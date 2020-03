Z wyglądu surowa, a jednocześnie elegancka, obsadzona niebieskimi przełącznikami, zalotnie połyskuje RGB. Dziś Genesis zaprezentował najnowszą klawiaturę mechaniczną Thor 420 RGB. Czas zatem poznać nowego członka serii nazwanej imieniem boga burzy, piorunów i witalnej siły!

Do tej pory klawiatury z serii Thor od Genesis wyróżniały się doskonałą relacją niskiej ceny do jakości. Model Thor 420 RGB skacze jednak o półkę cenową wyżej, delikatnie intrygując tym, co może zaoferować.

W cenie 349 zł na wstępnie mamy: wąską pełnowymiarową klawiaturę o solidnym designie, niebieskie przełączniki oraz podświetlenie RGB z efektem PRISMO.

To połączenie zapowiada gamingowy charakter sprzętu. Sprawdźmy zatem w jakim stopniu jej wizualność, łączy się z bogatym wnętrzem.

Szybki unboxing... czyli, co kryje się w kartonie?

W kartonie znajdziemy klawiaturę oraz instrukcję uwzględniającą język polski. Nie dopłączono dodatków typu key-puller czy podstawka pod nadgarstki, co nie stanowi problemu przy specyfice tego modelu. Keycapy z łatwością można wyjąć ręcznie, a niski profil nie męczy nadgarstków.

Elegancka z surowym wykończeniem

Kosmiczne ceny klawiatur mechanicznych sprawiają, że kwotę 349 zł możemy zaliczyć do średniej półki cenowej. Genesis Thor 420 RGB wypada w kwestii wizualnej znakomicie. Prezentuje się tak dobrze, jak jej ekskluzywne konkurentki. Po prostu nie wygląda tanio.



Wrażenie solidności i dobrej jakości buduje aluminiowy front. Na jego srebrnej podstawie umieszczone są klawisze (o przyjaznej dla oka czcionce), między którymi widoczne są śruby. Takie połączenie tworzy design, który jest zarówno elegancki, jak i surowy (odrobinę męski).

Jedynie spód obudowy wykonany jest z tworzywa sztucznego, które w delikatny sposób przypomina o niższym przedziale cenowym. Klawiatura lekko ugina się podczas użytkowania, co niestety trzeba brać pod uwagę przy większości pełnowymiarowych modeli.

Stabilność wspierana sześcioma punktami antypoślizgowymi

Na spodzie znajduje się 6 gumowych punktów antypoślizgowych, które skutecznie zapobiegają przesunięciom klawiatury. Genesis Thor 420 RGB rzeczywiście trzyma się stabilnie nawet na blacie biurka (bez podkładki).

Dla tych, którzy preferują lekki kąt nachylenia, wyposażona została w plastikowe nóżki. Wykorzystując podwyższenie przy dynamicznych grach, warto umieścić klawiaturę na podkładce, ponieważ nóżki nie są gumowane (mogą mieć miejsce micro przesunięcia).

Specyfikacja techniczna Genesis Thor 420

Typ klawiatury Mechaniczna Liczba klawiszy 104 Rodzaj/typ przełączników Blue/ dźwiękowo-dotykowe Wymiary: 418 x 113 x 24 mm Komunikacja Przewodowa Długość kabla 1,65 cm Podświetlenie RGB z efektem PRISMO

Lekki mechanik przewodowy

Klawiatura jest lekka, nasza waga wskazuje na 695 gramów (755 gramów z kablem). Przewód (bez oplotu) o długości 1,65 m wyprowadzony jest na środku obudowy, zakończony wtykiem USB. O ile przy komputerze stacjonarnym wyprowadzenie kabla nie ma większego znaczenia, tak przy podłączaniu do laptopa wygodniejsze jest umieszczenie go po bokach.

Niskoprofilowe niebieskie przełączniki w nowej odsłonie

Genesis w modelu Thor 420 RGB zastosował Blue Switche. W specyfikacji technicznej nie znajdziemy nazwy ich producenta, ale już na opakowaniu znajdziemy grafikę przedstawiającą budowę przełącznika oraz najważniejsze informacje:

Typ przełączników dźwiękowo-dotykowe Odległość uderzenia klawisza 1,2-2,5 mm Siła nacisku 45 g Czas odpowiedzi 8 ms Żywotność 50 mln kliknięć

Niebieskie przełączniki w Thor 430 RGB opierają się na najnowszej technologii z odstępem między skokami klawiszy w 1,2 -2,5 mm, co jak deklaruje Genesis: “tworzy niepowtarzalne wrażenie mechaniczne”.

Genesis Thor 420 RGB swoją siłę podczas rozgrywek opiera na niebieskich przełącznikach mechanicznych o żywotności 50 mln kliknięć, co z dumą dorównuje Cherry MX Blue.

O rodzajach przełącznikach i sposobie ich działania pisaliśmy w artykule: Jaki rodzaj przełączników mechanicznych spełni Twoje oczekiwania?

Jak to wygląda w praktyce?

Keycapy są płaskie, zgodnie z powyższą grafiką posiadają delikatne wgłębienie, które dla mnie jest praktycznie niewyczuwalne.

Mechanizm przełączników w Genesis Thor 420 opiera się na błyskawicznym odbiciu, bez wyczuwalnego oporu.

Wynika to z zaskakująco niskiego skoku, gdzie całkowita odległość przemieszczenia wynosi 1,2-2,5 mm oraz siły nacisku wymagającej jedynie 45 g. Szybkość rejestracji zdarzenia to 8 ms, co jest czasem typowym dla dobrych mechaników.

Klawiatura w porównaniu do standardowych mechaników pracuje cicho - to kolejne zalety bardzo niskiego skoku.

Idealna klawiatura dla pisarza

Klawiatura sprawdzi się dla osób, które dużo piszą. Po wyczuciu klawiszy można uzyskać zaskakującą szybkość. Minusem przy tego typu wykorzystaniu może być jednak głośność kilku. Klawiatura jest cicha jak na mechanika, ale membranówkom pod tym względem nie dorówna - to trzeba mieć na uwadze. W moim odczuciu ten dźwięk budzi dość przyjemne uczucie, przypominające maszynę do pisania.

Dźwięk i głębokość kliku wynikająca z mechanicznej konstrukcji przypomina trochę udoskonaloną maszynę do pisania, która pozwala na osiągnięcie sonicznej szybkości.

Ten rodzaj przełączników przypomina ulepszoną klawiaturę laptopa. Z pewnością sprawdzi się do pracy, codziennego użytkowania, czy graczy sporadycznych. Jest też świetną propozycją przy przejściu z membranówki na mechanika.

Thor 420 RGB - czy sprawdzi się dla każdego gracza?

Specyfika tego modelu nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich graczy, musisz wiedzieć, czego oczekujesz od sprzętu. Jeśli szukasz błyskawicznej reakcji bez wyczuwalnego oporu przełącznika, to dogadacie się z Thorem 420 RGB. Jeśli jesteś jednak graczem wymagającym i ceniłeś sobie przełącznki mechaniczne Cherry MX czy Kailh to przejście na ten rodzaj może być ciężkie.

Podświetlenie RGB na wysokim poziomie

Klawiatura Thor 420 RGB zdecydowanie wyróżnia się dopracowanym podświetleniem RGB. Jak na model reprezentujący średnią półkę cenową pod tym względem wypada równie dobrze, co ekskluzywne mechaniki. Poniżej przedstawiamy, jak w rzeczywistości prezentuje się podświetlenie RGB oraz testujemy głośność klawiszy Genesis Thor 420 RGB.

Thor 420 RGB dumnie prezentuje 22 tryby podświetlenia: 19 standardowych oraz 3 opcje niestandardowe. Dodatkowo z myślą o graczach wykorzystano tryby podświetlenia klawiszy dopasowanych pod dany rodzaj gier: FPS, CF, COD, LOL, RACE.

Klawisze dobrze przepuszczają światło.

Sterowanie podświetleniem “w locie”

Z łatwością możemy sterować podświetleniem “w locie” za pomocą krótkich skrótów klawiszowych opierających się na połączeniu FN z np. INSERT (standardowe tryby podświetlenia) czy kolejno 1-5, aby dobrać tryby podświetlenia do gier.

Za pomocą FN + DELETE możemy wybierać pomiędzy ośmioma kolorami podświetlenia: biały, czerwony, coś między żółtym a pomarańczowym, zielony, jasny i ciemny niebieski, różowy, RGB.

Możemy też kontrolować jasność i szybkość podświetlenia, przeskakując w obu przypadkach przez 4 poziomy. Tutaj wykorzystujemy FN w połączeniu ze strzałkami oznaczonymi dodatkowymi piktogramami.

Całkowita kontrola nad sprzętem, czyli n-key rollover i pełny anty-ghosting

Nie da się ukryć, że model Genesis Thor 420 przygotowany jest z myślą o graczach. Świadczy o tym obecność N-key Rollover, pozwalający na jednoczesne wciśnięcie nieograniczonej liczby przycisków. Nie brakuje również pełnego anti-ghostingu, zatem nie ma obaw o “klawisze widmo” (błędne rejestrowanie niewciśniętych klawiszy).

Połączenie gamingowych standardów daje gwarancję pełnej kontroli nad zarejestrowanymi przyciskami podczas nawet najbardziej dynamicznych rozgrywek.

Zgodnie z testem n-key rollover, klawiatura Genesis Thor 420 rejestruje dużą ilość jednocześnie wciskanych klawiszy.

Z myślą o graczach… co jeszcze kryje w sobie Thor 420 RGB?

Inne funkcje istotne dla graczy, które znajdziemy w klawiaturze Genesis Thor 420 RGB to:

Możliwość ustawiania makr - oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej www.genesis-zone.com

Blokada klawisza Windows

Klawisze multimedialne

Zmiana funkcji strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D

Podsumowanie testu Genesis Thor 420 RGB

Przy modelach ze średniej półki cenowej zawsze można znaleźć minusy. Głównie dlatego, że odruchowo porównujemy go z mechanikami z kosmicznej półki cenowej. A one naturalnie oferują więcej pod takimi względami jak jakość wykonania czy perfekcyjność przełączników. Nie będę mydlić oczu, że jest to nietuzinkowy hit roku czy najlepsza klawiatura mechaniczna na rynku.

Patrząc rozsądnie, Genesis Thor 420 RGB prezentuje jakość, która jest adekwatna do ceny. Może nie jest jednym z królów mechaników, ale ma coś, co pozwala jej stanąć obok nich i czuć się dumnie - podświetlenie. Przyznaję, że podświetlenie w tej klawiaturze jest na tyle rozbudowane i efektowne, że ciężko rozpoznać niższy przedział cenowy. Plusem jest też schludny i elegancki design. Thor 420 RGB nie wygląda jak czarny biurowy kloc z upadłej w latach 90 korporacji.

Specyfika działania niebieskich przełączników w Genesis Thor 420 sprawdzi się dla osób, które dużo piszą oraz dla graczy sporadycznych. Dla bardziej wymagających graczy jest to kwestia bardzo indywidualna, w tym wypadku musisz znać swoje preferencje wobec switchy. Pod względem funkcji gamingowych mamy tutaj pakiet full: od n-key rollover, anti-ghostingu przez makra po specjalne podświetlenia dedykowane pod różne rodzaje gier.

Ocena końcowa klawiatury Genesis Thor 420 RGB

PLUSY:

Efektowne podświetlenie RGB z efektem PRISMO

Dodatkowe tryby podświetlenia wyróżniające klawisze pod różne rodzaje gier

Długa żywotność przełączników (50 mln kliknięć)

N-key rollover, anti-ghosting, makra

Cicha praca (jak na mechanika)

Design (aluminiowy front)

MINUSY:

Zbyt delikatne wyprofilowanie klawiszy

Kabel bez oplotu

Brak dodatkowych portów USB

Ergonomia:

zadowalający plus



Jakość wykonania: zadowalający plus

Stylistyka

dobry

Mechanizm klawiszy:

zadowalający plus

Możliwości programowania:

dobry

dobry Szybkość reakcji

zadowalający

Funkcjonalność

super

80% 4/5