Jeśli uprawiasz sport, to chcesz osiągać jak najlepsze wyniki. A jeśli nie, to każdy moment jest dobry, aby zacząć. Oprócz sportowych butów i sprecyzowanego celu, przyda się inteligentna opaska fitness, monitorująca aktywność fizyczną. Jakiego smartbanda wybrać? Oto nasz ranking

Dobry smartband pomoże nam utrzymać świetną kondycję albo do niej powrócić. Uprawianie sportu z pewnością poprawi też nasze samopoczucie. W tym zestawieniu TOP 10 przedstawiamy najlepsze i najbardziej opłacalne gadżety przeznaczone do monitorowania aktywności i śledzenia postępów - tak zwane opaski sportowe lub smartbandy.

Jaka opaska fitness? Oto polecane modele:

Co to jest opaska sportowa? Po co mi to?

Inteligentne opaski na rękę nie są przeznaczone tylko dla użytkowników, pokonujących każdego dnia dziesiątki kilometrów, wyczynowo jeżdżących na rowerze czy trenujących na basenie. To ciekawe akcesoria dla sportowców, ale też dla wszystkich osób, które chcą poprawić swój styl życia, a także monitorować spalanie kalorii czy sen. Wystarczy jeszcze tylko odpowiedni strój, słuchawki do biegania, smartfon z zainstalowaną aplikacją sportową i dobre nastawienie, a poprawa treningu będzie gwarantowana.

Co powinna mieć opaska sportowa - lista funkcji

Podstawowe funkcje, jakie oferuje opaska sportowa, to liczenie kroków, dystansu i kalorii. Najbardziej zaawansowane smartbandy potrafią jednak dużo, dużo więcej. Tworząc to zestawienie, postawiliśmy zarówno na niedrogie gadżety dla Kowalskiego, jak i zaawansowane monitory aktywności z wyższej półki. Warto też wspomnieć, że opaski wyższej klasy mogą być pod pewnymi względami niemal tak funkcjonalne jak najlepsze smartwatche i zegarki sportowe.

Oprócz funkcjonalności braliśmy pod uwagę także czas pracy i wykonanie: w produkcji poszczególnych modeli wykorzystane zostały materiały wysokiej jakości i przyjemne dla skóry, a ekrany, w jakie są one wyposażone, są czytelne zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu.

Postawiliśmy przede wszystkim na sprawdzone modele cenionych producentów oraz takie, które tą lub inną cechą wyróżniają się na tle pozostałych urządzeń. Zadbaliśmy też o to, by polecić Wam wyłącznie te produkty, które cechują się atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Pamiętajcie, że podczas zakupu wypada zerknąć na kompatybilność – choć większość modeli działa z Androidem, opaska fitness do iPhone’a musi naturalnie obsługiwać też system iOS.

W tym zestawieniu dodaliśmy Honor Band 5 oraz Huawei Band 4 - niedrogie i opłacalne opaski sportowe. Znikają więc dwa inne modele: Honor Band 4 i Huawei Band 2 Pro.

Tymczasem przejdźmy już do konkretów, a więc odpowiadzi na pytanie o to, jaki smartband kupić. Oto modele, jakie wybraliśmy.

Tani smartband do 150 zł

Xiaomi Mi Band 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć Xiaomi Mi Band 4. Dlaczego? Bo ten smartband idealnie łączy funkcjonalność z niską ceną. Za mniej niż 150 zł dostajemy kolorowy wyświetlacz OLED, który dodatkowo jest jaśniejszy, większy i wyraźniejszy niż w starszym modelu. Obraz jest bardzo czytelny nawet w jasny dzień, a kolory pozwalają ustwić ładniejsze, bardziej różnorodne tło. Opaska liczy kroki, mierzy puls, monitoruje sen, potrafi rozpoznać pływanie, ma energooszczędny Bluetooth 5.0 i potrafi pracować nawet 20 dni na jednym ładowaniu. Jest nawet wersja z łącznością zbliżeniową NFC, która wytrzymuje do15 dni. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż produkt

Xiaomi Mi Band 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi Band 3 ma większy od poprzednika wyświetlacz OLED (0,78 cala) , który zapewnia lepszą widoczność i łatwiejszą obsługę. Producent postarał się też o wodoszczelność, łączność Bluetooth 4.2 i (niezmiennie) długi czas pracy: do 20 dni. Choć jest to przede wszystkim opaska sportowa (do monitoringu podstawowych parametrów aktywności), sprawdza się też jako gadżet do trzymania ręki na pulsie. Innymi słowy: to praktyczne urządzonko za nieduże pieniądze. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 4.2 Pokaż produkt

Huawei Band 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl Smartbandy Huawei są podobne do opasek Honor, bo druga z tych firm należy do pierwszej. Naturalnie smartband Huawei kierowany jest głównie do użytkowników smartfonów Huawei, ale działa też z innymi urządzeniami z Androidem. Huawei Band 4 ma wbudowane złącze USb, dzięki któremu możemy go wpiąć bezpośrednio do ładowarki od smartfona, bez konieczności używania kabla (przydatne w podróży). Konstrukcja jest lekka, wygodna i wodoszczelna do 5 ATM. Z zegarkiem można się kąpać. Ma kolorowy wyświetlacz, monitoruje sen, liczy kroki i kalorie, mierzy puls i pozwala skorzystać z dziewięciu trybów treningu. To dobra tania opaska sportowa. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD Pokaż produkt

Niedroga opaska sportowa do 200 zł

Honor Band 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Naszym zdaniem Honor Band 5 to aktualnie największy realny konkurent opaski sportowej Xiaomi Mi Band 4. Pod wieloma względami oba urządzenia są do siebie podobne. Mają zbliżone wymiary, wymienne paski, dotykowe i kolorowe wyświetlacze 0,95" o identycznej rozdzielczości 120 x 240 px, są wodoszczelne do 5 ATM, wyświetlają powiadomienia, liczą kroki i mierzą puls. Jednak Honor Band 5 pracuje o kilka dni krócej na baterii, dlatego jest niżej w naszym zestawieniu. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 4.2

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż produkt

Huawei Band 3 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niewiele droższym i zdecydowanie wartym swojej ceny smartbandem jest Huawei Band 3 Pro (czyli nowsza wersja modelu, o którym już tutaj wspominaliśmy). Jest wyposażony w 0,95-calowy wyświetlacz AMOLED, na którym pojawiają się konkretne informacje o aktywności użytkownika, ale też powiadomienia ze smartfona. To opaska fitness do pływania, biegania i jeżdżenia na rowerze, która monitoruje najważniejsze parametry: mierzy dystans, dynamikę czy liczbę obrotów. Ma na pokładzie zaawansowany pulsometr, monitor snu i moduł GPS, a zamknięta jest w (lekkiej i wytrzymałej) konstrukcji zapewniającej wodoszczelność do 50 metrów. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth Pokaż produkt

Dobry smartband do 500 zł

Garmin Vivosmart 4









4,5/5 Ocena benchmark.pl Od niedawna w katalogu tego producenta znajduje się także model Vivosmart 4. To opaska fitness wyposażona w precyzyjny monitor tętna, pulsoksymetr (mierzący poziom natlenienia krwi) oraz liczniki kroków, kalorii, kilometrów, powtórzeń, pięter i okrążeń. Pozwala więc na dokładne śledzenie wyników, a dzięki funkcji Body Battery użytkownik może też kontrolować poziom rezerw energii. Gadżet ma profile dostosowane do różnych aktywności, ale może też pełnić funkcję „inteligentnego zegarka”. Oprócz wyświetlania godziny oferuje też powiadomienia i odpowiedzi, prognozę pogody czy sterowanie odtwarzaczem muzyki. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, pułap tlenowy

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth Pokaż produkt

Fitbit Charge 3









4,4/5 Ocena benchmark.pl Fitbit Charge 3 to coś więcej niż tylko opaska fitness do biegania. W rzeczywistości bowiem równie dobrze model ten może być określany jako opaska sportowa, jak i smartwatch. Ma sporych rozmiarów ekran dotykowy, co ułatwia korzystanie z wielu funkcji, wśród których znajdują się: monitoring pulsu i snu, obsługa powiadomień, liczenie kroków i kalorii, realizacja celów, trening oddechu, prognoza pogody czy też kalendarz dla kobiet. Obok szerokiej funkcjonalności największym atutem gadżetu jest wykonanie – zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i estetykę. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Typ komunikacji Bluetooth 4.2 Pokaż produkt

MIO MiVia Essential 350









4,5/5 Ocena benchmark.pl Osoby, które chcą wziąć się za siebie na poważnie, powinny rozważyć zakup opaski MIO MiVia Essential 350. Gadżet nie tylko liczy postawione kroki, pokonany dystans i spalone kalorie, ale też pozwala monitorować pracę serca (z wykorzystaniem opracowanej przez NASA technologii EMD), przeprowadzić trening oddechu, a nawet sprawdzić swój Health & Body Index. Ten ostatni wskaże nam nasz wiek biologiczny czy też poziom stresu i energii. Wspomnijmy jeszcze o wodoszczelności (klasa IPX7) i kilkudniowym działaniu po 1,5-godzinnym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, pomiar przebytej odległości, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG)

Typ komunikacji Bluetooth 4.0 Pokaż produkt

Fitbit Inspire HR









4,5/5 Ocena benchmark.pl Smukła konstrukcja, akumulator zapewniający 5 dni działania między ładowaniami, a do tego szeroka funkcjonalność. Tak pokrótce można scharakteryzować Fitbit Inspire HR. Opaska ta przypomina, że trzeba się trochę poruszać, wykrywa typ ćwiczeń, monitoruje wszystkie istotne parametry podczas nich, a po osiągnięciu założonego celu – chwali nas za dobrą robotę. Precyzyjnie mierzy spalone kalorie, postawione kroki i minuty aktywności, przez całą dobę monitoruje puls, a gdy śpimy – przygląda się temu, jak wygląda nasz odpoczynek. Oprócz tego działa jak typowy smartband, wyświetlając powiadomienia ze smartfona i oferując takie funkcje jak stoper czy budzik. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth Pokaż produkt

Garmin Vivosport - smartband z GPS









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeden z nowszych gadżetów w ofercie Garmina jest też jednym z najbardziej godnych uwagi. Vivosport cechuje się zawsze włączonym kolorowym wyświetlaczem, smukłą i wygodną konstrukcją oraz licznymi opcjami treningowymi przeznaczonymi dla miłośników ćwiczeń wewnątrz pomieszczeń, jak i na świeżym powietrzu. Oprócz podstawowych funkcji sportowych opaska oferuje narzędzia do monitorowania kondycji (np. pułap tlenowy) i całodziennego pomiaru wysiłku. Ma też GPS, pulsometr i Bluetooth (umożliwiający odbieranie powiadomień ze smartfona). Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, wysokościomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, Obliczenie przemiany materii podstawowej/aktywności (kcal), Spalanie tkanki tłuszczowej (g/oz), GPS

Typ komunikacji Bluetooth 4.0 Pokaż produkt

Najlepsza opaska fitness według nas to:

Xiaomi Mi Band 4 - jest tania i dobra. Ma wyraźny, czytelny, kolorowy wyświetlacz AMOLED, automatycznie i precyzyjnie mierzy puls, liczy kroki, wyświetla powiadomienia ze smartfona i jest bardzo lekka oraz wygodna. Za mniej niż 150 zł to po prostu smartband godny polecenia.

