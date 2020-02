Najlepsze darmowe gry na Androida

Gry na smartfony często wymiatają! Oto dziesięć interesujących tytułów na smartfony i tablety z systemem Android. Darmowe, ale uważajcie na mikropłatności... Oto nasz ranking gier na telefon

Gry na Androida wciąż ewoluują, mogą pochwalić się lepszą oprawą graficzną, zaawansowaniem i zdarza się, że niewiele różnią od wersji na komputery czy konsole. Jeśli nie wierzycie, możecie sprawdzić nasze porównanie wersji mobilnych gier i PC. Wiele z nich to płatne tytuły (i to wcale niemało!), ale bez problemu znajdziemy również darmowe gry, które są naprawdę warte grzechu.

10 najlepszych darmowych gier na Androida. Ranking:

Zaznaczamy, że staramy się tu pokazać gry wyjątkowe i wyróżniające się. Nie chcemy polecać kolejnego mobilnego klona, który różni się od dziesiątek podobnych gier, tylko i wyłącznie nieco zmienioną oprawą graficzną.

Oczywiście termin "darmowe gry" stał się obecnie bardzo umowny. Pomimo tego, że za podstawowy dostęp do gry nic nie zapłacimy, to musimy pamiętać, że w większości przypadków wbudowane są w nie wszechobecne mikropłatności. Często gry wyświetlają reklamy, które można usunąć płacąc odpowiednią sumę. Sprytni gracze zauważyli, że problem z natarczywymi reklamami można usunąć... wyłączając dostęp do internetu, co jednak oczywiście sprawdzi się tylko w grach offline.

Twórcy gry często celowo utrudniają czy spowolniają rozgrywkę, by gracz poczuł się "zachęcony" do wydania w aplikacji choćby kilku złotych. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli dajemy dostęp do naszego smartfona (z podpiętymi płatnościami) np. swojemu dziecku, które może być nieświadome, że parę kliknięć może prowadzić do wydania prawdziwych pieniędzy. W niektórych "darmowych" przypadkach możemy również dostać dostęp jedynie do części gry, a jeśli dana produkcja przypadnie nam do gustu, zawsze możemy zapłacić za pełną wersją.

Jeśli dawno nie zaglądaliście do świata mobilnej rozrywki, nie zapomnijcie sprawdzić naszych archiwalnych propozycji, gdzie wciąż znajdują się godne uwagi darmowe gry!

Najciekawsze darmowe gry na Androida

The Elder Scrolls: Blades

Uniwersun The Elder Scrolls zna każdy, a... przynajmniej każdy zna Skyrima. Bethesda postanowiła przenieść ten świat również na urządzenia mobilne i wyszło to im naprawdę ciekawie. The Elder Scrolls: Blades jest grą typu dungeon crawler, ale przy okazji możemy również zarządzać i rozbudowywać swoje miasto. Twórcy postarali się nie tylko o bardzo dobrą oprawę graficzną, ale i między innymi walki PvP. Warto sprawdzić choćby z ciekawości!

Call of Duty: Mobile

Trzeba było trochę poczekać aż jedna z najlepiej sprzedających się gier na świecie wyląduje w końcu na smartfonach, ale w końcu jest! I oczywiście jest to sieciowa gra FPS. Twórcy mobilnej wersji nie odkrywali Ameryki na nowo, ale sięgnęli po znane i sprawdzone rozwiązania. Znajdziemy tu między innymi mapy z Black Ops, czy też Modern Warfare. Wśród trybów rozgrywki znajdziemy między innymi Team Deathmatch, Search and Destroy czy też Free-for-All.

Minecraft Earth

Ile można pisać o Minecrafcie? Można długo. Zwłaszcza, że Mojang udostępnił we wczesnym dostępnie nową odsłonę gry, czyli właśnie Minecraft Earth. Tym razem mamy jednak do czynienia z grą wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną. Najpopularniejszą grą z tego rodzaju jest chyba Pokemon GO. W Mincecraft Earth znajdziemy oczywiście elementy rozgrywki znane z podstawowej wersji gry. Aktualnie jest to chyba najciekawsza gra spod znaku augmented reality (AR).

Fortnite

Fani Fortnite obecnie są liczeni w milionach, a gra ta bije wszelkie rekordy popularności. Battle royale okazało się strzałem w dzisiątkę, co twórcy skrzętnie wykorzystują. Trzeba przyznać, że wersja mobilna jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana i niewiele różni się od wersji na PC czy konsole. Jeśli jesteś fanem sieciowych strzelanek to po prostu nie możesz przejść obok niej obojętnie. To jedyna gra w naszym zestawieniu, która NIE znajduje się w sklepie Google Play - należy pobrać oddzielny instalator.

Street Fighter IV Champion Edition

Również Capcom nie odpuszcza tematu gier na smartfony i to naprawdę świetna wiadomość. Do Street Fighter IV Champion Edition można mieć kilka zarzutów, na przykład dotyczących oprawy graficznej, ale to wciąż najlepszy Street Fighter na mobilki. W odróżnieniu od wielu bijatyk na dotykowe ekrany, gdzie sterowanie jest mocno uproszczone, tu mamy do czynienia z wirtualnym joystickiem i przyciskami, ale gra się naprawdę przyjemnie. Uwaga - w darmowej wersji gry otrzymujemy dostęp tylko do kilku wojowników.

Need for Speed No Limits

EA wypuściła już tyle wersji Need For Speed, że szczerze powiedziawszy całkowicie się w tym pogubiłem. Ale mniejsza o to. Ważne, że No Limits wygląda naprawdę dobrze, a gra się przyjemnie, zwłaszcza w rytmie dynamicznej muzyki. Jak wiele obecnych gier, ta również jest do pobrania za darmo, ale jest naładowana mikropłatnościami.

Captain Tsubasa: Dream Team

Tym razem coś dla miłośników anime, a konkretnie kapitana Tsubasy, czyli po naszemu - Kapitana Jastrzębia. W grze można zbudować własną drużynę i sięgnąć po mistrzowski tytuł, również w trybie Story Mode. Zebrało się wam na wspomnienia i chcielibyście jeszcze raz obejrzeć serial? Pamiętajcie, że ma 128 odcinków...

Mortal Kombat

Trzeba przedstawiać? Nie trzeba. Mortala znają wszyscy. Widać, że bijatyki na ekrany dotykowe stają się coraz bardziej popularne i siłą rzeczy stają się coraz lepsze. A że gra się inaczej niż na PC czy konsoli? Nie szkodzi, zabawa też jest przednia. Uwaga - PEGI 18 i bardzo duża brutalność! Ale czy ktoś spodziewał się czegoś innego?

Super Mario Run

Konserwatywne w działaniach Nintendo w końcu zaczęło działać bardziej widocznie na smartfonach i... bardzo dobrze. Dzięki temu otrzymaliśmy naprawdę ciekawe przygody hydraulika Mariana, które zostały świetnie przystosowane do dotykowych ekranów. Oczywiście niektórzy mogą narzekać, że to nie jest prawdziwy Mario, bowiem bohater biegnie sam, a naszym zadaniem jest jedynie skakanie, ale trzeba pamiętać, że dzięki temu możemy grać nawet za pomocą jednej ręki.

Shadow Fight 3

Ostatnio na mobilkach możemy obserwować prawdziwy wysyp bijatyk - również dawnych tytułów znanych choćby z automatów do gier. Shadow Fight 3 nie jest może super nowym tytułem, ale wciąż aktualizowanym. Jest to gra z grafiką 3, walki jednak odbywają się w dwóch wymiarach. Do zalet gry można zaliczyć dobrą oprawę graficzną, jak i rozwój postaci, czy walki on-line.

