Aplikacja GCAM pozwala robić lepsze zdjęcia smartfonem. Nie tylko może podnieść jakość obrazu, ale oferuje też dodatkowe, przydatne funkcje. W tym artykule opisujemy w skrócie jej najważniejsze cechy i zalety w porównaniu z fabryczną aplikacją aparatu.

GCAM - mnóstwo funkcji, bez zbędnych bajerów, za darmo

Twój dobry telefon nie daje Ci kontroli nad odszumianiem zdjęć dla każdego aparatu oddzielnie? Nie umożliwia zmiany jakości filmów poprzez regulację przepływności? Nie pozwala ustawić z ilu zdjęć tworzony jest obraz HDR? Nie ma dobrego trybu nocnego, albo trybu astronomicznego, do fotografowania nocnego nieba? Nie zapisuje plików RAW w aplikacji fabrycznej?

A wiesz, że może to robić? Wystarczy zainstalować darmową aplikację GCAM.

Co to jest GCAM?

GCAM to port aplikacji Google Camera zainstalowanej na smartfonach Google Pixel. Są to bardzo dobre telefony do zdjęć nie tylko dlatego, że mają dobre sensory i obiektywy. Ogromny potencjał tkwi również w oprogramowaniu firmware oraz właśnie aplikacji Google Camera.

Gdzie pobrać i jak zainstalować GCAM

Standardowo GCAM nie jest dostępny w sklepie Google Play, ponieważ jest to nieoficjalny port. Na szczęście dzięki pracy różnych programistów możemy pobrać aplikację z innych miejsc.

Pobierz GCAM stąd:

xda-developers.com/google-camera-port-hub - Na tej stronie szukaj aplikacji dla swojego smartfona. Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, nie przejmuj się - jest szansa, że GCAM dla innego telefonu zadziała również na Twoim. Forum XDA Developers to znane i cenione źródło różnych aplikacji oraz przede wszystkim wiedzy. Jasne, że jest to źródło nieoficjalne, więc koniecznie zachowaj ostrożność i nie ściągaj czegokolwiek. Jednak tutejszy Google Camera Port Hub jest w miarę sprawdzony i godny polecenia.



Google Camera Port: Urnyx05 - Porty programisty znanego jako Urnyx05 są cenione i często pobierane, a dzięki temu w miarę solidnie sprawdzone. Jest duża szansa, że ten GCAM zadziała na wielu różnych smartfonach.

Instalacja jest prosta. Pobierasz plik APK do pamięci telefonu, otwierasz go i postępujesz zgodnie z instrukcjami na ekranie. Zazwyczaj po prostu trzeba zezwolić na instalację aplikacji z nieznanego źródła (spoza sklepu Google Play). Pamiętaj, by robić to tylko z aplikacjami cieszącymi się dobrymi opiniami i często pobieranymi.

Jaką wersję GCAM warto zainstalować?

W czasie pisania tego artykułu (luty 2020) najnowszą wersją, która została przeportowana na różnorodne smartfony jest GCAM 7.2. Opcjonalne warto sprawdzić również starsze wersje 6.2 i 6.1, które mogą zadziałać na większej liczbie smartfonów.

GCAM 7.2 - podstawowe ustawienia i opcje

Aplikację GCAM 7.2 zainstalowałem na smartfonie Xiaomi Mi 9T Pro, znanym też jako Redmi K20 Pro. Poniżej umieszczam zrzuty ekranowe prezentujące podstawowe funkcje i opcje jakie są dostępne w ustawieniach GCAM.

Uwaga! Warto zaznaczyć jednak, że opcje te mogą się różnić, w zależności od modelu telefonu. Przykładowo jeśli jakiś smartfon nie da razy obsłużyć RAW lub 4K UHD, to te opcje mogą być niewidoczne. Na moich smartfonach testowych opcje dla Xiaomi Mi 9T Pro były nieco inne niż dla OnePlus 6, mimo, że plik APK był dokładnie ten sam.

Czy GCAM jest lepszy od fabrycznej aplikacji aparatu?

Podstawowe funkcje aparatu, z których korzystamy najczęściej i musimy je mieć pod ręką, są bardzo podobne w GCAM i fabrycznej aplikacji aparatu MIUI 11. Jest przełączanie obiektywów, tryb nocny, automatyczne tryby robienia zdjęć i nagrywania filmów, portret, panorama, HDR, zmiana rozdzielczości, współdzielenie na mediach społecznościowych itp.

Ale GCAM oferuje o wiele więcej zaawansowanych opcji, o których można tylko pomarzyć w aplikacji fabrycznej, a które mają bezpośredni wpływ na jakość i ogólny wygląd zdjęć oraz filmów.

Przykładowo możemy skorzystać z wielu ustawień oferowanych przez Lib patcher, dzięki któremu możemy precyzyjnie dostosować wygląd zdjęć do swoich preferencji. Tutaj nie ma "źle lub dobrze", jeśli ci się coś podoba, to włącz tę funkcję. Innym podobać się nie musi - sesji ślubnej smartfonem raczej robić nie będziesz ;).

Mi na przykład nie przeszkadza lekki szum na zdjęciach, natomiast denerwuje mnie zbyt mocne wyostrzanie, które jest plagą dzisiejszych smartfonów. Niestety większość ludzi preferuje obraz sztucznie wyostrzony, od naturalnie nieostrego, dlatego producenci wyostrzają zdjęcia aż do przesady.

Korzystając z Lib patcher obniżam odszumianie (monochromatyczne i kolorowe oddzielnie), jednocześnie zmniejszając wyostrzanie. Co z tego, że zdjęcia w będą minimalnie mniej ostre? Ja wolę, żeby wyglądały bardziej naturalnie. Nie mam zamiaru "wstrzykiwać im botoksu", żeby sztucznie poprawić wygląd.

Oczywiście jeśli ktoś ma inne zdanie, to może zmienić ustawienia w przeciwną stronę - na tym właśnie polega wyższość aplikacji GCAM, nad podstawową apką aparatu w większości smartfonów.

A najlepsze jest to, że wszystkie te rzeczy możemy wykonywać oddzielnie dla każdego aparatu tylnego (być może w innych smartfonach również przedniego - tego potwierdzić nie mogę).

W znacznie szerszym zakresie możemy też zmieniać kolorystykę zdjęć i jesteśmy w stanie włączyć jednoczesny zapis plików RAW + JPG (czego oficjalny aparat w MIUI 11 nie zapewnia). Mamy też większą kontrolę nad czułością ISO, która ma wpływ na jasność zdjęć, a jednocześnie ilość szumów.

Bez problemu zmienimy też liczbę klatek z których tworzone jest pojedyncze zdjęcie HDR. Zwiększenie może sprawić, że obraz HDR będzie generowany trochę dłużej, ale za to może wyglądać lepiej.

W przypadku filmów można oczywiście włączyć nagrywanie 4K UHD 60 kl//s i stabilizację, ale ważną rzeczą pod względem jakości jest też przepływność. Przykładowo ustawiając ją na 100 Mb/s można liczyć na zmniejszenie kompresji, a tym samym zwiększenie liczby drobnych szczegółów i w efekcie po prostu polepszenie wyglądu filmów.

GCAM vs fabryczna aplikacja aparatu - jakość zdjęć

Poniżej prezentuję kilka zdjęć wykonanych smartfonem Xiaomi Mi 9T Pro, przy użyciu GCAM oraz fabrycznej aplikacji aparatu z MIUI 11.

Przyjrzyjcie się tym zdjęciom w pomniejszeniu (kolory, ogólny wygląd) i powiększeniu (szczegóły, szumy, ostrość). Oceńcie sami które zdjęcia podobają się Wam bardziej. Zaznaczę tylko, że opcje GCAM nie są domyślne - dostosowałem je do własnych potrzeb, bo zapewne podobnie zrobiłoby większość użytkowników (w końcu jeśli ktoś nie lubi grzebać w ustawieniach, to lepiej jest używać zwykłej aplikacji fabrycznej). Zmniejszyłem wyostrzanie i odszumianie, przez co obraz wydaje się trochę bardziej rozmyty, ale on wciąż jest wyostrzony, tylko po prostu mniej niż w aplikacji z MIUI.



GCAM - aparat tylny, podstawowy



Fabryczna aplikacja, aparat tylny, podstawowy



GCAM - aparat tylny, podstawowy



Fabryczna aplikacja, aparat tylny, podstawowy

Fabryczna aplikacja z Xiaomi jest dobra do robienia nocnych zdjęć "z ręki", ale nie ma szans w starciu z jakością, któr oferuje GCAM + podparcie. Spórzcie na to:



GCAM - aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



Fabryczna aplikacja, aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Plus bonusowa fotka nocna w trybie Astro. Niestety robiona w mieście, więc cudów nie ma (światła miasta + lekkie zachmurzenie), ale jak na smartfon jest nieźle.



GCAM, tryb astronomiczny, w centrum Gwiazdozbiór Oriona



GCAM - aparat tylny, ultraszerokokątny



Fabryczna aplikacja, aparat tylny, ultraszerokokątny

Poniżej znajdziecie dwa filmy - oba 4K UHD 60 kl/s, ale pierwszy nagrany w aplikacji GCAM, a drugi w standardowej, fabrycznej.

Dodatkowo dołączam też pojedyncze klatki Ultra HD z obu powyższych filmów (do podglądu jakości na statycznym obrazie 4K).



klatka z filmu 4K nagranego w GCAM (kliknij by powiększyć)



klatka z filmu 4K nagranego w fabrycznej aplikacji aparatu (kliknij by powiększyć)

A więc? Lepsza, gorsza, równie dobra? Jak oceniacie GCAM? Gdzie tkwi największa siłą tej aplikacji - w jakosci, w liczbie różnych opcji, czy w czymś innym? Dajcie znać w komentarzach. :)

