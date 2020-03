Zastanawiasz jaki monitor kupić? W cyklu TOP 10 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne modele na rynku. Wśród nich znajdują się standardowe modele Full HD i bardziej nowoczesne z rozdzielczością QHD. Są też monitory ultrapanoramiczne.

W tej odsłonie cyklu TOP 10 przedstawiamy najciekawsze monitory. Znalazło się tutaj miejsce zarówno dla ekonomicznych modeli łączących dobrą jakość obrazu z atrakcyjną ceną, jak i modeli z nieco wyższej półki. Staraliśmy się wybrać dla was wyróżniające się urządzenia, a zarazem takie, które będą dostosowane do różnych potrzeb i preferencji. Przy każdym modelu znajdziecie informację, do kogo jest kierowany lub w jakim zadaniu sprawdzi się najlepiej.

Dobry monitor do pracy przy komuterze zdecydowanie potrzebny

Żaden komputer, niezależnie - biurowy, czy z przeznaczeniem do rozrywki - nie może obejść się bez monitora. A podłączony monitor do laptopa znacząco poprawia komfort pracy.

Tanie monitory do 500 złotych oraz do 1000 złotych polecaliśmy w innych rankingach. Tutaj zebraliśmy najlepsze monitory od 1000 złotych w górę o rozdzielczości od Full HD wzwyż, ale jeśli szukasz modeli Ultra HD, to znajdziesz je w naszym innym zestawieniu: TOP 10 monitorów 4K. Skoncentrowaliśmy się na urządzeniach przeznaczonych do zwykłych, codziennych zastosowań, do pracy kreatywnej lub biurowej oraz do rozrywki. Odrębną grupę stanowią modele gamingowe – jeśli szukasz właśnie ich, to pod linkiem znajdziesz nasz ranking monitorów do gier. Mamy też zestawienie monitory dla grafików lub fotografów, jeśli pracujesz w tym zawodzie.

Jaki monitor do komputera wybrać? Oto polecane modele:

Acer KG271UABmiipx – dobry monitor do podstawowych zadań









4,6/5 Ocena benchmark.pl Zestawienie otwiera stosunkowo niedrogi, ale dobry monitor do zwykłych, codziennych zastosowań. Jeśli szukasz sprzętu głównie do przeglądania Internetu czy też tworzenia i edytowania dokumentów, to sprawdzi się idealnie. Nie da ci też powodów do zbędnych narzekań, gdy włączysz serial na Netfliksie albo odpalisz jakąś gierkę (szczególnie, że jego czas reakcji to 1 ms, a odświeżanie może sięgać 144 Hz). Dla ścisłości dodajmy, że jest to jedyny reprezentant gatunku TN w naszym rankingu oraz że ma 27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Przy tej cenie nie ma się już co bawić w Full HD. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Pokaż produkt

Samsung C27H711QEUX – dobry monitor zakrzywiony dla każdego









4,5/5 Ocena benchmark.pl Naszą kolejną propozycją do zastosowań wszelakich jest Samsung C27H711QEUX. To, co go odróżnia od modelu wyżej, to zakrzywiony ekran, zwiększający poziom immersji podczas zabawy czy pracy. Ma matrycę typu VA, a więc możesz liczyć na lepsze kolory i szersze kąty widzenia. Równocześnie przekątna to ponownie 27 cali, a rozdzielczość – 2560 x 1440 pikseli. Zastosowanie Quantum Dot gwarantuje wysoką jakość obrazu, jego wyjątkową szczegółowość oraz głęboki kontrast (3000:1). Cechuje się ponadto szybkim czasem reakcji (4 ms), co w połączeniu z AMD FreeSync pozwala na wykorzystanie tego monitora także do gier. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

LG 34WK650-W – dobry monitor do oglądania filmów i seriali









4,6/5 Ocena benchmark.pl A jeżeli nałogowo pochłaniasz filmy i seriale, to do gustu może ci przypaść (niewiele droższy) LG 34WK650-W. To monitor ultrapanoramiczny, a konkretnie: o proporcjach 21:9 – dostosowanych do współczesnych produkcji filmowych. Matryca typu IPS z 99-procentowym pokryciem palety sRGB, rozdzielczość 2560 x 1080 pikseli oraz obsługa HDR10 zapewniają wyśmienite seanse – wypełnione żywymi kolorami i drobnymi detalami. Sam ekran jest ponadto niemały, bo ma aż 34 cale. Co więcej, może być nawet tak, że zbędny okaże się zewnętrzny system audio – monitor ma bowiem wbudowane głośniki stereo o mocy 10 W. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1080 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Pokaż produkt

AOC Agon AG322QC4 – dobry monitor do grania od czasu do czasu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Konkretne monitory gamingowe polecamy w innym zestawieniu. Ale gracze weekendowi również zasługują na odpowiednią jakość. AOC Agon AG322QC4 jest w stanie ją zagwarantować. To model, który powinien zainteresować zwłaszcza entuzjastów z komputerami wyposażonymi w karty Radeon, za sprawą obsługi technologii AMD FreeSync 2 i Low Frame Compensation. Co jeszcze go cechuje? Zakrzywiona matryca VA o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczość 2560 x 1440 i odświeżanie 144 Hz. Na deser otrzymujemy technologię HDR400. To nowoczesna i zaawansowana konstrukcja którą powinien być usatysfakcjonowany każdy niedzielny gracz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 2000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, D-Sub, 2x HDMI, 2x USB 3.0, 2x DisplayPort

Częstotliwość odświeżania matrycy 100 Hz Pokaż produkt

EIZO FlexScan EV2456 – dobry monitor do pracy w biurze









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zostawmy na chwilę rozrywkę w tyle, bo nie jest to przecież jedyne zastosowanie, jakie odnajdujemy dla komputerów. Te towarzyszą nam też podczas pracy, a dzięki monitorowi EIZO FlexScan EV2456 jesteśmy w stanie zadbać o odpowiednie warunki do niej. To nie najnowszy model, ale wciąż znajdujący się w ścisłej czołówce najlepszych urządzeń do biura. Automatyczna regulacja jasności, redukcja niebieskiego światła i eliminacja migotania to funkcje dbające o twój wzrok. Stopka o szerokim zakresie regulacji pozwala zaś zatroszczyć się o ergonomię i komfort pracy. Jeśli dużo pracujesz z dokumentami, to docenisz też tryb pivot (w którym ekran obraca się o 90 stopni). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Proporcje ekranu 16:10

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, DVI-D, mini D-Sub, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję Pokaż produkt

HP Z27n G2 – dobry monitor uniwersalny, dla większości z nas









4,6/5 Ocena benchmark.pl Dlaczego myślimy, że HP Z27n G2 przypadnie do gustu wielu osobom? Ano dlatego, że jest pozbawiony wodotrysków, a równocześnie ma wszystko, czego można wymagać od monitora do… wszystkiego. Wyświetlacz o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oferuje nie tylko dużą przestrzeń roboczą i wysoką szczegółowość, ale też bardzo ładne kolory. W tym miejscu nie moglibyśmy nie wspomnieć o zintegrowanej funkcji kalibracji kolorów, a tworzenie środowisk wieloekranowych ułatwia smukła ramka. Monitor ma też regulowaną stopkę, komplet podstawowych gniazd (HDMI, DisplayPort i DVI-D), a do tego jeszcze kilka portów USB. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

ASUS Designo MX32VQ – dobry monitor dla wymagającego estetyka









4,6/5 Ocena benchmark.pl Czas na coś dla estetów. ASUS Designo MX32VQ przykuwa wzrok swoją nowoczesną stylistyką, a przede wszystkim podstawką, efektownie rozświetlającą się kolorami (jeśli chcesz, to nawet w rytm twojej ulubionej muzyki). Najlepsze jest jednak to, że w parze z ładnym wyglądem idzie wysoka jakość. Jego 31,5-calowy ekran jest zakrzywiony (1800R), dzięki czemu możesz jeszcze skuteczniej zagłębić się w dobrym filmie czy w grze, jak i w pracy. Z kolei rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, 125 proc. palety barw sRGB i kontrast 3000:1 to cechy sprawiające, że także sam obraz robi bardzo dobre wrażenie. I można na niego patrzeć niemal w nieskończoność, bo technologia Eye Care chroni twoje oczy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz Pokaż produkt

Philips 346B1C/00 – dobry monitor dla wielozadaniowca









4,6/5 Ocena benchmark.pl Lubisz pracę na wielu oknach równocześnie? Philips 346B1C/00 zapewni ci dość miejsca na nie wszystkie. Jego 34-calowy wyświetlacz ma rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli, więc bez trudu zmieścisz obok siebie kilka programów, co pozwoli ci wykonywać wiele zadań równocześnie. Jeśli właśnie taki jest twój przepis na efektywną pracę, to ten monitor powinien sprawdzić się w twoim domowym biurze. Aby zadbać o ergonomię, możesz też dostosować nachylenie, obrót i wysokość ekranu, podłączyć dodatkowe urządzenia do stacji dokującej USB-C i aktywować funkcje ograniczające zmęczenie oczu. Warto na koniec wspomnieć o technologii automatycznie dostosowującej jasność do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 34 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3440x1440 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 100 Hz Pokaż produkt

EIZO ColorEdge CS2420 – dobry monitor dla grafika i montażysty









4,6/5 Ocena benchmark.pl I jeszcze jeden monitor do biura lub do pracy w domu – tym razem kierowany do ciebie, jeśli priorytetem są wiernie odwzorowane kolory. EIZO ColorEdge CS2420 to dobry monitor dla grafika, fotografa czy montażysty. Każdy z nich może liczyć na 10-bitową informację o kolorze, 16-bitową tablicę LUT i 99-procentowe pokrycie palety Adobe RGB. Kalibrację przeprowadza ColorNavigator 7, zgodność kolorów zapewnia Quick Color Match, a technologia DUE gwarantuje jednolity obraz na całej powierzchni (antyodblaskowego) panelu IPS. Ergonomiczna stopka, szerokie opcje łączności i 5-letnie gwarancja stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Proporcje ekranu 16:10

Czas reakcji 10 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 3x USB, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

ASUS ZenScreen MB16AMT – dobry monitor dla mobilnych









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na koniec zostawiliśmy sprzęt reprezentujący zupełnie inny gatunek. ASUS ZenScreen MB16AMT to (ważący niespełna kilogram) monitor przenośny, który można nosić zawsze ze sobą, by w razie potrzeby móc go podłączyć do laptopa i zyskać dodatkowy ekran – także wtedy, gdy jesteśmy poza biurem czy domem. Ekran, w dodatku, całkiem przyzwoity, bo jego przekątna to 15,6 cala, a rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. Co więcej, jest to wyświetlacz dotykowy, co powinno przełożyć się na bardziej intuicyjną obsługę w bardziej lub mniej niesprzyjających warunkach. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu błyszczący (glare)

Jasność 250 cd-m2

Złącza micro HDMI, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż produkt

Najlepszy monitor, czyli jaki?

Na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko jedna - to zależy :) A tak serio, to wszystko zależy od tego, do czego monitora potrzebujemy. Czy głównie korzystamy z niego do pracy, do grania, czy zależy nam na dużej przestrzeni roboczej, czy może najistotniejsza jest precyzja wyświetlanych kolorów. Staraliśmy się dokładnie wskazać, który monitor najlepiej sprawdzi się w tym lub innym zastosowaniu. To, co łączy je wszystkie, to że każdy z nich jest godny polecenia. Szczególnie dobrym pomysłem wydaje się dziś zakup monitora ultrapanoramicznego, stąd specjalne wyróżnienie dla modeli LG 34WK650-W i Phiips 346B1C/00.

