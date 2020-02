Sprawdź jaki wytrzymały telefon kupić. W naszym zestawieniu proponujemy mocne telefony z obudową odporną na upadki, uderzenia, wodę i kurz. Jeśli chcesz mieć dobry telefon na budowę, biwak, wycieczkę, wakacje i do codziennego używania, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy!

Jaki wytrzymały telefon, odporny na upadki kupić?

Dlaczego warto kupić telefon z mocną, wytrzymałą obudową? Powód jest prosty. Większość współczesnych smartfonów robionych jest tak, by były ładne, smukłe i poręczne. W rezultacie trzeba się z nimi obchodzić jak z jajkiem, bo w razie upadku są równie kruche.

Obecnie panuje coraz większa moda na szkło, które stosowane jest nie tylko z przodu, ale często również z tyłu. Taki telefon spadając na beton z wysokości metra praktycznie nie ma szans na wyjście z tego cało. Folie ochronne się przydają, ale zazwyczaj chronią skutecznie tylko przed rysami. Założenie solidnych, miękkich plecków daje o wiele lepsze rezultaty, ale szkło może pęknąć nie tylko od bezpośredniego uderzenia, ale również od przeciążeń.

Wodoodporność oraz ochrona przed pyłem i kurzem

Dlatego właśnie warto kupić dobry, odporny telefon z solidną, wzmocnioną obudową. Jest on zaprojektowany tak, by wytrzymać typowe upadki oraz przetrwać zachlapanie, a nawet całkowite zanurzenie w wodzie. Uszczelniona obudowa chroni też przed kurzem.

Równie ważne jest to, że wytrzymały telefon, zachowuje pełną funkcjonalność. Nadaje się „na budowę”, biwak, wycieczkę w góry, wakacje nad morzem, jak i do codziennego używania. Taki smartfon jest mocny, solidny i szczelny, ale bez problemu skorzystamy na nim z Facebooka, możemy przeglądać internet, wysyłać e-maile, słuchać muzyki, robić zdjęcia i oglądać YouTube.

Telefon na budowę

Najbardziej zaawansowane modele, takie jak testowany przez nas CAT S61 mają nawet takie funkcje jak kamera termowizyjna, dalmierz laserowy i czujnik jakości powietrza (organicznych substancji lotnych). Jest to więc bardzo dobry telefon na budowę i wielu zadań specjalnych.

Telefon odporny na wodę i kurz powinien mieć obudowę spełniającą standard IP69, IP68 lub przynajmniej IP67. Oprócz tego warto przyjrzeć się wzmocnieniom na obudowie. Telefon wytrzymały na upadki ma zazwyczaj grubą, gumową lub solidną plastikową ramkę ochronną, absorbującą i rozpraszającą energię uderzenia. Często spotykane są też panele metalowe. Nawet wyświetlacze mają często ochronę z tworzywa sztucznego lub szkło laminowane.

Ważne byśmy uświadomili sobie to, że wytrzymały telefon zazwyczaj jest większy, znacznie grubszy, cięższy i mniej poręczny od zwykłego „eleganckiego” smartfona. Coś za coś - zyskujemy solidność, a tracimy wygodę.

Mocny, wytrzymały telefon

Ulefone Armor 2 - wytrzymały telefon do 1200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ulefone Armor 2 to jeden z najlepszych i najbardziej godnych polecenia telefonów z wytrzymałą obudową. Nie dość, że jest mocny i odporny, to w dodatku wygląda świetnie, szczególnie w wersji złotej. Ma też dobrą specyfikację - 64 GB pamięci wbudowanej, aż 6 GB RAM, dual SIM, miejsce dla karty pamięci microSD, procesor MediaTek Helio P25 i dobry wyświetlacz Full HD o przekątnej 5 cali. Telefon jest wodoszczelny i odporny na kurz, zgodnie ze standardem IP68. Nawet bateria jest bardzo dobra. Ulefone Armor 2 ma akumulator 4700 mAh. Znajdziemy w nim również aparat tylny 16 Mpx i przedni 13 Mpx oraz łączność zbliżeniową NFC. To zdecydowanie najlepszy wytrzymały telefon do 1200 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 7.0

Wyświetlacz (przekątna) 5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P25

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Ulefone Armor 2S - wytrzymały telefon do 1000 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Wolisz coś tańszego? Nie ma problemu! Oto Ulefone Armor 2S - tańszy i trochę skromniejszy brat modelu Ulefone Armor 2. Naszym zdaniem to najlepszy wytrzymały telefon do ok. 700 zł. Nawet w kategorii do 1000 zł wypada znakomicie. Ma dobry ekran Full HD 5 cali, dual SIM, łączność zbliżeniową NFC (więc możemy nim płacić w sklepie tak jak zwykłą kartą) i bardzo dobrą baterię 4700 mAh, która ze spokojem wystarczy na 2-3 dni typowego działania. Pamięć RAM to 2 GB, pamięć masowa 16 GB (plus miejsce dla karty microSD 256 GB). Wszystko to umieszczono w atrakcyjnie wyglądającej i wytrzymałej obudowie ze standardem iP68. Telefon może leżeć 1,5 metra pod wodą przez godzinę i nic mu się nie stanie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 7.0

Wyświetlacz (przekątna) 5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek MT6737T

Pamięć masowa 16 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 2 GB Pokaż produkt

Hammer Energy 18x9 - mocny telefon do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowy Hammer Energy 18x9 to kolejny dobry, wytrzymały telefon do 1000 zł. Ma kilka ważnych zalet. Przede wszystkim dużą baterię, która zapewnia długi czas pracy. Pojemność akumulatora to aż 5000 mAh, więc 2-3 dni typowej obsługi, jest możliwe do osiągnięcia na tym smartfonie. Po drugie ma on system Android 8.1, więc zyskujemy nowe zabezpieczenia i funkcje. Po trzecie obudowa telefonu jest solidna, atrakcyjna i spełnia standard IP68 (kurzo- i wodoszczelna). Wyświetlacz IPS LCD jest duży - ma przekątną 5,7 cala oraz wystarczającą rozdzielczość 1440x720 px. Są to proporcje 18:9, od których wywodzi się nazwa tego telefonu. Hammer Energy 18x9 ma pamięć 3/32 GB. Nie zabrakło też dual SIM, USB-C, Bluetooth 4.2 i aparatu 13 Mpx. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 8.1

Wyświetlacz (przekątna) 5,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1440 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek MT6739

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 3 GB Pokaż produkt

CAT S41 - wytrzymały telefon do 2000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl CAT S41 to solidny telefon ze wzmocnioną, wytrzymałą obudową spełniającą standard IP68 oraz MIL SPEC 810G. według producenta wytrzymuje zanurzenie w wodzie do głębokości 2 metrów. Ma bardzo dużą baterię 5000 mAh, dzięki której telefon będziemy ładować raz na 2-3 dni. Akumulator pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne nawet przez 38 godzin. Smartfon jest tak mocny, że wytrzyma upadek na beton z wysokości do 1,8 metra wysokości - to bardzo dobry rezultat. Ma jasny, 5-calowy wyświetlacz Full HD, aparat 13 Mpx z tyłu i 8 z przodu, dual SIM, NFC (ze wsparciem dla Google Pay), wyjście słuchawkowe 3,5 mm, Bluetooth 4.1, pamięć masową 32 GB (plus microSD) i RAM 3 GB. To bardzo mocny telefon na budowę, z dotykowym ekranem i dużą odpornością na upadki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 7.0

Wyświetlacz (przekątna) 5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 3 GB Pokaż produkt

CAT S61 - bardzo dobry telefon dla budowlańca









4,3/5 Ocena benchmark.pl CAT S61 to już elita wśród odpornych telefonów. Można napisać, że „trochę kosztuje”, ale wydane pieniądze przekładają się na znakomitą funkcjonalność. Ma kamerę termowizyjną (FLIR), laserowy miernik odległości (dalmierz) i czujnik jakości powietrza (wykrywa szkodliwe organiczne substancje lotne). Jest to nowoczesny telefon z łącznością Bluetooth 5.0, NFC, szybkim, dwuzakresowym Wi-Fi ac, LTE kat. 12, dual SIM, wyjściem słuchawkowym 3,5 mm, funkcją szybkiego ładowania i akumulatorem 4500 mAh. Działa całkiem szybko dzięki procesorowi Snapdragon 630, pamięci RAM 4 GB i masowej 64 GB. Jest też slot kart microSD. Wyświetlacz o przekątnej 5,2” ma rozdzielczość Full HD. Wytrzyma upadek z wysokości 1,8 m. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 8.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x1920 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 630

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepszy wytrzymały telefon naszym zdaniem

W naszej opinii najlepszym, a właściwie najbardziej godnym zakupu wytrzymałym telefonem jest Ulefone Armor 2. Ma aż 6 GB RAM, 64 GB pamięci masowej, NFC, dual SIM, dobry wyświetlacz Full HD, dużą baterię oraz ładną i mocną obudowę z certyfikatem IP68. W dodatku kosztuje mniej niż 1200 zł. To wzmocniony telefon, który jest bardzo godny polecenia.

