Każdy telefon i smartfon musi mieć pamięć RAM do prawidłowego działania. Przy wyborze nowego telefonu warto na nią zwracać uwagę, zwłaszcza, gdy szukamy dobrego telefonu z Androidem. Podstawowa zasada jest prosta - im więcej RAM, tym lepiej, ale czy jest jakaś sensowna granica?

Co to jest RAM?

RAM, czyli Random Access Memory, to bardzo szybka pamięć o dostępie swobodnym (losowym), która wymagana jest do prawidłowej pracy każdego współczesnego komputera. To samo dotyczy smartfona, który w praktyce jest małym, kieszonkowym komputerem.

RAM oferuje bezpośredni dostęp do każdej komórki pamięci, czyli w praktyce umożliwia bardzo szybki, bezpośredni odczyt danych. Ma to więc wpływ na szybsze działanie telefonu, który nie musi przeszukiwać wolniejszej pamięci masowej, lecz znajduje najważniejsze informacje właśnie w RAM’ie. Oczywiście ten typ pamięci poza bardzo szybkim odczytem musi też gwarantować sprawny zapis danych.

Jasne, że najlepsza pamieć masowa też jest szybka (np. UFS 3.0, UFS 3.1 lub nowsza), ale dedykowany RAM potrafi być kilka-kilkanaście razy szybszy i jest bardziej optymalnie wykorzystywany przez system operacyjny. Otwieranie aplikacji z RAM'u trwa krócej niż z pamięci masowej.

Trzeba jednak pamiętać, że standardowo RAM nie jest pamięcią trwałą, czyli nie służy do długoterminowego przechowywania danych. Zapisywane są w niej informacje wykorzystywane przez system operacyjny oraz aktualnie wykonywane aplikacje. Po zaniku zasilania, zakończeniu pracy programu lub wyłączeniu systemu dane te są tracone już po około sekundzie (w temperaturze zbliżonej do pokojowej).

Ile pamięci RAM potrzeba w smartfonie?

Trzeba wziąć pod uwagę dwie podstawowe kwestie:

Ile pieniędzy chcesz i możesz wydać na smartfon?

Do czego najczęściej wykorzystujesz telefon?

Ogólna zasada jest prosta: im więcej RAM, tym lepiej, ale nie każdego z nas stać na najlepszy telefon flagowy za 3, 4, czy 5000 zł. Bardzo wiele osób kupuje urządzenia klasy niższej i średniej - np. telefony do 700 zł lub smartfony do 1000 zł.

Zadania, które na nich wykonujemy, też są raczej proste i podstawowe. Przeglądamy internet, używamy aplikacji społecznościowych, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, robimy zdjęcia i ewentualnie korzystamy z programów potrzebnych w danej sytuacji (np. rozkład jazdy lub nawigacja). Nie robią one dużego wrażenia na większości smartfonów w cenie od około 900 zł wzwyż.

Jasne, że niektóre aplikacje potrafią wymagać sporo RAM'u, ale systemy mobilne, takie jak Android i iOS potrafią automatycznie zamknąć nieaktywne programy, by uwolnić miejsce w RAM'ie dla nowo otwartych aplikacji.

RAM w Androidzie i iOS

Ten pojedynek jest już kultowy. Android znany jest z tego, że pochłonie każdą objętość RAM'u i wciąż będzie mu mało. W "Andku" 6, 8 RAM to w zasadzie norma, a najnowsze smartfony potrafią mieć 12 lub 16 GB RAM.

Natomiast iOS stosowany w iPhonach potrafi działać świetnie z 3 lub 4 GB RAM. Czy to oznacza, że jest lepszy? Pod względem ogólnej optymalizacji owszem, bo jest to system zamknięty. Jednak na ogólne wrażenia ma wpływ ma znacznie więcej czynników, dlatego ostateczna odpowiedź nie jest taka oczywista.

Ale... nie ma sensu przesadzać. Absolutnie nie warto dopłacać do telefonu wyposażonego w 12 czy 16 GB RAM, tylko po to, żeby pochwalić się cyferką. Nawet najbardziej zaawansowanym użytkownikom wystarczy 8 GB w Androidzie, pod warunkiem, że producent zrobił dobrą robotę pod kątem optymalizacji (idealnym przykładem są smartfony OnePlus).

Co daje pamięć RAM w telefonie?

Przede wszystkim większa ilość RAM zazwyczaj oznacza, że w pamięci może być przechowywanych więcej aktywnych programów. W praktyce więc przekłada się na wyższy komfort obsługi i lepszą wielozadaniowość.

Przy małej pojemności RAM’u już sama przeglądarka internetowa z kilkoma lub kilkunastoma otwartymi kartami może zająć pokaźną część pamięci. Wtedy niewiele miejsca zostaje dla innych aplikacji. Po otwarciu nowego programu stary może zostać wyłączony.

Więcej RAM to więcej procesów uruchomionych w tle, które nie muszą być odświeżane gdy do nich wracamy. Oczywiście do momentu gdy je zamkniemy - wtedy muszą wystartować od nowa z pamięci masowej (a to trwa trochę dłużej).

Ile RAM w tanim telefonie?

Tanie telefony do 500 zł zazwyczaj wykorzystujemy do podstawowych, prostych czynności i nikt raczej nie oczekuje od nich płynnej obsługi filmów 4K, idealnego działania gier z zaawansowaną grafiką czy doskonałej pracy z wieloma otwartymi programami w tle. Na najtańszym smartfonie niezbyt często montujemy filmy (o ile w ogóle). Dlatego realnie wciąż wystarczają tutaj 3 GB RAM, ale oczywiście 4 GB będą dużym plusem.

Ile RAM w telefonie klasy średniej?

Uniwersalny smartfon klasy średniej powinien mieć przynajmniej 4 GB RAM. Jednak powoli zaczynają pojawiać się smartfony z 6 GB RAM i to właśnie one wyróżniają się w swojej klasie najbardziej. Idealnym przykładem jest Redmi Note 8 Pro, który naszym zdaniem wyróżnia się wśród telefonów do 1000 zł.

Co więcej, za około tysiąc zł można kupić telefony z czystym Androidem. Oferują one nieco mniej opcji, ale mogą działać szybciej przez dłuższy czas, a brak nakładki graficznej sprawia, że zyskujemy też trochę więcej wolnej pamięci masowej.

Z kolei smartfony za około 1500 zł to w zasadzie najbardziej optymalne urządzenia dla większości z nas. Często mają już 6 GB RAM, dobre procesory, wyświetlacze AMOLED, nowoczesną łączność bezprzewodową i duże akumulatory. W zasadzie to idealny sprzęt dla 90% osób.

Ile RAM w telefonie do gier?

Na każdym smartfonie da się pograć. Pytanie tylko w jakie gry? Jeśli chcemy uruchamiać zaawansowane gry, to z pewnością przyda się 8 GB lub 12 GB RAM + najlepszy procesor mobilny + wyświetlacz 90 Hz lub 120 Hz + duża bateria i kilka innych funkcji. W skrócie można napisać, że najlepszy smartfon do gier, to np. Asus ROG Phone 2.

No, chyba, że wolicie smartfony Apple, to w zupełności wystarczą nawet 3 lub 4 GB RAM w nowszych iPhonach (np. XR, XS, 11, 11 Pro).

Ile RAM w telefonie flagowym?

W przypadku smartfona z najwyższej półki 8 GB RAM to już standard (nie licząc iPhone). Do niedawna było to 6 GB, ale teraz tyle pamięci RAM znajdziemy już w średniakach. Te cyfry z roku na rok rosną. Przykładowo Samsung Galaxy Note 10+, OnePlus 7T Pro McLaren Edition i Samsung Galaxy S20 Ultra mogą mieć 12 GB RAM (a ostatni z nich nawet 16 GB).

Naturalnie „flagowiec” nie wyróżnia się tylko pojemnością pamięci operacyjnej. Najlepszy telefon to również najlepszy procesor, aparat, wyświetlacz, łączność, funkcje, jakość. RAM to tylko jeden z wielu elementów dość skomplikowanej układanki jaką jest „dobry telefon”.

Podsumowując: ile konkretnie tej pamięci RAM w smartfonie potrzeba?

W najtańszych telefonach z Androidem wciąż wystarcza 3 GB RAM, w średniakach powinniśmy wybierać modele z 4 lub najlepiej 6 GB RAM, a jeśli ktoś potrzebuje flagowca lub smartfona do gier, to warto już zwracać uwagę na 8 - 12 GB RAM. Doliczcie do tego dobrze zoptymalizowany system oraz wydajny procesor i możecie liczyć na bardzo przyjemną, sprawną obsługę w każdej sytuacji.

Ile RAMu w smartfonie jest potrzebne?

Smartfony z systemem Android Minimum Zalecane Tani smartfon do 500 zł 3 GB 4 GB Optymalny smartfon do 1000 - 1500 zł 4 GB 6 GB Smartfon do 2000 zł 4 GB 6 - 8 GB Smartfon flagowy 8 GB 8 - 12 GB Wydajny smartfon do wymagających gier 8 GB 8 - 12 GB

A jeśli wolicie iPhone, to możecie się RAM’em nie martwić. Ich zamknięty system iOS jest tak dobrze zoptymalizowany i dostosowany do danej platformy sprzętowej, że 3 - 4 GB RAM w zupełności wystarczą.

