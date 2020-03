Wybraliśmy 10 najlepszych i najbardziej atrakcyjnych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do użytku domowego. Wśród nich znajdują się drukarki kolorowe i monochromatyczne, atramentowe i laserowe w cenach do 500 złotych.

Tworząc nasz ranking drukarek atramentowych i laserowych, mieliśmy jeden cel: pomóc ci w wyborze urządzenia, które nie będzie kosztować zbyt dużo (i mamy tu na myśli zarówno zakup samego sprzętu, jak i jego późniejszą eksploatację), a zaoferuje wysoką jakość i wydajność. Każdy model w naszym zestawieniu to dobra drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne do domu – dla ucznia, studenta, pracownika zdalnego, jak i wszystkich innych domowników.

Jaka drukarka do domu? Oto polecane modele do 500 zł:

Jaka jest najlepsza drukarka do domu? Niedroga i wydajna

Bez względu na to, czy szukasz urządzenia laserowego czy atramentowego, tutaj znajdziesz propozycję dla siebie. W zestawieniu znajduje się monochromatyczna drukarka laserowa do domu, atramentowe urządzenie wielofunkcyjne w dobrej cenie oraz modele dostosowane do konkretnych wymagań. Są tutaj urządzenia idealne do sporadycznego drukowania, jak i te nastawione na wysoką wydajność i niski koszt eksploatacji. Są modele wyposażone w łączność bezprzewodową, automatyczny druk dwustronny, a także system stałego zasilania atramentem.

Co ważne, ich cena nie przekracza 500 zł, więc są dostępne dla osób nie dysponujących zasobnym portfelem. Znalazło się nawet miejsce na znacznie tańsze urządzenia, bo wychodzimy z założenia, że najlepsza drukarka do domu to taka, która oferuje sporo, ale nie obciąża zbytnio domowego budżetu.

Oto nasz ranking drukarek atramentowych i laserowych do 500 zł

A zatem jaką drukarkę kupić? Czas wreszcie przejść do rzeczy i odpowiedzieć na to pytanie. Oto najlepsze drukarki domowe, jakie jesteśmy w stanie dziś znaleźć w sklepach…

Canon PIXMA MG3050 – dobra i tania drukarka do domu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli twoim marzeniem jest dobra drukarka do 150 złotych, to znaczy, że interesuje cię naprawdę tanie urządzenie, ale nie chcesz też pewnie kupić badziewia. W takim razie Canon PIXMA MG3050 może być czymś dla ciebie. Ten sprzęt cechuje wysoka wydajność i przyzwoita jakość wydruków – tak czarno-białych, jak i kolorowych. Co więcej, choć kosztuje mało, nie jest to model pozbawiony jakichkolwiek udogodnień. Jednym z nich jest funkcja Wi-Fi, dzięki której możesz przesyłać dokumenty do druku bezprzewodowo, także ze smartfona czy tabletu. Innym – automatyczne uruchamianie w chwili rozpoczęcia drukowania. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 600 dpi

Wymiary 426 x 145 x 306 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 4 str/min Pokaż produkt

HP DeskJet 2630 – dobre urządzenie wielofunkcyjne 3w1









4,5/5 Ocena benchmark.pl Równie atrakcyjna cenowo jest pierwsza z naszych propozycji firmy HP. Jest to mianowicie model DeskJet 2630, będący wielofunkcyjnym urządzeniem 3w1. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest łatwość konfiguracji i obsługi oraz kompaktowe rozmiary. Kolejnym atutem jest łączność Wi-Fi, pozwalająca na wygodne drukowanie z urządzeń mobilnych. Nie najgorzej wypada także pod względem jakości i prędkości – nie jest to oczywiście demon szybkości, ale nie powinien też cię zbytnio irytować. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 7.5 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 425 x 305 x 149 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min Pokaż produkt

HP DeskJet 3639 – tania drukarka dla studenta i ucznia









4,6/5 Ocena benchmark.pl HP DeskJet 3639 to dobra, wielofunkcyjna drukarka dla ucznia albo studenta. Ma wiele cech wspólnych z tą poprzednią – właściwie mogłaby być brana za jej bliźniaczkę. Jest jednak kilka różnic, które czynią z niej lepszą opcję dla wspomnianych grup użytkowników. Jest minimalnie szybsza, pozwala na drukowanie bez marginesów, a poza tym lepiej radzi sobie z nieco większym obciążeniem (do 250 stron na miesiąc). Zdecydowanie jest to sprzęt godny polecenia. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8.5 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Normatywne obciążenie 1000 str/mies

Wymiary 554 x 438 x 257 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 6 str/min Pokaż produkt

HP DeskJet 3775 – kompaktowa drukarka domowa 3w1









4,6/5 Ocena benchmark.pl To kolejny model kalifornijskiego producenta, którego charakterystyka jest mocno zbliżona do dwóch poprzednich. Raz jeszcze możemy liczyć na wysoką jakość, szybkość na poziomie 8 stron na minutę, intuicyjną obsługę, niskie koszty wydruku i bezprzewodowe przesyłanie plików przez Wi-Fi. To konkretne urządzenie wielofunkcyjne polecamy jednak tym osobom, które nie narzekają na nadmiar przestrzeni w swoich mieszkaniach. Jest to bowiem jeden z najmniejszych „kombajnów” na rynku. Osiągnięto to między innymi poprzez rezygnację ze standardowego skanera na rzecz technologii Scroll Scan. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 403 x 177 x 141 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5.5 str/min Pokaż produkt

HP DeskJet 5075 – wydajna i szybka drukarka z duplexem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ostatnie już w naszym zestawieniu wielofunkcyjne urządzenie od HP również oferuje wysoką jakość wydruku. Nie zabrakło także łączności Wi-Fi i możliwości drukowania z urządzeń mobilnych. Obudowa jest smukła i kompaktowa, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Przede wszystkim jednak warto podkreślić, że HP DeskJet Ink Advantage 5075 umożliwia automatyczne drukowanie dwustronne (duplex) i obsługuje też drukowanie zdjęć bez obramowań. Płacąc nieco więcej słusznie spodziewacie się także większej szybkości. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 445 x 367 x 128 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 17 str/min Pokaż produkt

Canon PIXMA TS705 – dobra drukarka do domowego biura









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejne urządzenie w naszym rankingu to propozycja z nieco wyższej półki. Canon PIXMA TS705 świetnie sprawdzi się jako drukarka do domowego biura, oferując dużą wydajność i jakość wydruków. To ostatnie jest zasługą między innymi wysokiej rozdzielczości i systemu 5 atramentów, zapewniającego żywe kolory i ostry tekst. Dokumenty prezentują się więc bardzo dobrze, a kolejne kartki są gotowe co 4 sekundy. Na listę plusów wpisujemy również automatyczny duplex, tusze XXL i kasetę na 250 arkuszy papieru oraz łączność Wi-Fi i Ethernet. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 15 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 372 x 365 x 158 mm

Maksymalna szybkość druku w kolorze 10 str/min Pokaż produkt

Brother HL-1210WE – dobra drukarka laserowa do domu









4/5 Ocena benchmark.pl Pierwsza w zestawieniu propozycja od Brothera to monochromatyczna drukarka laserowa o wysokiej wydajności. Urządzenie jest w stanie wyprodukować do 20 stron na minutę, a spory podajnik papieru (mieszczący 150 arkuszy) gwarantuje, że nie trzeba go będzie zbyt często uzupełniać. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że bez najmniejszego trudu zmieści się na każdym biurku. Dużą zaletą jest również łączność bezprzewodowa. Krótko mówiąc: to bardzo dobry wybór, gdy szuka się drukarki do home office. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Wymiary 340 x 238 x 189 mm

Funkcje podstawowe drukowanie Pokaż produkt

Brother DCP-1510E – laserowa drukarka ze skanerem









4/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli celujesz w technologię laserową, ale zależy ci również na funkcji skanowania i kopiowania dokumentów, to zerknij na inny model tego producenta, mianowicie Brother DCP-1510E. Szczególnie, że jako drukarka spisuje się równie dobrze – ma zresztą laser tej samej, pierwszej klasy, cechuje się prędkością do 20 stron na minutę i ma podajnik na 150 arkuszy. A jeśli dziwi cię ta niewielka różnica w cenie, to spieszymy z wyjaśnieniem: te dodatkowe funkcje otrzymujemy kosztem łączności bezprzewodowej. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 9000 str/mies

Wymiary 385 x 340 x 255 mm Pokaż produkt

Epson EcoTank L1110 – wydajna drukarka z dolewanym tuszem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kończąc już powoli, wracamy do modeli atramentowych. Idziemy jednak o poziom wyżej. Choć wciąż nie mówimy o drogim urządzeniu, Epson EcoTank L110 to bardzo szybka drukarka do domu – rozpędza się aż do 33 stron na minutę. Oferuje też bardzo wysoką rozdzielczość (5760 x 1440 dpi). Najważniejsze jednak jest to, że wykorzystuje system uzupełniania tuszów, a to rozwiązanie pozwalające oszczędzać czas i pieniądze. Aby zapewnić tak duże możliwości przy tak niedużej cenie, producent musiał jednak zrezygnować z dodatkowych funkcji: urządzenie nie pozwala na kopiowanie/skanowanie dokumentów. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 33 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 5760 x 1440 dpi

Wymiary 375 x 347 x 169 mm

Funkcje podstawowe drukowanie

Maksymalna szybkość druku w kolorze 15 str/min Pokaż produkt

Canon PIXMA G2411 – urz. wielofunkcyjne z dolewanym tuszem









4,6/5 Ocena benchmark.pl I jeszcze jedna drukarka z systemem stałego zasilania atramentem – tym razem jednak wielofunkcyjna. Ostatni model, który chcielibyśmy wam polecić, to Canon PIXMA G2411 – solidny sprzęt do codziennych zastosowań, jak i na potrzeby home office. To sposób na tanie i wydajne drukowanie w domu. Trudno też zarzucić mu coś pod względem jakości – szczególnie czarny tekst prezentuje się bardzo dobrze, ale kolory na zdjęciach także są niczego sobie. Łatwa obsługa i niewielkie wymiary to kolejne plusy tego modelu. Najważniejsze cechy: Technologia druku atramentowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 8.8 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 1200 dpi

Wymiary 445 x 330 x 163 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Maksymalna szybkość druku w kolorze 5 str/min Pokaż produkt

Jaką drukarkę kupić? Która z nich jest najlepsza?

Na oba te pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam, bo w zależności od tego, jakie ma się wymagania, mogą one brzmieć zupełnie inaczej. Jeśli na przykład szukasz laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, to Brother DCP-1510E będzie dla ciebie optymalnym wyborem. Ale jeśli zależy ci na jak wydajniejszym drukowaniu, a funkcje skanowania i kopiowania nie są dla ciebie niezbędne, to najlepszą opcją będzie Epson EcoTank L1110. Poszczególne modele HP sprawdzą się, gdy zależy ci na niskiej cenie i dobrej funkcjonalności, a Canon PIXMA TS705 doskonale sprawdzi się w domowym biurze.

Tak naprawdę każdy spośród wymienionych modeli może być dla kogoś z was tym najlepszym. Wierzymy, że znajdziecie wśród nich coś właśnie dla siebie.

