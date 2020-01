Smartfony Jaki procesor w smartfonie będzie najlepszym wyborem? 2020-01-09 opublikowano przez Tomasz Duda w dniu

Jaki procesor w telefonie w 2020 roku wybrać? Który procesor w smartfonie jest najlepszy? Który CPU i GPU jest dobry do gier, a który nadaje się do oglądania filmów 4K? W naszym poradniku odpowiadamy na pytanie z jakim procesorem warto kupić telefon.

Jaki procesor w smartfonie 2020?

Technologia komputerowa od dziesięcioleci dąży do miniaturyzacji. Kiedyś zajmowały one duże pomieszczenie, potem całą szafę, później mieściły się pod biurkiem, a teraz możemy je nosić w kieszeni.

Tak, dobry smartfon to po prostu miniaturowy, poręczny komputer, który do prawidłowej pracy wymaga przede wszystkim procesora i pamięci. Pytanie tylko jaki procesor jest najlepszy w telefonie z 2020 roku? Który mobilny CPU jest najlepszy, który nadaje się do gier i filmów 4K, a który po prostu jest optymalnym wyborem na każdą okazję? Przekonajmy się!

Zaczynamy od najwydajniejszych procesorów w smartfonach flagowych.

Jaki procesor w smartfonie jest najlepszy?

Jeśli zamierzacie wymienić w 2020 roku telefon na nowy i chcecie by był najlepszy i najwydajniejszy, to tak naprawdę powinniście zacząć od wyboru: Android czy iPhone?

O firmie Apple i jej produktach można pisać i mówić wiele, ale prawda jest taka, że aktualnie iPhone 11 i iPhone 11 Pro to jedne z najwydajniejszych i najszybszszych smartfony jakie możemy kupić. Oba mają znakomity procesor Apple A13 Bionic.

Na szczęście zwolennicy Androida też mogą liczyć na znakomite osiągi. Idealnym przykładem są choćby smartfony Asus ROG Phone 2, OnePlus 7T, czy Samsung Galaxy Note 10. Czy jednak ich procesory są lepsze od nowych iPhone?

Poniżej znajdziecie wykresy prezentujące wyniki poszczególnych procesorów w benchmarku Antutu 8 (bez rootowania smartfonów i podkręcania komponentów). Są to wyniki zbliżone do maksymalnych, ale nie koniecznie maksymalne. Trzeba bowiem pamiętać, że mogą się różnić w zależności od modelu smartfona (niekiedy o kilka, a nawet kilkanaście procent).

Najlepszy procesor w telefonie

[Antutu 8 - im więcej, tym lepiej, podane wartości są przybliżone]

Snapdragon 865 - 554000 (nieoficjalnie)

- 554000 (nieoficjalnie) Apple A13 Bionic - 540000

- 540000 Qualcomm Snapdragon 855+ - 502000

- 502000 Qualcomm Snapdragon 855 - 450000

- 450000 HiSilicon Kirin 990 - 450000

- 450000 Samsung Exynos 9825 - 445000

- 445000 Apple A12 Bionic - 405000

Wśród najlepszych procesorów dominował będzie Snapdragon 865, ale bardzo popularny pozostanie też wcześniejszy Snapdragon 855/855+. Są to najlepsze procesory, jakie znajdziesz w smartfonach z Androidem w 2020 roku. Każdy z nich jest znakomity i godny polecenia. Nadają się doskonale do gier, filmów i zaawansowanych aplikacji.

Warto pamiętać, że jeśli system jest dobrze zoptymalizowany, to procesor nie musi być najnowszy i najlepszy. Snapdragon 845, a nawet jeszcze starszy 835 na dobrze zoptymalizowanych smartfonach będą spisywały się dobrze, jeszcze przez długi czas.

Jaki procesor w smartfonie?

Procesory Snapdragon są używane przez większość producentów telefonów i wspierane przez wielu twórców oprogramowania. Często są uwzględniane przy tworzeniu tak zwanych custom ROM’ów.

Jeśli więc zamierzacie kupić maksymalnie wydajnego smartfona i chcielibyście w przyszłości wymienić w nim oryginalny, fabryczny system Android na inny, to weźcie pod uwagę przede wszystkim procesory Snapdragon 730, 710, 855, 855+, 865.

Na iPhone nie da się wymienić systemu (a przynajmniej nie łatwo). Smartfony z Androidem dają pod tym względem więcej swobody, chociaż to też zaczyna się powoli zmieniać.

Optymalny procesor w smartfonie to...

Prawdziwie uniwersalnym i optymalnym procesorem, który spisze się doskonale w zasadzie w każdej sytuacji, jest Snapdragon 730. To nowoczesny i szybki SoC ze średniej półki. Znajdziecie go choćby w smartfonach Xiaomi Mi 9T lub Samsung Galaxy A80. Jego zoptymalizowana pod kątem gier wersja, oznaczona jako Snapdragon 730G, występuje np. w Xiaomi Mi Note 10. Wkrótce dołączy do nich Snapdragon 765.

Zwróć też uwagę na pamięć RAM

Pamiętajmy, że CPU nie jest jedyną rzeczą, która ma wpływ na sprawność działania i wydajność. Poza dobrym procesorem w telefonie ważną rolę gra też pojemność i szybkość pamięci RAM, szybkość pamięci masowej oraz optymalizacja systemu.

Ile RAM'u powinien mieć telefon w 2020 roku? Jeśli chodzi o Androida, to minimum stanowi 4 GB RAM w smartfonach klasy niższej i średniej. W modelach klasy średniej-wyższej (premium) to już minimum 6 GB. W telefonach flagowych i gamingowych 6 GB RAM przejdzie, ale optymalnie warto wybrać 8 GB.

W przypadku smartfonów Apple nie musimy się zastanawiać nad RAM'em. IPhone 11 Pro ma 4 GB i daje sobie z nimi doskonale radę, a w 2020 roku zobaczymy zapewne nowszego iPhone 12, który może mieć więcej pamięci operacyjnej.

Nie patrz na liczbę rdzeni

Czterordzeniowy procesor w telefonie może być lepszy od ośmiordzeniowego, bo od liczby rdzeni ważniejsza jest technologia. Patrząc stricte pod kątem wydajności lepiej byłoby mieć 4 rdzenie Cortex-A76 niż 8 rdzeni Cortex-A55.

W wielu procesorach stosuje się rozwiązania hybrydowe - np. 2 wydajne rdzenie Cortex-A76 + 4 energooszczędne Cortex-A55. Tak jest np. w procesorze Snapdragon 730. Rdzenie te są oznaczone jako Kryo 470 Gold i 470 Silver, ale w praktyce pochodzą odpowiednio od A76 i A55.

Co daje takie rozwiązanie? To proste. Gdy potrzebujemy mocy aktywują się wydajniejsze rdzenie, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to smartfon działa tylko na słabszych, oszczędzając przy tym energię z akumulatora. Jak to mówią... wilk syty i owca cała.

Najnowszy i najmocniejszy Snapdragon 865 też będzie miał dwa typy rdzeni, ale różniące się detalami: 1x Kryo 585 Prime (Cortex-A77, 512 KB pL2, 2,84 GHz) + 3x Kryo 585 Gold (Cortex-A77, 256 KB pL2, 2,42 GHz) + 4x Kryo 585 Silver (Cortex-A55, 128 KB pL2, 1,8 GHz).

Realnie warto zapamiętać jedną, podstawową zasadę: wyższa liczba w nazwie procesora zazwyczaj oznacza model wydajniejszy lub nowocześniejszy (np. Snapdragon 865 > 730 > 665 > 450 lub Apple A13 > A12 > A11 itd.). Nie zawsze jest to takie proste, ale pewne reguły da się zauważyć.

Jaki procesor do gier w telefonie 2020?

Smartfon dobry do gier? Nie ma problemu! Każdy nowy iPhone świetnie nadaje się do grania, głównie z tego powodu, że tytuły wydawane na zamknięty system iOS są zazwyczaj lepiej zoptymalizowane, a niekiedy również lepiej dopracowane, niż na Androida. Procesor Apple A13 Bionic należy do elity najlepszych procesorów.

Oczywiście są też imponująco dobre telefony do grania z Androidem - na przykład Asus ROG Phone 2. Jest to wybitnie sprawna maszyna do gier mobilnych, z wyświetlaczem 120 Hz AMOLED, superwydajnym procesorem Snapdragon 855+, szybką pamięcią masową UFS 3.0, dużą pojemnością RAM - nawet 12 GB, świetnymi głośnikami i triggerami na obudowie. Sam smartfon jest pod niektórymi względami lepszy od iPhone 11, ale wciąż działają na nim gdy, które muszą działać na wszystkich innych Androidach, więc siłą rzeczy nie zawsze są tak dobrze zoptymalizowane.

Ale...

Najlepszy nie zawsze jest potrzebny

Nie warto przesadzać. Nie każda osoba potrzebuje najlepszego procesora. Nie jest on wymagany do sprawnego grania w większość typowych gier.

Dlatego ponownie uważam, że optymalnym wyborem dla oszczędnego gracza jest Snapdragon 730G (lub nowsze warianty z serii 7**). Bez problemu daje sobie radę z grami i multimediami, a przy okazji jest nowoczesny i dość energooszczędny. W pierwszym lub drugim kwartale roku 2020 w smartfonach powinna pojawić się też nieco wydajniejsza wersja Snapdragon 765 / 765G.

Warto tylko upewnić się, że oprócz dobrego procesora w telefonie będziemy mieć również dużo pamięci masowej (np. 128 GB lub więcej) oraz sporo pamięci RAM np. 6 GB lub więcej (nie dotyczy iPhone'ów).

Najlepsze procesory do gier:

Apple A13 Bionic (najwyższa wydajność)

Snapdragon 865 (najwyższa wydajność, na rynku od Q1 2020)

Apple A12 Bionic

Qualcomm Snapdragon 855+

Qualcomm Snapdragon 855

Samsung Exynos 9825

Snapdragon 765G / 765 (na rynku od Q1-Q2 2020)

Snapdragon 730G / 730 (dobra relacja ceny do wydajności)

Snapdragon 845

HiSilicon Kirin 990 (problem z dostępem do sklepu Google Play na niektórych smartfonach Huawei)

Wystarczająco dobre procesory do gier:

Apple A11 Bionic

Snapdragon 835

Mediatek Helio G90T

Snapdragon 675

Snapdragon 710 / 712

Snapdragon 670

Dobry smartfon do gier poza wydajnym procesorem i sporą pojemnością pamięci RAM powinien też mieć wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, zwłaszcza gdy chcemy go wykorzystywać do grania w goglach VR.

Bardzo ważną rolę gra też odświeżanie wyświetlacza - im wyższe, tym lepiej. W 2020 roku coraz więcej smartfonów będzie wprowadzało wyświetlacze 120 Hz+.

Jaki procesor w smartfonie do filmów 4K?

Smartfon, który odtwarza filmy 4K nie musi mieć wyświetlacza 4K. Wsparcie dla filmów 4K zazwyczaj oznacza, że procesor w smartfonie jest na tyle wydajny, że radzi sobie z dekodowaniem nagrań 4K Ultra HD. Najczęściej jednak obraz jest przeskalowywany w dół do rozdzielczości wyświetlacza w telefonie.

Smartfony, które nagrywają filmy 4K mogą je również odtwarzać. Wydaje się oczywiste, ale to nie oznacza, że poradzą sobie z płynnym odtwarzaniem każdego filmu 4K. Przeszkodą mogą być niewspierane kodeki lub formaty plików, a także zbyt wysoka przepływność (bitrate).

W dodatku wsparcie dla filmów 4K nie musi oznaczać, że smartfon wyświetli filmy 4K UHD bezprzewodowo lub przewodowo na podłączonym telewizorze lub monitorze (przez Wi-Fi lub HDMI).

Procesor do filmów w telefonie 2020 powinien być wydajny i dość nowoczesny. Najczęściej są to procesory stosowane w smartfonach z wyższej lub średniej półki - np. Snapdragon 865, 855+, 855, 845 oraz 730G, 730, a także niektóre modele z serii 6**. Ponadto nowsze procesory Apple, Samsung Exynos i Huawei HiSilicon też radzą sobie z odtwarzaniem materiałów 4K.

Powtórnie zaznaczam jednak, że jeśli procesor wspiera filmy 4K nie musi to oznaczać, że smartfon je odtwarza lub, że poradzi sobie z każdym filmem 4K. Wiele zależy od oprogramowania i innych ograniczeń. Wybierając telefon z dobrym procesorem do filmów Ultra HD warto za każdym razem zapoznać się z informacjami na stronie producenta.

