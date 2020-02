Jakie gogle wirtualnej rzeczywistości wybrać? Przedstawiamy 5 najlepszych modeli przeznaczonych zarówno do komputerów, konsol jak i smartfonów.

Przedstawiamy zestawienie najlepszych gogli wirtualnej rzeczywistości. Znajdziecie tu najdroższe i najbardziej zaawansowane gogle podłączane do komputera, konsoli jak i konstrukcje wykorzystujące smartfony oraz samodzielne gogle, które nie wymagają ani smartfona, ani podłączenia do komputera.

Najlepsze gogle wirtualnej rzeczywistości

Technologia VR jest już z nami od jakiegoś czasu, jednak wciąż nie jest tak popularna jak byśmy tego chcieli. Tym niemniej producenci wciąż prezentują nowe wersje swoich gogli, a lista gier ze wsparciem VR wciąż rośnie - aby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do sklepu Oculus. Powoli pojawiają się również wersje VR znanych hitów, takich jak Doom, Fallout 4, Skyrim, czy L.A. Noire: The VR Case Files. Ich jakość może nie jest jeszcze taka jak byśmy sobie tego wymarzyli, ale ważne, że producenci ważniejszych tytułów w końcu zwracają swoją uwagę w kierunku wirtualnej rzeczywiści.

Ostatnie jednak w temacie VR poczyniono ważny krok - a mianowicie Valve zapowiedział Alyx, czyli nową część Half Life przeznaczoną wyłącznie na gogle VR. Nie będzie to prosta mini-gra, ale duża produkcja AAA, a tych właśnie najbardziej brakuje na rynku.

Na rynku dostępne są już samodzielne gogle VR, a mowa tu o Oculus GO, czy też Oculus Quest. Oferują one jakość nieco lepszą jakość niż gogle wymagające montażu smartfona, ale wciąż im daleko do takich topowych rozwiązań wymagających podłączenia komputera. Tym niemniej dobrze, że został uczyniony pierwszy krok, bowiem to właśnie plączące się kable najbardziej przeszkadzają w imersji z wirtualnym światem. Które z rozwiązań jest najbardziej przyszłościowe? Zapraszamy do naszego zestawienia!

Jakie gogle VR?

HTC Vive Cosmos









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten następca gogli VR HTC Vive to z pewnością jedne z najciekawszych gogli VR na rynku podłączanych do komputera. Zastosowano w nich wyższą rozdzielczość oraz większą liczbę kamer, dla lepszego śledzenia użytkownika. Warto również wspomnieć o nowych kontrolerach. To wszystko sprawia, że nie są one przesadnie tanie, ale ich możliwości z pewnością wynagrodzą wam wydatek. Równie ciekawymi goglami z podobnej półki jakościowej są Oculus Rift S. Pokaż produkt

Oculus Quest









4,5/5 Ocena benchmark.pl Oculus Quest to w tej chwili chyba najbardziej zaawansowane samodzielne gogle VR. Wbudowano w nie ekran OLED o o rozdzielczości 3200 x 1440 px i odświeżaniu 72 Hz. Znalazło się tu miejsce aż dla czterech wbudowanych sensorów, żyroskopu i akcelerometru. Oculus Quest występuje w wersji 64 GB i 128 GB i chwili obecnej najłatwiej jest je kupić w sklepie Amazon. Pokaż produkt

Oculus Go (32 GB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Tańsza i nieco mniej zaawansowana wersja samodzielnych gogli (bez konieczności podłączania kablami do komputera, czy też instalacji smartfona). Wszystko to sprawia, że są bardzo wygodne w użyciu, ale oczywiście ich moc jest ograniczona przez podzespoły, które zwykle znajdują zastosowanie w smartfonach. GO oczywiście wykorzystuje system Oculus, ale dostępnych jest na nie więcej produkcji niż w przypadku Samsung Gear VR. W zestawie z goglami otrzymujemy również kontroler. Pokaż produkt

Samsung Gear VR z kontrolerem









4,8/5 Ocena benchmark.pl Najnowsza wersja gogli Samsung Gear VR to kilka mniejszych usprawnień (np. powiększone pole widzenia) oraz kontroler ruchowy, co przenosi zabawę w VR na zupełnie inny poziom. Wersja z kontrolerem jest 100 zł droższa od poprzedniej, ale naprawdę warto się nią zainteresować. Gogle są przeznaczone dla tylko dla wydajnych smartfonów Samsunga - przed zakupem warto sprawdzić listę kompatybilnych modeli. Najważniejsze cechy: Typ gogli VR do smartfonów Zobacz recenzję Pokaż produkt

Sony Playstation VR









4/5 Ocena benchmark.pl Konsolowcy też mają swoje VR. Sony Playstation VR to naprawdę niezła propozycja dla posiadaczy konsoli Playstation 4 i Playstation 4 Pro. Gogle Playstation VR charakteryzują się 5,7-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 1920 x 1080. Ich cena nie jest specjalnie wygórowana, chociaż trzeba również zainwestować w kontrolery i kamerkę. Sony dobrze wspiera swoje gogle i można na nich zagrać w takie hity jak Resident Evil VII. Najważniejsze cechy: Typ gogli VR do konsoli Sony Playstation 4 Pokaż produkt

Jakie gogle wybrać?

Zdecydowanie najlepszą jakość VR zapewnią nam gogle HTC Vive Cosmos lub Oculus Rift S - wymagają one podłączenia do (wydajnego) komputera. Jeśli zamierzacie pozbyć się plączących kabli to bardzo ciekawym rozwiązaniem jest Oculus Quest. Z tańszych rozwiązań można polecić Oculus GO, lub gogle Samsung Gear VR.

Jeśli chcecie zakosztować wirtualnej rzeczywistości na konsoli wybór jest właściwie tylko jeden, czyli gogle Sony do Playstation 4 (Pro). Użytkownicy Xboxa One (X) na razie muszą obejść się ze smakiem. Na gogle PSVR znajdziecie sporo ciekawych tytułów.

