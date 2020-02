Jaki mikrofon do wokalu? Wybór mikrofonu nie jest prostą sprawą, bowiem na rynku znajdziemy modele zarówno za 50, jak i 500 złotych. Jaki mikrofon wybrać? Zobaczcie zestawienie polecanych modeli.

Jaki mikrofon do wokalu w domowym studio będzie najlepszy? Na rynku znajdziecie wiele mikrofonów, które mogą się znacząco od siebie różnić nie tylko ceną, ale i możliwościami. Przed zakupem warto jasno sprecyzować swoje potrzeby, tak by nie kupić sprzętu który nie spełni naszych oczekiwań, lub też by nie przepłacić za bardziej zaawansowane funkcje, z których nie będziemy korzystać. Przedstawiamy zestawienie najciekawszych mikrofonów do wokalu.

Najlepsze mikrofony do wokalu

Warto wiedzieć, że mikrofony dzielą się na dynamiczne i pojemnościowe. Zaletami tych pierwszych są głównie niska cena oraz odporność na uszkodzenia, jednak to mikrofony pojemnościowe oferują lepszą jakość (zwłaszcza jeśli mowa o nagrywaniu w pomieszczeniach) - między innymi szersze pasmo przenoszenia, czy dobrą akustykę.

W przypadku najtańszych mikrofonów należy też liczyć się z kiepską niwelacją szumów otoczenia. Niektóre konstrukcje wyposażone w programowe opcje redukcji szumów mogą powodować znaczne zniekształcenie dźwięku, co odbija się oczywiście na jakości.

Mikrofony - co trzeba wiedzieć o charakterystyce kierunkowej?

Mikrofony mogą charakteryzować się różnymi trybami pracy (charakterystyką kierunkową), chociaż niektóre modele mogą być wyposażone w kilka z nich. Najpopularniejsze tryby pracy to:

kardioidalny - mniejsza czułość z tyłu i większa z przodu (scenariusze wykorzystania - gdy nagrywamy swój głos i zależy nam na redukcji dźwieków otoczenia)

- mniejsza czułość z tyłu i większa z przodu (scenariusze wykorzystania - gdy nagrywamy swój głos i zależy nam na redukcji dźwieków otoczenia) stereo - zróżnicowanie dźwięków docierających z boków

- zróżnicowanie dźwięków docierających z boków dwukierunkowy (ósemkowy) - większa czułość z tyłu i przodu, ale nie boków (scenariusze wykorzystania - dialog pomiędzy dwoma osobami)

- większa czułość z tyłu i przodu, ale nie boków (scenariusze wykorzystania - dialog pomiędzy dwoma osobami) wszechkierunkowy - ta sama czułość na dźwięk dobiegający z każdej strony

Warto też zwrócić uwagę na dołączony (lub wbudowany) do mikrofonu pop filtr, czyli osłonę przeciw spółgłoskom wybuchowym, które powodują zniekszałcenie dźwięku.

Sam sprzęt nie załatwi również wszystkiego - nie należy zapominać również o akustyce pomieszczenia, którą można poprawić stostując panele akustyczne.

Jaki mikrofon do wokalu?

Genesis Radium 200 - mikrofon do 100 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dopiero zaczynasz przygodę z nagrywaniem audio? Genesis Radium 200 to jeden z prostszych mikrofonów pojemnościowych o charakterystyce kardioidalnej. Podłącza się go do komputera za pomocą złącza USB, a dodatkowy port wbudowany w mikrofon może służyć jako hub. Do mikrofonu można podłączyć słuchawki za pomocą portu mini-jack. Inną zaletą jest regulowane ramię oraz podświetlenie informujące o pracy urządzenia. Pokaż produkt

SPC Gear SM900 - pojemnościowy mikrofon z uchwytem









4,5/5 Ocena benchmark.pl SM900 Streaming USB Microphone to kolejny mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej. Uwagę zwraca bogate wyposażenie, a konkretnie dołączony pop filtr i regulowane ramię z uchwytem antywstrząsowym. SPC Gear SM900 podłącza się do komputera za pomocą złącza USB. Zapłacimy za niego nieco ponad 300 złotych, ale otrzymujemy w tej cenie cały zestaw do nagrywania. Pokaż produkt

Razer Seiren X - dobry mikrofon pod USB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Firma Razer to jedna z bardziej znanych marek gamingowych. Mikrofon Seiren X został zaprojektowany głównie z myślą o streamerach, ale oczywiście nie ma przeszkód, by używać go do innych celów. Jest to mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, a dodatkowo korzysta on z wzorca SuperCardioid jeszcze bardziej zawężającego pole nagrywania. Do jego zalet należy również zaliczyć niewielkie rozmiary, własną podstawkę i amortyzatory sprężynowe, więc można śmiało go wykorzystać przy stanowiskach przenośnych. Jest to kolejny mikrofon podłączany przez USB. Pokaż produkt

Genesis Radium 600 - dobry mikrofon do podcastów









4,5/5 Ocena benchmark.pl Genesis Radium 600 to kolejny w tym zestawieniu mikrofon pojemnościowy o charaktertyce kardioidalnej. Jest to cały zestaw, który oprócz mikrofonu obejmuje metalowy stojak, osłonę i pop filrt, a całość umieszczono w solidnej metalowej walizce. Genesis Radium 600 został wyposażony w przycisk do wyciszania, a także pokrętła do regulacji czułości i kontroli głośności odsłuchu. Za ten kompletny zestaw zapłacimy jednak ponad 400 złotych. Najważniejsze cechy: Waga 408 g Zobacz recenzję Pokaż produkt

HyperX QuadCast - świetny mikrofon do streamowania









4,7/5 Ocena benchmark.pl Na pierwszy rzut oka ten mikrofon wydaje się być mniej profesjonalny od innych produktów, ale nie dajcie się zwieść jego wyglądowi i efektownemu podświetleniu. To znakomita, przemyślana i zaawansowana konstrukcja. HyperX QuadCast może pracować w jednym z czterech trybów: stereo, wszechkierunkowym, kardioidalnym i dwukierunkowym. Może się również pochwalić wbudowanym pop filtrem, opcją wyciszenia po dotknięciu, czy pokrętłem czułości. Najważniejsze cechy: Waga 366 g Zobacz recenzję Pokaż produkt

Jaki mikrofon do wokalu?

Zdecydowanie najbardziej zaawansowaną konstrukcją jest HyperX QuadCast - jeśli tylko nie odstasza was wysoka cena, z pewnością warto przyjrzeć się właśnie temu modelowi. Znacznie bardziej przystępny cenowo jest model SPC Gear SM900, który dodatkowo oferuje między innymi uchwyt i pop filtr. Osoby dopiero zaczynające przygodę z nagrywaniem audio mogą na początek śmiało sięgnąć po tańsze rozwiązania jak Genesis Radium 200.

