolną ilość jednoczesnych strumieni.



Te zmiany ucieszą was, jeżeli nie posiadacie przesadnie mocnego łącza albo streamujecie bardzo dynamiczne gry.

Poza tym mamy ogólne optymalizacje w architekturze, w tym te związane z uczynieniem tych kart przystępnymi cenowo. Oznacza to powrót do monolitycznego rdzenia (RX 7000 w większości korzystały z architektury chipletowej) oraz pozostanie na GDDR6 (tu w sumie spodziewałem się przeskoku na chociaż GDDR6X, ale jak przekonacie się w testach, karta lepiej wypada, gdy pamięci jest więcej i korzysta z szerszej szyny). Co ciekawe, mimo tego postanowiono przejść na PCI-E 5.0… Proces technologiczny pozostał bez zmian (TSMC 4N), zatem tutaj karty NVIDII i AMD się obecnie całkiem zrównały. Ostatecznie jednak nowe Radeony mają raczej odpowiednią dla średniego segmentu powierzchnię rdzenia 357 mm2 – bardzo podobnie do RX 7800XT.

Specyfikacja układu AMD Radeon RX 9070 XT na tle poprzednich generacji:

Model Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 GRE Układ graficzny Navi 48 (RDNA 4) Navi 48 (RDNA 4) Navi 31 XTX (RDNA 3) Navi 31 XL (RDNA 3) Proces technologiczny 5 nm 5 nm 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) Powierzchnia rdzenia Navi 48 (RDNA 4) Navi 48 (RDNA 4) Navi 31 XTX (RDNA 3) 306 mm2 (GCD) + 146,5 mm2 (MCD) Procesory strumieniowe 3584 4096 6144 5120 Jednostki Ray Accelerator 56 64 96 80 Jednostki AI 112 128 192 144 Jednostki ROP 128 128 192 160 Taktowanie układu 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz 2365 / 2500 MHz 1880 / 2250 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 24 GB GDDR6 384-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 Gbps 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 960 GB/s 576 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) 96 MB (2. gen) 64 MB (2. gen) Pobór mocy (zalecany zasilacz) 220 W (650 W) 304 W (750 W) 350 W (850 W) 260 W (700 W) Cena $549 $599 $999 $539

Jak widać, topowy, tutaj omawiany, model RX 9070 XT posiada jeden blok jednostek więcej, co samo w sobie jest już stosowną różnicą, ale do tego jest znacznie wyżej taktowany. Takie różnice w specyfikacji sprawiają, że dopłata $50 do lepszego modelu wydaje się być oczywistym wyborem, ale nie jest to aż tak oczywiste, o czym możecie przeczytać w teście drugiej karty.



Niby średni segment, ale chłodzenie Sapphire zastosował bardzo pokaźne.

Sapphire Pure to nie tylko biały design, ale też dodatkowa wydajność

Karta, jaką AMD wysłało na potrzeby testu, to nie najtańsza, ale też nie najdroższa propozycja od w zasadzie wiodącego producenta kart z GPU AMD – Sapphire Pure. Jest to model z masywnym, trzyslotowym i trzywentylatorowym układem chłodzenia, co ciekawe, identycznym jak w tańszym RX 9070. Takie chłodzenie idzie tutaj w parze z fabrycznym podkręceniem – zwiększono taktowanie rdzenia o 40 MHz (1,3%...) oraz podniesiono limit zasilania o 13 W (3%). Nie brzmi to groźnie, ale w sumie mówimy o karcie, która ma bazowo sporo TGP, zatem odpowiednio duże chłodzenie przyda się, aby zapewnić wysoką kulturę pracy.



Wentylatory stety-niestety nie posiadają podświetlenia.

Karta posiada trzy wentylatory o średnicy 92 mm, które owiewają podzielony na dwa segmenty spory radiator. Blisko połowa karty jest przewiewna, co dodatkowo podnosi wydajność chłodzenia. Rdzeń i pamięci są ukryte pod miedzianą płytką kontaktową, z której ciepło do radiatora wędruje pięcioma ciepłowodami. Ogólnie jeszcze przed włożeniem karty do komputera czuć, że temperatury nie będą jej straszne. Zakładając, że do komputera się zmieści – 32 cm długości i 13,3 cm wysokości to więcej, niż przyjmą niektóre z mniejszych obudów. Karta jest też dosyć ciężka (1,25 kg), a dołączona w zestawie podpórka jest mocowana na śledzie, zatem w co bardziej „plastycznych” obudowach karta może nieco zwisać.



Metalowy backplate nie odprowadza ciepła, ale za to ładnie wygląda.

Tutaj też należy przypomnieć, że nowe Radeony nie mają tak samo szybkiego złącza DisplayPort, co karty NVIDII z serii RTX 5000 – jest to, co prawda, DisplayPort 2.1a, ale obsługuje jedynie przepustowość do poziomu 54 Gbps (UHBR13.5). Karta Sapphire jest o tyle specyficzna, że posiada jedynie dwa takie wyjścia DP, a pozostałe dwa to HDMI 2.1b, zatem obsługujące do 48 Gbps. Starszy standard dotyczy też złączy zasilania – mamy tu klasyczne 2x 8-PIN, choć w kontekście tego, co się dzieje z kartami ze złączem 12V 2x6PIN, które też pobierają ponad 300 W, to może nawet lepiej, że tego akurat AMD nie zaktualizowało…



Ciekawe, czy AMD potrafiłoby dobrze zaimplementować złącze 12V 2x6PIN?

Karta, jako że jest biała, to będzie oczywiście kierowana głównie do takich bardziej białych zestawów. Nie zabrakło tu również RGB – logo producenta umieszczone na pasku, który domyślnie mieni się wszystkimi odcieniami tęczy. Co ciekawe, na karcie wyprowadzono klasyczne złącze ARGB (3PIN), a w zestawie producent dołącza przewód, który pozwala w ten sposób podpiąć kartę do jednego z kanałów ARGB na naszej płycie głównej, aby łatwiej synchronizować pracę podświetlenia z całą resztą zestawu.



Niby Pure, ale trochę światełka jednak udało się przemycić.

Dawno nie testowałem tak kulturalnego Radeona!

Mimo iż karta faktycznie potrafi pobierać ponad 300 W, to chłodzenie Sapphire robi tu wyśmienitą robotę i nowy Radeon, nawet po fabrycznym OC, utrzymuje temperaturę rdzenia na poziomie 51-53°C – a przynajmniej takie są wskazania z czujników. Podkreślam to, ponieważ zachodzi nietypowa dysproporcja między temperaturą całego rdzenia a jego ciepłego punktu – tutaj odczyty praktycznie zawsze wykraczały poza 80°C, co jeszcze nie jest powodem do obaw, ale wygląda podejrzanie na tle wcześniej podanych temperatur GPU. Przy tym wszystkim karta jest bardzo cicha – po 30 minutach intensywnego obciążenia (w obudowie z dobrą wentylacją) wentylatory rozkręciły się do 1750 RPM, co w ich przypadku generowało okolice 35-36 dBm (już po otwarciu obudowy).



Niklowane ciepłowody dobrze wpisują się w biały design karty.

Mimo i tak bardzo wysokiego zegara, udało mi się jeszcze dodatkowo kartę całkiem pokaźnie podkręcić. Po obniżeniu napięcia o 95 mV i podbiciu limitu zasilania o 10%, na które pozwala konstrukcja Sapphire (zatem łącznie o 13% względem limitu referencyjnego), udało się podnieść taktowanie rdzenia do niebotycznych 3300 MHz (zatem uczciwe 10% wzrostu taktowania). Tak samo też udało się podkręcić, zdawać by się mogło, już przecież i tak wysoko taktowane GDDR6, tym samym osiągając 22 Gbps przepustowości. To przełożyło się na wzrosty wydajności, które często zbliżały się do 10%.

Pomiar wydajności Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure po dodatkowym podkręceniu

[FPS], 1440p, FSR Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra RT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 108%

108% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 107%

106% Alan Wake 2

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 107%

101% Star Wars: Outlaws

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 109%

113% Space Marine 2

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 105%

104% F1 2024

(Ultra z RT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 108%

108% Horizon: Forbidden West

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 105%

105% Black Myth: Wukong

(Filmowe) ustawienia domyślne 100%

100% OC (260 MHz / 1888 MHz) 108%

110% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Po takim podkręceniu karta oczywiście zrobiła się cieplejsza - 55°C na GPU i 85°C na HotSpot przy wzroście prędkości wentylatorów do 2000 RPM. Mimo tego karta dalej była cichutka i odczyty nie przekraczały 39 dBm. Po zamknięciu obudowy szum karty zupełnie znika w tle pomieszczenia i ogólnego szumu, jaki generuje reszta platformy. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego układu chłodzenia - nawet mimo jego sporych wymiarów. Pamiętajmy jednak, że możliwości podkręcania to zawsze do pewnego stopnia „loteria krzemowa” i nie każda karta osiągnie tyle, ile wskazuję wyżej (ale też mogą być modele, które uzyskają więcej). Zobaczmy zatem, jak wydajność nowego Radeona wypadnie na tle konkurencji, ale bez podkręcania.



PCB w nowych kartach bywa zabawnie małe względem całego układu chłodzenia.

Specyfikacja testowanej karty Sapphire Radeon RX 9070 XT

Układ graficzny Navi 48 (RDNA 4) Zalecany zasilacz 750 W Układ chłodzenia miedziana podstawa;

5 ciepłowody;

aluminiowy radiator Dual BIOS nie Wentylatory 3x 100 mm Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2460 / 3010 MHz Moc obliczeniowa ~49 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 Gbps (2500 MHz) Złącza wideo 2x HDMI 2.1b; (HDCP 2.3);

2x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) TGP (zasilanie) 317 W;

2x 8-PIN;

350 W w ramach OC Interfejs PCIe 5.0 x16 W zestawie matalowy wspornik;

przewód RGB Wymiary 320 x 120 x 62 mm Waga 1,25 kg Gwarancja 2 lata Cena 3199 zł?

Testy syntetyczne zdradzają ogromny potencjał RDNA 4

Testy wydajności, jak zwykle, odbywają się na otwartej platformie testowej i skład platformy pozostaje bez zmian. Topowy procesor dla graczy (przynajmniej jeszcze przez chwilę…), ekstremalnie szybkie pamięci i stabilna płyta główna - to wszystko pozwala testować karty bez obaw o mocne limitowanie wydajności GPU przez inne czynniki.

Tym razem do bazy wyników dołożyłem tylko oba Radeony, choć skupiać będę się w tym artykule na tym droższym i mocniejszym RX 9070 XT. Obie nowe karty zostały przetestowane na nowym sterowniku dostarczonym przez AMD razem z kartami. Sprawdziłem i nie ma z jego pomocą różnic w wydajności na starszych Radeonach, zatem ich wyniki na wykresach (zebrane w ostatnich dwóch miesiącach) powinny nadal być aktualne. Jedynie testy w Indiana Jones pochodzą z tego tygodnia i wszystkie karty sprawdziłem na najnowszych sterownikach.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 [OC] AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 7521 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 7033 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6150 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 4956 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 4570 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3866 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3186

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 [OC] AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 6833 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 6284 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 5856 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5848 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 4492 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3530 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178

Wyniki w rasteryzacji (test Steel Nomad) nie powalają, ale to, co się stało w teście śledzenia promieni (Speed Way), to właśnie skok generacyjny, na który czekaliśmy! Średniopółkowy RX 9070 XT bez problemu wyprzedza flagowca z poprzedniej generacji - to diametralna odmiana od tego, do czego przyzwyczaiła nas przez ostatnie dwa miesiące NVIDIA… Mając na uwadze, że śledzenie promieni to podstawa w nowych grach, to można powiedzieć, że na ostatnią chwilę AMD dokonało tej zmiany podejścia.

Testy w grach pieczętują los konkurencji nowych Radeonow

Syntetyki, takie jak wyżej, to wyśmienite narzędzie do testowania możliwości podkręcania kart, ale pozwalają też dobrze porównywać karty w ramach jednego producenta, a zwłaszcza jednej architektury. Niestety często nie oddają realiów, jakie mamy w grach. Dlatego też, jak zwykle, sprawdziłem nowe karty w możliwie szerokim przekroju najnowszych tytułów.

Tutaj należy nakreślić kontekst ceny - bez której wszelkie porównania mają jedynie charakter akademicki. Nowa karta AMD ma być sprzedawana w cenach zaczynających się od 2999 zł, ale takie nieco lepsze modele, jak testowany przeze mnie Sapphire Pure, najpewniej będą jeszcze o 10% droższe. Możliwe też, że sklepy, w których zwyczajnie skończyły się karty graficzne, będą chciały zebrany przez dwa miesiące zapas Radeonów (te pierwotnie miały trafić do sprzedaży na początku stycznia!) sprzedawać z większą niż zwykłe marża.

Nie spodziewam się jednak, aby ceny nowych RX 9070 XT przekroczyły 3500 zł, zatem cenę, w której, jak widzicie, są sprzedawane RTX 4070 Super (oraz ich gorszy następca RTX 5070). Dlatego też zwykle do tych kart będę się odnosić jako konkurencji. Teoretycznie RTX 5070 Ti miał kosztować $749 zatem 3899 zł, ale w praktyce z cudem graniczy dorwanie sensownego modelu poniżej 5000 zł, co czyni z karty zielonych „znacznie droższą alternatywę” - tak zwykle też będę się do tej karty odnosić.

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 81

70 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 73

67 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 67

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 67

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 62

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

48 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 50

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 45

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

74 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

58 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 62

55 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 57

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 54

48 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 52

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

46 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 41

37 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 35

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 37

33 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 32

29 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 31

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 30

27 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 24

22 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

17 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 18

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 z aktywnym „tylko” śledzeniem promieni od zawsze był zmorą Radeonów i, jak widać powyżej, topowy model podrzędnej generacji zmaga się, aby utrzymać 50 FPS w 1440p. Tymczasem nowe Radeony konkurują jak równy z równym z obecną generacją RTXów. Najszybsza z nowych kart okazuje się wręcz doganiać znacznie droższego RTX 5070 Ti, a tak samo wyceniony RTX 5070 pozostaje daleko w tyle. Przynajmniej od strony wydajności, jako że w Alan Wake 2 na ten moment nie ma opcji aktywowania FSR 4, zatem Radeony nie są w stanie zaoferować tej samej jakości oprawy przy zachowaniu wysokiej wydajności, jaką daje upscaling.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 58

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 47

42 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 38

34 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 36

32 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

27 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 34

30 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 27

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 26

23 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 18

16 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 15

13 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 15

13 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 14

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 14

12 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 12

11 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 10

7 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 9

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Sytuacja się pogarsza po aktywowaniu Path Tracingu - mam przez to na myśli, że nowy Radeon RX 9070 XT zrównuje się z tak samo wycenionym Geforce RTX 5070. W praktyce jednak na obu tych kartach trzeba by podnieść poziom upscalingu, aby pograć przyjemnie, co jest większym problemem dla Radeonów - w ich przypadku jakość pogarsza się znacznie bardziej niż na GeForce z DLSS 4. Ponadto Radeony nadal nie mają dobrego denoisera i obraz w takich ustawieniach jest po prostu znacznie ładniejszy na kartach NVIDII, co może się zmieni, jeśli twórcy dodadzą obsługę FSR 3.1, aby móc wymusić nowszy FSR 4.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 98

78 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 84

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 80

65 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

61 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 75

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

53 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 70

58 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 62

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 59

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 56

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 55

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

45 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

42 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 39

34 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 35

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 32

29 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

26 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 25

23 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar odpalony na sekretnych najwyższych ustawieniach też sprawia, że kosztujący zwykle ponad cztery tysiące złotych flagowy Radeon RX 7900 XTX musi podkulić ogon i uznać wyższość nowego modelu ze średniego segmentu. Odpowiednik cenowy NVIDII został gdzieś daleko z tyłu, a sam RX 9070 XT zrównuje się z RTX 4070 Ti Super - to super wyniki i bez problemu pogramy w tych najwyższych ustawieniach na monitorze QHD.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 80

61 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 78

70 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

59 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 72

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 71

56 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 69

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

50 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

39 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 116

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 89

72 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

63 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 74

60 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 69

57 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 67

60 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 63

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

51 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

55 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 58

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

36 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 46

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

54 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 52

42 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 48

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 46

39 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 43

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 43

36 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 42

35 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

31 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 36

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 34

29 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 26

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wukong realizujący oświetlenie przez Lumen ponownie wykazuje wyższość nowej architektury - tu nawet zbliżamy się do wyników o 50% droższego RTX 5070 Ti, co oznacza, że komfortowo pogramy w QHD na takich właśnie bardzo wysokich ustawieniach. Czego więcej wymagać od karty ze średniego segmentu?



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 84

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 75

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 32

27 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 16

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 40

33 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

17 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

18 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 13

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 11

9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 11

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 10

8 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 21

18 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 20

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 19

16 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 17

14 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 11

9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 10

8 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 6

5 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 5

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 5

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Złośliwi powiedzą, że powinniśmy oczekiwać płynności również po aktywowaniu Path Tracingu. Tu z jednej strony mamy ponad dwa razy wyższą wydajność niż u odpowiednika tej serii w poprzedniej generacji Radeonów (RX 7900 GRE), ale jednocześnie nawet w FHD wydajności nie wystarczy, aby komfortowo pograć… A na to pozwala RTX 5070 (i raczej tylko w FHD), zatem tu poniekąd NVIDIA jest górą.

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 131

97 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 127

106 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 118

89 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 115

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 109

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 105

73 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 95

66 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 78

62 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 70

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 146

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

88 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 105

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 99

69 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 92

75 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 83

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

64 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

56 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 59

49 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 46

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 52

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 44

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 41

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 40

43 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 39

35 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 37

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

30 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

26 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

19 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3

2 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pora na największą niespodziankę tych testów - Cyberpunk 2077 to gra kojarzona praktycznie od samego początku ze śledzeniem promieni oraz kartami NVIDII, które długo jako jedyne pozwalały z tych funkcji sensownie korzystać. Teraz, jak to mawiają, stoły się obróciły i nawet przy najwyższych ustawieniach śledzenia promieni nowy RX 9070 XT depcze po piętach znacznie droższemu RTX 5070 Ti, wyprzedzając przy tym o ponad 20% RTX 5070, najwięcej jednak zyskają posiadacze topowego Radeona poprzedniej generacji - tutaj mówimy o wzroście średniego FPS o około 30%! Niestety tutaj też mamy sytuację, w której twórcy zadali sobie trud implementacji FSR 3.0, ale mimo kilku kolejnych aktualizacji, w tym tej ze stycznia, kiedy dodano DLSS 4, nie raczyli zaktualizować FSR do 3.1, aby teraz można było aktywować w sterowniku nowy FSR 4. Nieładnie, Redzi.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 89

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 70

55 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 63

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 46

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 44

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 40

33 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 39

34 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 35

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

15 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 21

18 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 17

14 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 17

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 26

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24

19 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 23

19 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

19 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

14 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 16

13 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nowe Radeony odstają jeszcze bardziej w kwestii jakości oprawy po aktywowaniu Path Tracingu (starsze też, ale 25 FPS na RX 7900 GRE i tak zniechęca do używania tego trybu). AMD koniecznie musi pilnować twórców gier, aby przynajmniej nowe gry miały możliwie często implementację FSR 3.1. Sama wydajność, nawet jeżeli z aktywnym Path Tracingiem uzyskujemy wyniki na poziomie RTX 5070, to nie wszystko, gdy zależy nam na najwyższej jakości obrazu (a tylko po to aktywuje się Path Tracing). Niemniej - brawa dla AMD, że w ramach tylko jednej generacji poczyniła taki skok wydajności w śledzeniu promieni.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 184

167 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 173

126 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 165

147 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 139

112 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 138

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 136

102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 129

93 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 123

75 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 104

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 100

83 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 98

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 146

131 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140

91 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 139

98 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 131

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 123

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 123

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

85 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 110

89 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 110

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 98

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 94

62 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 97

72 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 93

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 87

63 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 74

60 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

51 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 68

54 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 62

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 60

46 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 60

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

39 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyścigi Formuły 1 z 2024 roku korzystają z na tyle delikatnej implementacji śledzenia promieni, że nawet poprzednia generacja Radeonów mocno nie odstaje od kart NVIDII. Nowy RX 9070 XT zdołał ponownie wyprzedzić topową kartą poprzedniej generacji i zbliżył się nawet do RTX 4080 Super (a zatem RTX 5080 Super też…). Jeżeli ceny się potwierdzą, to za 3000 zł dostajemy wyższą wydajność niż na karcie za 5000 zł (RTX 5070 Ti). Tutaj, co prawda, też nie ma FSR 3.1, aby móc na nowych Radeonach aktywować FSR 4, ale obecny tu FSR 3 daje sobie radę całkiem nieźle, miejscami nawet wypadając lepiej od starszego DLSS 3. RTX 5070 musiałby przyspieszyć o 30%, aby w tym teście dogonić tańszego Radeona…



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 132

121 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

120 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 118

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 115

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 113

86 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 112

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

81 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 95

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 83

72 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 78

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 121

108 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 114

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 113

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 112

99 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 104

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 98

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 95

72 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 94

83 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 86

74 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 85

63 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

80 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 90

75 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 79

59 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 73

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

48 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

49 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 62

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 61

46 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

41 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 51

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 42

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

16 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Dziedzictwie Hogwartu, na zalesionych terenach (jak Zakazany Las, w którym obecnie robię testy, jako że Hogsmeade jest limitowane przez procesor...) śledzenie promieni potrafi mocno przydusić starsze Radeony - to na szczęście całkowicie nie grozi nowym kartom AMD, a wręcz te charakteryzują się mniejszym narzutem sterownika i w FHD wyprzedzają wszystkie karty NVIDII, z RTX 5090 włącznie - choć oczywiście nikt na takich GPU nie będzie kisił się w FHD.. W realnych scenariuszach jest i tak bardzo dobrze - RX 7090 XT zrównuje się z RTX 4080 Super i o 50% wyprzedza swojego poprzednika! Potencjalnie podobnie wyceniony RTX 5070 traci do karty AMD blisko 30% w tych najwyższych ustawieniach, gdy gramy w QHD, a w 4K w zasadzie na karcie NVIDII nie da się grać z uwagi na zbyt mało vRAM, podczas gdy karta AMD dalej dzielnie pomyka w 80 FPS - no i to jest klasa! Do pełni szczęścia zabrakło tylko FSR 3.1, aby nowe Radeony mogły też w kwestii jakości obrazu dogonić karty NVIDII.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

108 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 143

126 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 134

123 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 130

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 127

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 121

86 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 110

80 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 104

91 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 97

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

59 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 128

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 124

115 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 116

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 116

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 111

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 111

98 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 109

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 103

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 92

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 87

77 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 84

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 90

84 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 90

68 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 80

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

61 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 66

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 61

47 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 59

54 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 49

45 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

39 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 29

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nowy Horizon, co prawda, bardzo mocno lubi się z nowymi kartami NVIDII, ale nie na tyle, aby RX 9070 XT poczuł się zagrożony przez RTX 9070 XT. W zasadzie to wręcz dogania on RTX 4080 Super, co jest spektakularnym widokiem. Ponownie też mocno wyprzedza topowy model poprzedniej generacji i ma przy tym jeszcze asa w rękawie! W tej oto grze można aktywować FSR 4 i tym samym uzyskać znacznie lepszą oprawę graficzną niż na starszych Radeonach. Czy aż tak dobrą, jak wymuszony w sterowniku DLSS 4 na kartach NVIDII? Niekoniecznie, ale przynajmniej na tyleż zbliżoną, aby w ogóle obie techniki porównywac. Kolejny wielki sukces na koncie AMD.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 174

157 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 173

158 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 159

143 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

141 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

140 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 152

138 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 148

136 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

132 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 141

129 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 134

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

101 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

94 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 101

91 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 201

178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 183

164 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 171

154 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 156

142 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

134 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 145

133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 133

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 130

118 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 129

119 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 129

119 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 124

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 120

112 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 119

109 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 111

103 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 109

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

96 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

76 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 68

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 161

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 132

120 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 121

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 107

97 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 100

92 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 99

93 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 91

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 90

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 86

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 85

79 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 83

78 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 78

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

71 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 76

70 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 68

63 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 52

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones w nowej lokalizacji (końcówka gry) pozwala dobrze skalować wydajność na różnych kartach - na nowym RX 9070 XT pogramy sobie na ustawieniach Ultra nawet w 4K, podczas gdy karty NVIDI znowu dławią się przez oszczędność producenta na pojemności vRAM. Dopiero po obniżeniu pojemności bufora pamięci RTX 5070 jest w stanie nawiązać walkę, choć i tak jest tu o blisko 20% wolniejszy, podobnie jak poprzednik ze średniego segmentu AMD - RX 7900 GRE. Twórcy tydzień temu dodali do gry FSR w wersji… 3.0. Owszem, świadomość branży deweloperskiej o istnieniu FSR 3.1 woła o pomstę do nieba.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 77

72 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 73

68 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 65

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 57

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 51

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 46

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 30

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 29

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

23 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 24

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 21

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 101

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

70 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 60

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 57

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 50

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 48

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 44

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 35

32 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

20 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 20

18 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

16 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 63

58 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 38

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 36

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 30

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 27

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 21

20 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 12

11 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 11

10 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 11

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 6

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niestety po aktywacji pełnego śledzenia promieni (albo raczej Path Tracingu) gra nie daje szans nowym Radeonom. Co ciekawe, RX 9070 XT w tym przypadku nawet jakoś specjalnie nie wyprzedza topowego Radeona z serii RX 7000, choć od swojego poprzednika (RX 7900GRE) jest blisko dwukrotnie szybszy. Obniżenie ustawień Path Tracingu do średnich nieco wyrównuje wykres, ale nawet wtedy NVIDIA ma ogromną przewagę w postaci jakości renderowanego obrazu. Tutaj punkt dla zielonych.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 189

155 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178

129 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 169

159 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 168

144 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 161

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 159

139 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 152

144 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 151

137 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 147

121 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 141

127 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 128

114 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

108 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 116

107 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 231

199 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 208

184 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 189

172 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 176

162 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 163

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 154

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 147

134 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 143

125 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 139

127 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 137

127 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 136

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 132

118 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 123

117 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

110 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 114

103 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 112

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 95

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 104

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100

95 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 87

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 87

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 85

80 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 82

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 79

75 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 78

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 74

69 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 73

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

61 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 64

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 53

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 50

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

O tym, jak kluczowa jest możliwość aktywowania FSR 4, świetnie pokazuje właśnie SM2 (o czym więcej za moment), choć powyższe testy dla zachowania obiektywności wykonałem bez wymuszania nowszego FSR/DLSS na żadnej z kart. To przy okazji gra, która działa tylko w oparciu o klasyczną rasteryzację - to widać na wykresach, jako że Radeon RX 7900 XTX mocno wyprzedza nowego RX 9070 XT. Ba! Robi to nawet RX 7900 XT oraz RTX 5070 (o 5%), jako że Space Marine nadzwyczaj lubi serię Blackwell. Przynajmniej do czasu, gdy nie aktywujemy rozdzielczości 4K, która jak zwykle pokazuje, że nie ma w niej miejsca dla kart z 12 GB vRAM. Wydajność na poziomie RTX 4070 Ti Super to w sumie i tak bardzo dobry wynik. Zwłaszcza że w tej grze to akurat AMD RDNA 4 (za sprawą FSR 4) oferuje lepszą jakość obrazu od tego, co generują karty NVIDII!



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 115

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 114

79 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 109

93 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 108

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 97

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 105

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

68 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 93

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 91

72 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 90

80 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 80

65 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

49 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 75

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

43 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 65

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 63

51 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 60

53 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 55

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 53

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

45 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 48

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W drugim Stalkerze RX 9070 XT pozwoli pograć nawet w 4K na absolutnie najwyższych ustawieniach, co jest wybitnym wynikiem jak dla karty ze średniego segmentu i czego nie zaoferuje RTX 5070. Na wykresie może tego aż tak dobrze nie widać, ale po 10-20 minutach gry na kartach z 12 GB zaczynają się pojawiać przycięcia wynikające z przepełnienia vRAM. Z drugiej strony, pomimo iż S.T.A.L.K.E.R. 2 ma rzekomo zaimplementowany FSR 3.1, to nie udało mi się tutaj wymusić FSR 4 i gra dalej wygląda znacznie gorzej na kartach bez wsparcia dla DLSS.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 101

74 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 91

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 90

69 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

69 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 81

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 76

59 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 68

58 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 36

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73

59 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 65

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 58

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 38

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

39 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 37

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 33

30 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 32

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 32

28 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 29

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 26

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

19 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Śledzenie promieni jest natomiast wymagane w Star Wars: Outlaws i tutaj już nowości, jakie wnosi do tematu RT architektura RDNA 4, są wyraźnie widoczne. RX 9070 XT wyprzedza RX 7900 XTX oraz tej samej wydajności RTX 4070 Ti. Niestety do grania w 4K wszystkim kartom “dla ludu” brakuje mocy w takich ustawieniach - a jeszcze można aktywować Path Tracing…

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

52 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 56

52 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 53

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 49

44 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 38

33 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 32

29 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 42

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

35 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 38

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 36

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 33

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

25 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

15 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 16

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 27

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 22

21 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 21

19 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 20

19 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 16

15 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

7 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 13

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wtedy już w FHD robi się ciężko, ale nowy RX 9070 XT dotrzymuje tempa RTX 5070, choć niestety oba plasują się za kosztującym niegdyś 2500 zł RTX 4070 Super (owszem - nowy RTX bywa, że przegrywa z kartą, którą miał zastąpić…). Oznacza to, że mamy 50% wzrostu wydajności względem poprzednika. Gdyby nie fatalna jakość obrazu generowanego przez FSR 3.0 w trybie Wydajności, to bym powiedział, że nawet w QHD karta AMD zrównuje się z najnowszym RTX 5070 (w jego przypadku bez skrępowania można korzystać z DLSS 4 Wydajność i w sumie nadal mieć lepszą jakość obrazu niż FSR w trybie Jakości…). To dobitnie pokazuje, jak kluczowe dla AMD będzie w tym roku dopilnowanie, aby FSR 3.1/4.0 trafił do KAŻDEJ dużej nowości.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 416

226 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 376

265 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 368

175 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 367

175 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 360

251 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 349

174 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 301

154 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 260

128 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Finalnie zrobiłem jeszcze testy w grze sieciowej, jaką jest Counter-Strike - mówimy tu o DirectX 11 i czystej rasteryzacji, w której RX 7900 XTX wygrywa ze nowszym RX 9070 XT brutalną siłą - i to o niebagatelne 30%... Na pocieszenie mamy RTX’a 5070, który przegrywa z nowym RX’em. Testów w Fortnite niestety nie będzie, bo zmieniła się mapa w grze i nie zdążyłem już powtórzyć testów wszystkich albo nawet kilku kart.

Nowy Radeon RX 9070 XT okazał się średnio o 16% szybszy od GeForce RTX 5070 i o symboliczne 3% wyprzedził RTX 4070 Ti Super, a w grach z intensywnym śledzeniem promieni wyprzedza RX 7900 XTX o 30-50%!

Przyznam, że zupełnie nie spodziewałem się aż takich przyrostów - bezpośredni poprzednik został pokonany o blisko 40%, co na tle miejscami ujemnych przyrostów, jakie w tej generacji oferują karty NVIDII, wygląda oszałamiająco dobrze. Choć w istocie to tak właśnie powinna wyglądać porządnie wykonana nowa generacja sprzętu, więc też nie chcę przesadzać z optymizmem. Ogólnie im nowsza gra (i bardziej obciążająca rdzenie RT), tym większa szansa, że nowa karta ze średniego segmentu wyprzedzi poprzedni model flagowy, który nawet w tej chwili jest o 50% droższą propozycją.

Wydajność to jedno, ale AMD kontratakuje też w kwestii jakości obrazu!

Jeżeli czytaliście opisy testów wydajności, to z pewnością zwróciliście uwagę na powtarzające się narzekanie na gorszą jakość obrazu na kartach AMD. To niestety jest fakt - NVIDIA DLSS jest w stanie zaoferować jakość obrazu na poziomie natywnej rozdzielczości, a miejscami nawet ją przewyższyć, jeżeli gra natywnie wspiera się TAA w celu wygładzania. Na nowym modelu Transformer, z którego mogą korzystać wszystkie RTX (z różnym kosztem wydajności), można wręcz porównywać tryb zbalansowany z graniem w natywnej rozdzielczości… Odpowiednik DLSS u AMD, zatem FSR, zwykle w tych samych grach jest implementowany w znacznie starszej wersji, niż do niedawna najbardziej aktualna 3.1, przez co nawet w trybie Jakość powoduje znaczną utratę jakości obrazu (jego rozmazanie, utratę stabilności krawędzi oraz problemy z powidokiem, czyli ghostingiem). Na dobrą sprawę nawet FSR 3.1 nie rozwiązuje porządnie większości tych problemów, jako że to nadal upscaling, który nie korzysta z jednostek AI.



W skrócie - AMD w końcu zaczęło stosować AI do upscalingu.

Dopiero teraz wprowadzony FSR 4 faktycznie sprawia, że pole walki się wyrównuje i będzie można porównywać karty AMD z kartami NVIDII jak równe z równymi. Duży akcent pada tu na “będzie można”, jako że obecnie z 12 testowanych gier, w których 11 pozwoliło aktywować DLSS 4, tylko dwie posiadały na tyle świeży FSR, abym mógł dokonać porównanie upsalerów… Dlatego też dodatkowo sięgnąłem po jeszcze jedną, z łącznie 30 gier, jakie mają na premierę otrzymać takie wsparcie, aby mieć przynajmniej tę nieparzystą ilość testów do porównania. A wnioski są zaskakujące, zwłaszcza że przypadkiem jedna z gier, która dostała możliwość aktywowania FSR 4.0, jednocześnie nie pozwoliła uruchomić się z aktywnym DLSS 4.0, zatem w przypadku Warhammer 40,000: Space Marine 2, bo to o nim mowa, porównanie dotyczy DLSS 3.7 z FSR 4.0. Zapraszam do filmu, który wszystko to ukazuje:

Porównanie upscalingu - FSR 3/4 vs DLSS 3/4

Powiem szczerze, że jestem w ciężkim szoku, ale też jestem zły na AMD, że tak długo podtrzymywało narrację, że do upscalingu nie potrzeba jednostek AI i ważniejsza jest wsteczna kompatybilność. Cóż - ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, jako że obecnie to NVIDIA oferuje nieporównywalnie większą kompatybilność - z DLSS zadziała każda karta zielonych z dopiskiem RTX, czyli praktycznie każda, jaką da się obecnie kupić, podczas gdy z nowego, w końcu dobrego FSR, skorzystają tylko nowi nabywcy serii RX 9000. A wystarczyło już te 4-5 lat temu wprowadzić taki zamknięty standard, względnie śladem Intela rozwijać równocześnie FSR “dla wszystkich” i FSR “dla Radeonów” (korzystający z jednostek ML na kartach AMD).

Porównanie wydajności między FSR 3.1 a FSR 4 - AMD Radeon RX 9070 XT

[FPS], 1440p, Tryb Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077 (Ultra RT) 1080p: FSR 3.1 169

154 FSR 4 164 (-3%)

150 (-3%) 1440p: FSR 3.1 136

127 FSR 4 130 (-4%)

122 (-4%) 2160p: FSR 3.1 87

83 FSR 4 82 (-6%)

79 (-5%) Horizon: Forbidden West (Ultra) 1080p: FSR 3.1 143

118 FSR 4 137 (-4%)

108 (-8%) 1440p: FSR 3.1 124

109 FSR 4 119 (-4%)

100 (-8%) 2160p: FSR 3.1 90

81 FSR 4 84 (-7%)

76 (-6%) Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Obstawiam jednak, że dopiero nowe jednostki AI są w stanie operować na takim algorytmie bez znaczącego spadku wydajności (stąd też blokada FSR 4 tylko dla nowych kart). Jak widzicie, obecnie ulepszony upscaling ma bardzo niski koszt - w zależności od gry i rozdzielczości uzyskujemy od 3% do 10% mniejszy wzrost wydajności niż na FSR 3.1. W sumie to może nie powinienem pisać, że okolice 10% to mało, bo obrażą się osoby, które przesiadły się po dwóch latach z RTX 4080 na RTX 5080 i tyle właśnie zyskały na wydajności…



Jakość tekstur w przypadku FSR 4 jest praktycznie na poziomie natywnego obrazu z TAA - problem w tym, że DLSS 4 wygląda jeszcze lepiej…

Ale już całkiem na serio - FSR 4 okazuje się być praktycznie całkiem pozbawiony efektu powidoku, co stawia go w tej kwestii na równi z DLSS 4. Równie dobrze prezentuje się stabilność obrazu w ruchu - to, co mi osobiście najbardziej przeszkadzało w poprzednich wcieleniach FSR - koniec z migającymi krawędziami albo całymi połaciami półprzezroczystych tekstur. DLSS 4 nadal lepiej radzi sobie w tej materii z bardzo drobnymi elementami, takimi jak futro zwierząt (również te przetworzone do formy ubrania), ale nie są to różnice na tyle duże, abym uznał je za znaczące dla ogółu.

FSR 4.0 plasuje się bliżej DLSS 4 niż wcześniejszych jego odmian, ale to NVIDIA nadal posiada lepszy upscaler

Obraz jest też nieporównywalnie ostrzejszy, zwłaszcza w ruchu, niż wcześniejsze wersje DLSS - tu spokojnie można powiedzieć, że FSR 4 Zbalansowany wyprzedza to, co oferuje DLSS 3 w trybie Jakości. Jest w tej kwestii również lepiej niż na DLSS 3.7, ale nie aż tak dobrze, jak na DLSS 4.0 - najnowsze wcielenie upscalera NVIDII czyni tutaj wręcz cuda, rekonstruując obraz do formy lepszej niż to, co widzimy bez upscalingu. Podsumowując - nowy FSR to prawdziwy krok milowy dla AMD i z powrotem wprowadza tego producenta na salony GPU dla wymagających graczy.



DLSS 3.7 miał sporą przewagę nad FSR 3.1, ale FSR 4 to zupełnie nowa jakość.

Albo raczej zrobi to, jeżeli AMD dopilnuje, aby technikę tę implementować w nowych grach. Tak samo oczekuję wprowadzenia do FSR porządnego denoisera, aby kolejne generacje GPU od AMD (które, miejmy nadzieję, poradzą sobie już z Path Tracingiem nie gorzej od kart NVIDII) mogły też liczyć na mniej zaszumiony, szybciej reagujący i odpowiednio doświetlony obraz, jaki już teraz dostają użytkownicy kart NVIDII w tym nadrzędnym sposobie renderowania.



FSR 3.1 wygląda jak smutny żart przy DLSS 4, ale FSR 4 okazuje się być zaskakująco blisko wiodącego upscalera.

Nowe Radeony skupiają się na grach, ale poza nimi też nieźle sobie radzą

Wraz z ulepszeniem jednostek odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję (na potrzeby chociażby FSR 4) przyszła też poprawa ogólnej wydajności w środowiskach związanych z nauczaniem maszynowym. Nie na tyle, aby chociaż trochę zagrozić kartom NVIDII, ale to też nie jest segment kart, w którym tego typu zastosowania traktuje się poważnie/profesjonalnie. Jeżeli zastanawia was, dlaczego na wykresie poniżej nie ma kart RTX 5000, to cóż - nadal nie wydano aktualizacji, która pozwoliłaby na nowych kartach testować wydajność w aplikacji, z której korzystam.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 3689

3737

3510 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 3559

3357

3144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3327

3135

2926 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 2883

2629

2032 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 2084

2245

2088 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 2021

2110

1971 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1493

1480

1327 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation

[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 1,03

7,43

0,61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,43

9,41

0,75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85

12,46

0,92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03

13,05

1,00 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,22

14,66

1,06 AMD Radeon RX 9070 XT 2,40

18,89 NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54

18,66

1,21 AMD Radeon RX 9070 2,56

20,87 NVIDIA GeForce RTX 4070 2,57

17,86

1,21 AMD Radeon RX 7900 XTX 3,13

25,30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,32

1,50 NVIDIA GeForce RTX 3070 3,59

1,63 AMD Radeon RX 7900 XT 3,65

29,25 AMD Radeon RX 7900 GRE 4,01

34,44 AMD Radeon RX 7800 XT 4,88

43,54 AMD Radeon RX 7700 XT 5,50 LEGENDA: SD FP16

SD-XL FP16

SD INT8

Za to nowe karty AMD nie chcą przejść testu analizy ścieżki dźwiękowej z pomocą AI w Davinci Resolve, a szkoda, bo wcześniejsze testy (te też związane z AI) wykonują na RDNA 4 znacznie szybciej. To wszystko oczywiście problemy przedpremierowych testów i najpewniej niebawem aplikacje dostaną stosowne łatki. To, gdzie już teraz widać miejscami ogromny wzrost wydajności, to testy w SPEC - w takim teście MEDIC można wręcz mówić o przełomie!

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 283 NVIDIA GeForce RTX 4090 224 NVIDIA GeForce RTX 5080 205 AMD Radeon RX 7900 XTX 185 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 183 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 181 AMD Radeon RX 7900 XT 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 150 NVIDIA GeForce RTX 5070 147 AMD Radeon RX 9070 XT 145 AMD Radeon RX 9070 137 AMD Radeon RX 7900 GRE 131 AMD Radeon RX 7800 XT 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 102

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX 146 AMD Radeon RX 9070 XT 141 AMD Radeon RX 9070 135 AMD Radeon RX 7900 XT 126 AMD Radeon RX 7900 GRE 115 NVIDIA GeForce RTX 5090 104 AMD Radeon RX 7800 XT 95 NVIDIA GeForce RTX 4090 85 NVIDIA GeForce RTX 5080 80 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 73 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 70 NVIDIA GeForce RTX 5070 63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 54

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 231 AMD Radeon RX 7900 XTX 222 AMD Radeon RX 9070 208 AMD Radeon RX 7900 XT 187 AMD Radeon RX 7900 GRE 163 AMD Radeon RX 7800 XT 147 NVIDIA GeForce RTX 5090 140 NVIDIA GeForce RTX 5080 133 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 128 NVIDIA GeForce RTX 5070 120 NVIDIA GeForce RTX 4090 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 107

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 90 AMD Radeon RX 7900 XTX 84 NVIDIA GeForce RTX 4090 67 AMD Radeon RX 7900 GRE 67 AMD Radeon RX 7900 XT 65 AMD Radeon RX 9070 XT 61 NVIDIA GeForce RTX 5080 54 AMD Radeon RX 9070 53 AMD Radeon RX 7800 XT 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 48 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 38 NVIDIA GeForce RTX 5070 35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 34

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 682 NVIDIA GeForce RTX 4090 562 AMD Radeon RX 7900 XTX 540 NVIDIA GeForce RTX 5080 533 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 478 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 477 AMD Radeon RX 9070 XT 441 AMD Radeon RX 7900 XT 418 NVIDIA GeForce RTX 5070 412 AMD Radeon RX 9070 396 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 388 AMD Radeon RX 7900 GRE 363 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 346 AMD Radeon RX 7800 XT 305

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 148 AMD Radeon RX 9070 132 AMD Radeon RX 7900 XTX 102 AMD Radeon RX 7900 XT 79 AMD Radeon RX 7900 GRE 79 AMD Radeon RX 7800 XT 62 NVIDIA GeForce RTX 5090 45 NVIDIA GeForce RTX 4090 41 NVIDIA GeForce RTX 5080 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 30 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 24 NVIDIA GeForce RTX 5070 23

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 412 NVIDIA GeForce RTX 4090 329 AMD Radeon RX 7900 XTX 323 NVIDIA GeForce RTX 5080 297 AMD Radeon RX 9070 XT 267 AMD Radeon RX 7900 XT 265 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 260 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 257 AMD Radeon RX 9070 233 NVIDIA GeForce RTX 5070 221 AMD Radeon RX 7900 GRE 211 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 207 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 178 AMD Radeon RX 7800 XT 177



Jedyne, co odróżnia obie nowe karty Sapphire, poza GPU, to właśnie pudełka...

Nowe Radeony to nie są wybitnie oszczędne karty

Pod względem poboru energii Radeon RX 9070 XT w nieco podkręconej wersji, jaką otrzymałem do testów, faktycznie w grach dobija do 320 W zmierzonych na przewodach zasilających i slocie PCI-E. Ale zasadniczo bazowa wersja karty powinna zadowolić się takim samym poborem energii, co Radeon RX 7900 GRE lub może nieco bliżej RX 7900 XT. Czy to dużo? Tak, to nadal oznacza gorszą sprawność energetyczną względem kart NVIDII, choć nie jest to już przepaść, jaka dzieliła RDNA 3 od Ada Lovelace. Poniżej możecie się przekonać, że tyle samo energii pobiera RTX 5070 Ti i RTX 4080 Super, zatem karty, które są tylko o około 10% szybsze od nowego Radeona RX 9070 XT.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 220 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 243 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 250 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 319 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 [OC] AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 346 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Jest to zatem poprawa względem RDNA 3 - tu przypominam, że RX7900 XTX pobierał kolejne 30 W (10%) więcej energii, a w tej konkretnej grze, która jest tu testowana, okazał się oferować identyczną wydajność, co RX 9070 XT. W grach, w których znaczenie ma śledzenie promieni, efektywność wzrosła jeszcze bardziej, tak że ogólnie jest w tej kwestii lepiej - więcej energii nowe karty pobierają w Blenderze, ale są też w nim znacznie szybsze, co ponownie prowadzi do minimalnej przewagi nowej architektury. Tak samo w spoczynku - choć tu trudno będzie odczuć redukcję z takich 15-18 W na 9 W poboru przy pracy biurowej.

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 157 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 172 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 231 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 263 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 9 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28



Złącze PCI-E to pełne 16 linii

Lepiej późno niż wcale? Radeony w końcu mogą rywalizować z kartami NVIDII

Nie da się ukryć, że NVIDIA zrobiła AMD spory prezent, wprowadzając generację RTX 5000 w stanie, cenie (oby), dostępności oraz wydajności, w jakiej się pojawiły i pośród których to na dobrą sprawę tylko RTX 5090 faktycznie oferuje “coś więcej”, nawet jeżeli cena (w każdym znaczeniu) do poniesienia jest tu bardzo wysoka. Cieszę się, że AMD nie potraktowało tego jako sygnału, aby samemu też wypiąć się na graczy i mimo wszystko dostaliśmy uczciwą, miejscami przełomową architekturę RDNA 4. Daje to szansę na odwrócenie trendu, przez który AMD zmniejszył swój udział na rynku GPU z ponad 20% do około 10%... zwłaszcza jeżeli nowe karty faktycznie będą w sklepach i to będą w takiej ilości, aby zaspokoić wszystkich tych, którym fizycznie nie udało się kupić karty NVIDII w choć nieco rozsądnej cenie.



Sapphire w obu kartach stosuje dokładnie ten sam układ chłodzenia.

Skupienie się na rozwoju śledzenia promieni i upscalingu dało wymierny efekt i w końcu karty AMD mają szansę wyjść z cienia NVIDII, w jakim znajdowały się od dłuższego czasu. Skończy się polecanie karta AMD na zasadzie “Super wybór, JEŻELI…” - teraz to po prostu super wybór :) Na ten moment w średnim segmencie, pod względem przyszłych gier, które miejmy nadzieję dostaną już na premierę wsparcie dla FSR 4, nie ma lepszej karty niż Radeon RX 7090 XT. W starszych grach też dobrze, gdyby to wsparcie dla FSR 3.1/4.0 się pojawiło, ale jeśli miałbym wybierać, to na miejscu AMD wybrałbym skupienie się na nadchodzących dużych tytułach - Assassin’s Creed Shadows, Doom Dark Ages, GTA 6 czy nawet Gothic Remake - to te gry najpewniej będą odpalane przez graczy, którzy wybiorą ich nowe karty.

Radeon RX 9070 XT okazuje się być wybitnie opłacalną kartą, w której trudno doszukać się istotnych wad - poradzi się z dzisiejszymi grami, a także ma zapas wydajności na przyszłość

Niewątpliwie dużą zaletą nowych kart jest też ich potencjał podkręcania - nawet pozornie wysilony już układ RX 9070 XT daje tu całkiem dobre rezultaty. Cieszy też wzrost efektywności energetycznej, mimo pozostania na tym samym procesie technologicznym. Ostatecznie karta AMD, jak zwykle, nie zawodzi w kwestii pojemności vRAM - 16 GB daje poczucie komfortu właśnie w perspektywie tych gier, które dopiero nadejdą, choć zasadniczo to już teraz taki Indiana Jones pokazuje, że w średnim segmencie nie ma miejsca na karty z 12 GB vRAM.



W przypadku Radeona RX 9070 XT warto wybrać dobrze chłodzoną kartę - po podkręceniu to nawet do 350 W ciepła, które trzeba odprowadzić.

To wszystko to jednak małe drobiazgi - najważniejsze, aby jutro karty faktycznie były dostępne w cenach MSRP lub nieco tylko wyższych, tak aby faktycznie każdy zainteresowany ulepszeniem swojego komputera albo złożeniem pierwszego zestawu w swoim życiu, mógł swobodnie wybrać pasującą mu kartę - chociażby takiego białego Sapphire Pure, którego miałem okazję testować. Obawiam się jednak, że przynajmniej początkowo ceny mogą być znacznie wyższe niż wskazuje na to MSRP - pamiętajmy że AMD sprzedawało te karty producentom w czasach, gdy planowało przeprowadzić premierę obu kart o $100 drożej i ci producencie pewnie musieliby teraz pierwsze karty sprzedawać ze stratą... Pytanie też, jak sklepy zareagują na pozytywne recenzje, a co za tym idzie duży popyt (dodatkowo podsycany brakami na stanie kart NVIDII... Bądźmy jednak dobrej myśli, jako że to pierwsza premiera AMD w tym roku i zasługują na kredyt zaufania - oby go od razu nie roztrwonili!

Opinia o Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure Plusy Wysoka wydajność w śledzeniu promieni,

wsparcie dla FSR 4,

optymalna wydajność w 1440p, ale w 4K też daje radę,

przyszłościowe 16 GB vRAM,

przyzwoity potencjał podkręcania,

bardzo duży wzrost wydajności względem poprzedniej generacji,

dedykowane jednostki AI,

poprawiony enkoder wideo - wysoka jakość strumieniowania,

czat z lokalnym AI w sterowniku,

wzrost wydajności/wat względem poprzednika,

funkcja Amd Hypr-RX - jedno kliknięcie optymalizuje wydajność w grach,

wyśmienity stosunek ceny do możliwości, Minusy Nadal zbyt wolna do Path Tracingu,

brak odszumiania AI w pakiecie FSR,

gorsza optymalizacja w aplikacjach kreatywnych niż na kartach GeForce.

Ocena układu graficznego AMD Radeon RX 9070 XT: 98% 4.9/5

Kartę Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure na potrzeby branżowego i niezależnego testu otrzymaliśmy od AMD.