Jak szybko przesłać pliki między komputerami? To bardzo łatwe!Wystarczy przeglądarka internetowa i wbudowana w nią funkcja Firefox Send. Możesz przesyłać nawet duże pliki do 2,5 GB, chronić je hasłem i udostępniać link wielu osobom. Oto jak działa Firefox Send.

Jak przesłać duży plik na inny komputer za darmo? Oto rozwiązanie

Czasami bywa tak, że musisz coś komuś przesłać. Jeśli to jest kilka zdjęć lub garść innych małych plików, to nie ma problemu. Wtedy wystarczy wysłać maila, albo wkleić w komunikator internetowy.

Gorzej jeśli musimy komuś przesłać kilkaset megabajtów, albo nawet kilka gigabajtów danych z komputera lub dobrego smartfona. Teoretycznie można taką paczkę danych wrzucić na swój Dysk Google, ale z własnego doświadczenia wiem, że potem o takich plikach zapominam i z biegiem czasu dysk się zapycha.

Czy można to zrobić szybciej, lepiej i po prostu łatwiej? Odpowiedź brzmi: tak! Wystarczy skorzystać z Firefox Send.

Jakie zalety ma Firefox Send? Oto najważniejsze z nich:

przesyłanie plików do 2,5 GB dla zalogowanych lub 1 GB dla niezalogowanych

bezpieczne szyfrowanie plików end-to-end

łatwe udostępnianie plików za pomocą linku

link może automatycznie wygasać po określonym czasie lub liczbie pobrań

odbiorca plików nie musi mieć konta, ani być zalogowany

Jak udostępnić duże pliki? Firefox Send przychodzi z pomocą

Wystarczy wejść na stronę send.firefox.com. Udostępnianie plików działa na każdej popularnej przeglądarce internetowej. Firefox nie jest wymagany.

W tym przykładzie posłużę się przeglądarką Firefox, w której jestem już zalogowany na swoje konto i mam zintegrowany skrót do Firefox Send. Limit 2,5 GB jest dostępny tylko dla zalogowanych. Bez tego można przesyłać pliki do 1 GB (to w większości przypadków też wystarcza).

Klikam na ikonkę swojego profilu, na górnym pasku przeglądarki Firefox i wybieram opcję Firefox Send.

Teraz wybieramy plik, który chcemy przesłać.

Firefox Send wyświetli plik (lub pliki) i poprosi o wskazanie po jakim czasie link ma zostać dezaktywowany oraz opcjonalne ustawienie hasła.

Przesyłając wrażliwe dane zdecydowanie warto ustawić w miarę mocne hasło, bo wtedy pliki są szyfrowane.

W przypadku automatycznego wygaszania linku mamy opcje od 1 do 100 pobrań i od 5 minut do 7 dni. To kolejne zabezpieczenie - mamy pewność, że nasze pliki nie będą tkwiły w chmurze w nieskończoność.

Teraz klikamy przycisk Wyślij. Proces przekazywania pliku rozpocznie się.

Po zakończeniu transferu możemy od razu kliknąć przycisk Kopiuj odnośnik (link).

Teraz przesyłamy link osobie (lub osobom), które powinny otrzymać pliki. Jeśli mamy ustawione mocne hasło, to możemy ten link wysłać np. przez jakiś komunikator internetowy lub e-mailem. Naturalnie, hasła nie powinniśmy w ten sposób przesyłać (najlepiej zupełnie innym kanałem komunikacji).

Jak odebrać pliki przez Firefox Send

Osoba która otrzyma nasz link po prostu klika w niego lub wkleja w pasek adresu przeglądarki internetowej. Jeśli ustawione było hasło, to Firefox Send poprosi o jego wpisanie, celem odszyfrowania plików.

Teraz można kliknąć przycisk Pobierz.

Po zakończeniu pobierania wyświetli się odpowiedni komunikat.

Jak udostępnić duże pliki z telefonu?

Z pomocą przychodzi aplikacja Firefox Send. Pobierzemy ją za darmo ze sklepu Google Play. Na razie jest w wersji Beta (wczesny dostęp) i nie jest przetłumaczona na j. polski, ale zapewne zmieni się to, gdy aplikacja będzie gotowa.

Zasada działania jest bardzo podobna, jak na komputerze. Otwieramy program, a następnie dotykamy przycisku "+" na dole ekranu.

Teraz wybieramy plik z pamięci smartfona, które chcemy udostępnić innej osobie. Jeśli plików jest więcej zostaną one automatycznie spakowane do pliku ZIP.

Ustawiamy automatyczne wygaszanie linku po określonej liczbie pobrań lub czasie oraz opcjonalnie wpisujemy hasło, które zaszyfruje pliki. Następnie dotykamy przycisku Upload (wyślij).

Rozpocznie się wysyłanie.

Po zakończeniu wyświetli się link do pobrania pliku, który od razu możemy skopiować i udostępnić odpowiednim osobom.

Pobieranie pliku na smartfonie jest równie proste, jak na PC. Otwieramy link w przeglądarce, a następnie wpisujemy hasło, by odszyfrować pliki (jeśli było ustawione).

Następuje pobieranie pliku. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat.

Jak szybki jest transfer danych "na" i "z" Firefox Send?

Klasycznie - wysyłanie danych jest sztucznie spowolnione, żeby serwery nie zostały przeciążone. Kilkaset MB można wysyłać nawet kilka minut. Natomiast pobieranie jest bardzo szybkie. U mnie w zasadzie mogłem wykorzystać całą przepustowość gigabitowego internetu.

