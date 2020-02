Jaki dysk SSD 2,5 cala kupić? W cyklu TOP 10 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne w zakupie produkty na rynku.

Dobry dysk SSD to kluczowy element nowoczesnego komputera. Klasyczne dyski HDD oczywiście górują nad nimi stosunkiem ceny do pojemności, ale to właśnie dzięki SSD komfort korzystania z komputera znacznie wzrasta. Obecnie możemy wyróżnić dwa podstawowe typy nośników SSD, a mianowicie typowe 2,5 calowe dyski z interfejsem SATA III oraz nośniki podłączane do gniazdka M.2. Jeśli jesteś zainteresowany nośnikami typu M.2 zapraszamy do naszego zestawienia polecanych dysków SSD M.2 oraz do naszego rankingu dysków SSD.

Jaki dysk SSD 2,5 cala? Zobaczcie polecane przez nas modele.

Dyski M.2 występują w dwóch wersjach, a mianowicie wykorzystujące interfejs PCI Express (szybkie nośniki dla entuzjastów i profesjonalistów) oraz SATA (tańsze nośniki o zbliżonej wydajności do 2,5 calowych dysków SATA III).

Maksymalna szybkość dysków SSD 2,5 cala ze względu na zastosowany interfejs SATA III (6 Gb/s) nie przekracza 600 MB/s. Jest to jednak wartość w zupełności wystarczające do typowych, codziennych zastosowań. Ze względu na budowę, dyski takie mogą się jednak znacznie różnić możliwościami - nie tylko sekwencyjnym odczytem/zapisem maksymalnym, ale i wydajnością przy odczycie małych plików. Dyski SSD sprawdzą się zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach, chociaż w drugim przypadku warto sprawdzić czy ich grubość będzie kompatybilna z danym sprzętem (większość nowych modeli jest).

W sklepach znajdziemy kilkaset różnych nośników SSD 2,5 cala, więc wybór odpowiedniego modelu nie jest taki prosty. Po ostatnich obniżkach coraz więcej osób rozważa dołożenie SSD-ka, a nawet całkowitą przesiadkę z tradycyjnego dysku talerzowego (HDD). Przygotowaliśmy więc zestawienie dziesięciu interesujących modeli - zarówno tych niedrogich, jak i bardziej zaawansowanych i droższych konstrukcji. Jeśli nie wiecie jak wymienić dysk HDD na SSD w laptopie zapraszamy do naszego poradnika.

Jaki tani dysk SSD 2,5"?

Wbrew pozorom wśród najtańszych dysków SSD nie warto się sugerować wyłącznie ceną. Warto zwrócić uwagę choćby na dobrej jakości kontroler i kości pamięci, bowiem może on mieć istotny wpływ na osiągi.

Crucial BX500 (240 GB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Crucial BX500 w wersji 240 GB stanowi dobrą propozycję dla tańszych zestawów komputerowych, gdzie oczekujemy trochę większej pojemności na pliki. Podstawą nośnika są nowoczesne pamięci 3D TLC NAND, a deklarowane transfery sięgają 540 MB/s przy odczycie i 500 MB/s przy odczycie danych. Rzeczywiste osiągi nie należą do najwyższych, aczkolwiek bez problemu wystarczą do codziennych, mniej wymagających zadań. Seria BX500 została objęta 3-letnią gwarancją producenta. Wersja o pojemności 240 GB kosztuje niecałe 200 zł. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 240 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 490 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż produkt

ADATA Utimate SU750









4,5/5 Ocena benchmark.pl ADATA Ultimate SU750 to bardzo fajnie wyceniony SSD o pojemności 256 GB - ich ceny spadły do takiego poziomu, że kupno modeli 120 GB mija się z celem. Ten model oparty jest na pamięciach TLC i oferuje maksymalne transfery sięgające 550 MB/s dla odczytu i 520 MB/s dla zapisu. Możemy też liczyć na 3 lata gwarancji. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż produkt

GOODRAM SSD IRDM Gen2 240 GB









4,5/5 Ocena benchmark.pl GOODRAM SSD IRDM Gen2 w odróżnieniu od wersji IRDM PRO to seria ekonomicznych nośników SSD. Zastosowano tu kontroler Phison PS3111-S11 oraz wytrzymałe kości pamięci Toshiba MLC NAND. W wersji o pojemności 240 GB maksymalne transfery sięgają 550/540 MB/s. Producent udziela na dyski 3-letniej gwarancji, ale za to nieograniczonej współczynnikiem TBW. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 240 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 550 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Toshiba MLC NAND Pokaż produkt

Jaki wydajny dysk SSD 2,5"?

Wśród wydajnych dysków SSD najbardziej istotny jest stosunek ceny do możliwości. Warto też zwrócić na modele wyposażone w dłuższą gwarancję i wysoki współczynnik TBW.

ADATA Ultimate SU900 256 GB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja w naszym zestawieniu zainteresuje wymagających klientów z ograniczonym budżetem. ADATA Ultimate SU900 łączy dobrą specyfikację (na pokładzie znalazły się wytrzymałe pamięci 3D MLC NAND), wysokie transfery odczytu/zapisu i niewygórowaną cenę – model o pojemności 256 GB można kupić za około 200 zł, co wydaje się bardzo dobrą propozycją w tym segmencie. Za wyborem modelu Ultimate SU900 przemawia też długa, 5-letnia gwarancja bez ograniczeń zapisu danych (TBW). Polecamy! Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Micron 3D MLC NAND Pokaż produkt

Crucial MX500 500 GB









4,7/5 Ocena benchmark.pl Seria Crucial MX500 to udany następca równie udanej serii MX300. Dyski te cieszyły się i cieszą dużą popularnością wśród użytkowników, ze względu na świetny stosunek ceny do możliwości. Dysk bazuje na kontrolerze Silicon Motion SM2258, kościach pamięci Micron 3D TLC NAND, a całość wspomaga 512 MB pamięci podręcznej Micron DDR3. Maksymalne transfery sięgają 560 MB/s przy odczycie i 510 MB/s przy zapisie. Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji ograniczonej współczynnikiem TBW (180 TB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 560 MB/s

Szybkość odczytu 510 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Zobacz recenzję Pokaż produkt

SanDisk Ultra 3D 500 GB









3,9/5 Ocena benchmark.pl SanDisk Ultra 3D to nośniki SSD oparte na nowoczesnych pamięciach 3D NAND. Modele tej serii charakteryzują się pojemności do 2 TB, dzięki czemu mogą z powodzeniem zastąpić dysk HDD. Producent zastosował tutaj 4-kanałowy kontroler Marvell 88SS1074, a całość wspomaga pamięć podręczna DDR3L i dodatkowa pamięć nCache 2.0. Maksymalne transfery sięgają 560/530 MB/s. Nośnik został objęty 3-letnią gwarancją (ograniczoną współczynnikiem TBW na poziomie 400 TB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 530 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci SanDisk 3D TLC NAND Pokaż produkt

Samsung SSD 860 EVO 500 GB









3,8/5 Ocena benchmark.pl Jeden z najpopularniejszych modeli z oferty Samsunga. SSD 850 EVO zachowuje bardzo dobry stosunek ceny do oferowanej wydajności, więc sprawdzi się w również w wydajniejszych komputerach i laptopach. Producent zastosował tutaj nowoczesną, w pełni autorską konstrukcję z pamięciami TLC V-NAND (wspomaganymi przez technologię Intelligent TurboWrite). Szczególnie polecamy wersję o pojemności 500 GB, którą można zakupić za niecałe 400 złotych. Na dysk przysługuje 5-letnia gwarancja producenta (z wysokim TBW – 300 TB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Kości pamięci Samsung TLC V-NAND Zobacz recenzję Pokaż produkt

Jaki pojemny dysk SSD 2,5"?

Najlepsze dyski SSD 2,5 cala charakteryzują się wysokiej jakości podzespołami, doskonałymi osiągami i często przedłużoną gwarancją. Należy jednak pamiętać, że ogranicznikiem ich możliwości jest interfejs SATA III (6 Gb/s).

Patriot P200 1 TB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeszcze nie tak dawno pojemności 1 TB i więcej były zarezerwowane dla HDD, ale dziś nie ma problemu z kupnem pojemnego i przyzwoicie wycenionego nośnika SSD. Takim przykładem jest Patriot P200, którego deklarowane transfery sięgają 530 MB/s przy odczycie i 460 MB/s przy zapisie. Warto jednak zauważyć, że niska cena oznacza w tym przypadku brak pamięci podręcznej. Producent udziela na nośnik 3 lata gwarancji. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 460 MB/s

Szybkość odczytu 530 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż produkt

ADATA Ultimate SU800 1 TB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Szukacie dobrego, pojemnego i niedrogiego SSD-ka? W takim razie powinniście zwrócić uwagę na model ADATA Ultimate SU800 o pojemności 1 TB, który można u nas dorwać za nieco ponad 600 złotych. Dysk bazuje na nowoczesnych pamięciach 3D TLC NAND, oferuje dobrą wydajność i pozwoli pozbyć się z komputera tradycyjnego „twardziela”. Nośnik sprawdzi się nawet w lepszych konfiguracjach. Seria Ultimate SU800 została objęta 3-letnią gwarancją producenta bez limitu zapisu danych. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1024 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Pokaż produkt

Samsung SSD 860 QVO 2 TB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zależy ci na pojemności, pojemności i jeszcze raz pojemności? Samsung SSD 860 QVO to seria ekonomicznych SSD 2,5 cala opartych na pamięciach QLC V-NAND. Znajdziemy tu 2 GB pamięci podręcznej oraz technologię Intelligent TurboWrite. Transfery sięgają 550 MB/s przy odczycie i 520 MB/s przy zapisie danych. Modele te występują również w wersji 4 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Kości pamięci Samsung QLC V-NAND Pokaż produkt

• Cache – to pamięć podręczna dysku twardego, do której buforowane są odczytywane i zapisywane na nim dane. Im tej pamięci jest więcej, tym sprawniejszy jest proces przesyłu danych.

• eSATA (external SATA) - zewnętrzny port SATA przeznaczony do podłączania zewnętrznych pamięci masowych. Główną ideą eSATA jest zapewnienie identycznej prędkości przesyłania danych w urządzeniach zewnętrznych, jaka osiągalna jest dla napędów wewnętrznych. Maksymalna długość kabla eSATA może wynosić 2 metry.

• MTBF (ang. Mean Time Between Failures) - średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres czasu przez który może działać urządzenie bez przerwy. Wyrażane jest w tysiącach lub milionach godzin. Parametr często stosowany do określania żywotności dysków twardych.

• RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) - polega na współpracy dwóch lub więcej dysków w celu osiągnięcia dodatkowych możliwości, takich jak zwiększenie niezawodności, przyspieszenie transmisji danych czy zwiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość. Rodzaj osiągów zależy od rodzaju zastosowanej macierzy.

• Średni czas dostępu – parametr ten określa w jakim czasie (średnio) od otrzymania przez dysk żądania odczytu/zapisu nastąpi rozpoczęcie operacji. Im krótszy czas, tym lepiej. Wartość średniego czasu dostępu dla dysków twardych wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu ms i jest sumą średniego czasu wyszukiwania (czyli czasu potrzebnego na ustawienie głowicy w odpowiednim miejscu nad talerzem twardego dysku) oraz średniego czasu opóźnienia (czasu potrzebnego sektorowi do znalezienia się pod odpowiednia głowicą). W przypadku dysków SSD wartość ta jest niemal zerowa, gdyż dostęp do danych odbywa się drogą elektroniczną, a nie poprzez fizyczne wyszukiwanie za pomocą głowicy.

• MLC i SLC - w istocie MLC i SLC to skróty od nazw rodzajów pamięci flash, które przy okazji definiują także zasadę ich działania. Układy Multi-Level Cell (MLC) są w stanie przechowywać więcej niż jeden bit w każdej komórce pamięci, niemniej zapis do takiej pamięci jest dość skomplikowany i wolny. Dlatego główną zaletą MLC jest osiągana pojemność względem ceny, a wadą wydajność zapisu. Dowiedz się więcej.

• TLC NAND Flash (ang. triple-level cell) – to technologia pozwalająca na zapisanie aż trzech bitów danych w jednej komórce. Wykorzystywana w pojemnych kartach SD oraz pendrive'ach.