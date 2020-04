Polecamy jednofunkcyjne i wielofunkcyjne drukarki laserowe w trzech kategoriach cenowych: do 500, do 1000 i do 1500 zł. Układając ranking wzięliśmy pod uwagę wydajność drukarek, komfort obsługi, cenę oraz koszty eksploatacji, czyli cenę tonerów i koszt wydruku jednej strony.

Jaka powinna być dobra drukarka? Przede wszystkim wydajna i niezawodna, a także dopasowana do indywidualnych potrzeb. W innym rankingu polecamy najlepsze drukarki do domu w cenach nieprzekraczających 500 złotych – znajdują się tam zarówno modele atramentowe, jak i laserowe. Tutaj natomiast koncentrujemy się wyłącznie na tych drugich i prezentujemy też urządzenia z wyższych półek cenowych: do 1000 zł i do 1500 zł. Jeśli więc interesują was drukarki laserowe, ranking, który właśnie teraz przeglądacie, jest czymś dla was.

Jaka drukarka laserowa? Oto polecane modele do 500, 1000 i 1500 zł:

Drukarka laserowa do domu lub biura. Czego można oczekiwać?

Wśród modeli do 500 złotych znajdziemy wyłącznie monochromatyczne drukarki laserowe przystosowane do sporadycznego drukowania. Wybraliśmy dla was zarówno jednofunkcyjny sprzęt, jak i urządzenie wielofunkcyjne. Jeśli interesuje was kolorowa drukarka laserowa, musicie spojrzeć już na kategorię do 1000 złotych – w niej też pojawiają się modele z takimi funkcjami dodatkowymi jak automatyczny duplex czy bezprzewodowa łączność Wi-Fi. Najdroższe urządzenia w naszym rankingu są natomiast dostosowane do wyższych obciążeń w miesiącu oraz oferują jeszcze wyższą jakość wydruków.

Układając ranking braliśmy pod uwagę takie cechy urządzenia, jak: wydajność, komfort obsługi oraz cena (zarówno zakupu, jak i późniejszej eksploatacji). Pod względem wydajności przyjęliśmy jako minimum tempo druku wynoszące 18 stron na minutę. Taka szybkość doskonale nadaje się do drukowania klasycznych dokumentów. Niemniej jednak w zestawieniu znajdują się modele oferujące nawet niemal 2 razy większą prędkość.

Przejdźmy do rzeczy – oto nasz ranking drukarek laserowych

Mamy konkretne pytanie, więc czas podać konkretne odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy dziesięć drukarek laserowych w cenach nieprzekraczających 1500 złotych i pozwalających najlepiej wykorzystać budżet, jakim się dysponuje…

HP LaserJet Pro M15a – tania i dobra drukarka laserowa









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na początek polecamy coś dla osób, których marzeniem jest dobra, ale też tania drukarka laserowa. HP LaserJet Pro M15a to monochromatyczne urządzenie jednofunkcyjne – w sam raz do domu. Nie tylko sam sprzęt jest niedrogi, ale też jego późniejsze użytkowanie, a dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu, zaoszczędzić można też na energii elektrycznej. Prędkość na poziomie 18 stron na minutę, pierwszy wydruk w mniej niż 8,5 sekundy i rozdzielczość 600x600 dpi to nie wybitnie dobre wartości, ale w zupełności wystarczające do zastosowań domowych. Oczywiście w tej cenie nie ma co liczyć na dodatkowe rozwiązania, takie jak łączność bezprzewodowa czy automatyczny duplex. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 18 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 8000 str/mies

Wymiary 346 x 280 x 189 mm

Funkcje podstawowe drukowanie Pokaż produkt

Brother DCP-1512E – dobra drukarka laserowa do 500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl 500 złotych to też wystarczająco duża kwota, by w naszym domu mogła pojawić się drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką. Brother DCP-1512E to mieszczące się w tym budżecie monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne, mające zaskakująco dobrą specyfikację. Trudno powiedzieć o nim inaczej, gdy mówimy o rozdzielczości 2400x600 dpi oraz pierwszym wydruku po upływie niespełna 10 sekund i maksymalnej prędkości 20 stron na minutę. Stosunkowo cicha praca i podajnik na 150 arkuszy to kolejne atuty tego modelu, a w mieszkaniu istotny może być jeszcze jeden plus. To niewielkie gabaryty: sprzęt waży tylko 7 kilogramów, a jego najdłuższy bok ma 38,5 centymetra. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 20 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 1800 str/mies

Wymiary 385 x 340 x 255 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie Pokaż produkt

HP LaserJet Pro M203dn – drukarka laserowa z dupleksem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Czas na nieco bardziej zaawansowany model. HP LaserJet Pro M203dn dostarcza nam pierwszą stronę w mniej niż 7 sekund, a gdy rozpędzi się na dobre, w ciągu minuty zadrukuje nawet 28 stron. Cechuje się przy tym wysoką rozdzielczością 1200x1200 dpi. Tym, co go wyróżnia, jest jednak szersza funkcjonalność. Dzięki automatycznemu drukowaniu dwustronnemu można zaoszczędzić czas i pieniądze. Z kolei komfort pracy poprawia możliwość podłączenia do sieci Ethernet. Ponadto urządzenie oferuje drukowanie z chmury (przez Google Cloud Print) oraz z urządzeń mobilnych (przez HP ePrint i AirPrint). Jest więc dostosowane do współczesnych potrzeb i wymagań. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 28 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Wymiary 364 x 223 x 407 mm

Funkcje podstawowe drukowanie Pokaż produkt

Brother HL-B2080DW – laserowa drukarka Wi-Fi do domu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Brother HL-B2080DW również oferuje automatyczne drukowanie dwustronne oraz drukowanie z chmury i urządzeń mobilnych. Lista obsługiwanych technologii jest w tym przypadku nawet dłuższa – znajdują się na niej Google Cloud Print, AirPrint, Cortado Cloud Print, Brother Print, iPrint&Scan oraz Mopria. Jest także przystosowana do pracy w sieci Ethernet, ale przede wszystkim jest to drukarka laserowa z Wi-Fi, dzięki czemu istnieje możliwość wygodnej obsługi bezprzewodowej. A na tym atuty tego modelu się nie kończą, bo na liście znajdują się jeszcze: cicha praca (poniżej 50 dB), wysoka wydajność tonerów, podajnik na 250 arkuszy oraz superduża prędkość: do 34 stron na minutę. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 34 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 15000 str/mies

Wymiary 356 x 360 x 183mm mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi) Pokaż produkt

OKI C332dnw – kolorowa drukarka laserowa do 1000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Łączność Wi-Fi? Jest. Wysoka wydajność? Potwierdzona. Prosta obsługa? Nawet dziecinnie prosta. Niskie koszty użytkowania? Jak najbardziej. Automatyczny druk dwustronny? Nie inaczej. Ale OKI C332dnw może pochwalić się też czymś, czego żaden z poprzednich modeli w naszym zestawieniu nie oferował. Mianowicie: drukuje w kolorze. I robi to bardzo szybko, bo w tempie dochodzącym do 26 stron na minutę (a czarno-białe dokumenty produkuje z prędkością nawet 30 str./min). Urządzenie świetnie sprawdzi się jako drukarka do biura w małej firmie, ale z powodzeniem można je zainstalować także w domu. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 30 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 600 x 1200 dpi

Normatywne obciążenie 5000 str/mies

Wymiary 410 x 242 x 504 mm

Funkcje podstawowe drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 26 str/min Pokaż produkt

Brother DCP-L2552DN – laserowa drukarka ze skanerem i ksero









4,6/5 Ocena benchmark.pl Tymczasem wracamy do drukarek wielofunkcyjnych. Brother DCP-L2552DN to „kombajn” wyższej klasy, pozbawiony niestety Wi-Fi, ale przystosowany do pracy w sieci Ethernet i obsługujący technologie druku mobilnego, a więc pozwalający na drukowanie bezpośrednio ze smartfona. Oferuje dwustronne drukowanie i tak samo dużą prędkość, co wspomniany wcześniej model HL-B2080DW, a więc do 34 stron na minutę. Do tego jednak jeszcze dokłada funkcje skanowania (w rozdzielczości 1200x1200 dpi) oraz (błyskawicznego) kopiowania. Z kolei dwuwierszowy wyświetlacz i dobrze opisane przyciski ułatwiają obsługę. Dodatkowo jest to sprzęt cichy i energooszczędny – idealny do domu, w tym do domowego biura. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 34 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 1200 str/mies

Wymiary 410 x 319 x 399 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie Pokaż produkt

HP LaserJet Pro M227sdn – solidna drukarka laserowa do domu









4,6/5 Ocena benchmark.pl Pierwsza strona w mniej niż 8 sekund, a przy pełnej prędkości – każda kolejna mniej więcej co 2 sekundy. To właśnie jest w stanie zaoferować laserowa drukarka HP LaserJet Pro M227sdn, stanowiąca ciekawą alternatywę dla modelu powyżej. Cechuje ją taka sama rozdzielczość (1200x1200 dpi), możliwość drukowania ze smartfona czy tabletu, automatyczny druk dwustronny oraz obecność dodatkowych funkcji w postaci skanowania i kserowania dokumentów. Choć polecamy ją do domu, dobrze sprawdzi się też w firmie. Jest tak dzięki wydajnej i energooszczędnej pracy oraz rozwiązaniu HP Web JetAdmin, zapewniającemu bezpieczeństwo danych, kontrolę nad drukowaniem i monitoring stanu materiałów eksploatacyjnych. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 28 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Normatywne obciążenie 30000 str/mies

Wymiary 407,4 x 311,5 x 403 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie Pokaż produkt

Brother HL-L8260CDW – laserowa drukarka do biura i do domu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kolorowa drukarka laserowa HL-L8260CDW jest intuicyjna i prosta w obsłudze. Gwarantuje dobrą ochronę danych. Drukuje szybko, zarówno w mono, jak i w kolorze: z prędkością 31 stron na minutę. Ma funkcję łączności bezprzewodowej. Daje możliwość drukowania zdalnego, dzięki czemu można drukować bezpośrednio z urządzeń mobilnych oraz komputerów niezależnie od miejsca gdzie się znajdują – wystarczy dostęp do Internetu. Funkcje te podnoszą efektywność pracy. Model ten zapewnia niskie koszty eksploatacji dzięki wysokowydajnym tonerom i funkcji automatycznego dwustronnego druku. Charakteryzuje się także niewielkim zużyciem energii, a podajnik papieru ma pojemność 250 arkuszy. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 31 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi

Wymiary 410 x 486 x 313 mm

Funkcje podstawowe drukowanie

Maksymalna szybkość druku w kolorze 31 str/min Pokaż produkt

Canon i-SENSYS MF643Cdw – kolorowa drukarka laserowa 3w1









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli przymkniemy oko na nieco niższą rozdzielczość, minimalnie wolniejszą pracę i odrobinę większą głośność, to będziemy mogli o sobie powiedzieć, że szczęśliwie posiadamy laserową drukarkę wielofunkcyjną typu 3w1, drukującą w kolorze! Właśnie takim urządzeniem jest bowiem Canon i-SENSYS MFC643Cdw, które zostało zaprojektowane pod kątem wykorzystania w domach oraz małych i średnich firmach. Pomimo wspomnianych ograniczeń, model ten może pochwalić się automatycznym drukiem dwustronnym, łącznością Wi-Fi oraz niezwykle intuicyjną obsługą z poziomu czytelnego, kolorowego wyświetlacza LCD. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 21 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi

Wymiary 460 x 451 x 413 mm

Funkcje podstawowe kopiowanie, skanowanie, drukowanie (także Wi-Fi)

Maksymalna szybkość druku w kolorze 21 str/min Pokaż produkt

Samsung Xpress SL-M2875FD – dobra drukarka laserowa z faksem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na zakończenie zostawiliśmy sprzęt do firmy. Samsung Xpress SL-M2875FD to laserowe urządzenie wielofunkcyjne, które poza drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów pozwala również na ich faksowanie. Jest przystosowane do obciążenia na poziomie 12 000 stron miesięcznie, oferuje prędkość dochodzącą do 28 stron na minutę, a do tego może pochwalić się wysoką rozdzielczością: 4800x600 dpi. Ta laserowa drukarka może też pracować w sieci Ethernet i radzi sobie z drukowaniem dwustronnym. Wysoka wydajność, niskie koszty eksploatacji oraz profesjonalna jakość to właśnie cechy pozwalające nam polecić wam ten model. Najważniejsze cechy: Technologia druku laserowa

Maksymalny rozmiar druku A4

Maksymalna szybkość druku w czerni 28 str/min

Rozdzielczość druku w czerni 4800 x 600 dpi

Normatywne obciążenie 12000 str/mies

Wymiary 401 x 366,7 x 362 mm

Funkcje podstawowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks Pokaż produkt

Poznaliście już wszystkie propozycje. Którą drukarką laserową kupić?

Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, bo każdy najlepiej wie, czego potrzebuje, a teraz także – na co może sobie pozwolić, dysponując takim lub innym budżetem. Wierzymy, że udało nam się dostarczyć wam komplet informacji potrzebnych do dokonania dobrej decyzji zakupowej i że lada dzień w waszych domach pojawią się drukarki laserowe, z których będziecie zadowoleni przez lata.

