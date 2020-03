Rozmowy tekstowe, głosowe, a także wideokonferencje. Udostępnianie zdjęć i innych plików. Bez opłat i często bez ograniczeń. Wszystko to dzięki darmowym komunikatorom internetowym.

Zostań w domu - nie trać kontaktu

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii lepiej pozostać w domu. Wiele firm zdecydowało się odesłać swoich pracowników do pracy zdanlej. Dwutygodniową kwartantannę można spędzić na rozrywce lub też samodoskonaleniu się (popularne są webinary). Ważne jednak, by mimo zalecenia, by nie spotykać się ze znajomymi, rodziną, a w szczególności z osobami starszymi, pozostać z nimi w kontakcie. Na szczęście mamy internet. Przedstawiamy...

Najlepsze darmowe komunikatory internetowe

Komunikacja z wykorzystaniem sieci internetowej jest jedną z najpopularniejszych form wymiany informacji pomiędzy ludźmi. Bez barier i bez zobowiązań, za to z dużymi możliwościami. Jedną z największych zalet zapewnianych przez darmowe komunikatory jest, jak sugeruje samo ich określenie, brak opłat za prowadzenie rozmów – bez względu na to, czy są to rozmowy tekstowe, głosowe czy wideorozmowy.

Obecnie aplikacje tego typu wykorzystywane są nie tylko w życiu codziennym do komunikacji ze znajomymi lub rodziną, która znajduje się z dala od nas, ale również podczas pracy. Darmowe komunikatory dla firm potrafią znacząco ułatwić przepływ informacji pomiędzy pracownikami, a tym samym przyczynić się do większej wydajność całego zespołu. Ciekawą podkategorią są też darmowe komunikatory głosowe dedykowane graczom, którzy w dobie popularności rozgrywek online poszukują jak najwygodniejszych metod komunikacji z towarzyszami zabawy.

Oto najbardziej godne uwagi, naszym zdaniem, darmowe komunikatory internetowe do pobrania.

Skype - popularny jako komunikator wideo

Ważne dane:

Producent: Microsoft Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Darmowe komunikatory wideo to wciąż to skojarzenie. Lata mijają, konkurencji przybyło, ale Skype to nadal ta propozycja, której na naszej liście zabraknąć nie mogło. Komunikator utożsamiany jest z możliwością prowadzania rozmów głosowych oraz wideokonferencji (także grupowych) i chociaż Microsoft systematycznie stara się go zmieniać, to te funkcje niezmiennie pozostają tu najważniejsze. Rozmowy można nagrywać, a także korzystać podczas ich trwania z opcji rozmycia tła. Jest też poczta głosowa, opcja przekierowywania połączeń na smartfona oraz opcja kontaktowania z osobami, które nie mają Skype'a. Po uzyskaniu lokalnego numeru telefonu można połączyć się z użytkownikiem smartfona lub klasycznego telefonu, chociaż tu trzeba liczyć się już z opłatami. Wysyłanie smsów? Również dostępne. Poza tym Skype pozawala na wewnętrzną komunikację tekstową (także w ramach czatów grupowych), udostępnianie zdjęć i filmów czy integrację z Outlookiem. Komunikatora możemy używać na różnego rodzaju urządzeniach m. in. na komputerach i laptopach, konsolach Xbox One, tabletach, smartfonach, a nawet Amazon Alexa i Kindle Fire HD.

Microsoft Teams - komunikator dla pracujących w grupach

Ważne dane:

Producent: Microsoft Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: Windows, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Jak jednoznacznie sugeruje nazwa, Microsoft Teams to druga obok Skype'a aplikacja rozwijana przez firmę z Redmond. W tym przypadku mowa o komunikatorze, który powstał z myślą o pracujących w zespołach w celu zwiększenia ich produktywności i ułatwienia wymiany informacji. Chociaż na starcie dostęp do Microsoft Teams mieli jedynie abonenci Office’a 365, z czasem udostępniono także darmową wersję i wielu użytkowników szybko przekonało się do niej przesiadając się chociażby ze Slacka. Pozwala na grupowe oraz indywidualne połączenia audio i wideo, komunikację tekstową czy przesyłanie plików, wszystko na czatach prywatnych lub grupowych. Znaleźć można tu również opcję udostępniania ekranu, Microsoft Teams posiada także internetowe wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Maksymalna liczba użytkowników dla darmowej wersji to 300, przewidziana została także opcja zaproszenia gościa.

Facebook Messenger - nie tylko dla facebookowiczów

Ważne dane:

Producent: Facebook Licencja: bezpłatna Systemy operacyjne: Windows, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Król darmowych komunikatorów internetowych. Zwłaszcza na polskim rynku jest to pozycja, która wielu osobom przychodzi tutaj na myśl w pierwszej kolejności. Swojego czasu producent zdecydował się oddzielić komunikator od głównej aplikacji Facebook i ostatecznie chyba wyszło to na dobre. Messenger służy przede wszystkim do kontaktów ze znajomymi (pojedynczo lub w grupach) i przesyłania wiadomości testowych (z informacją, czy zostały odczytane), którą można wzbogacać o ogrom GIF-ów czy ikon emoji. Można też skorzystać z opcji przesyłania plików, wiadomości głosowych oraz wideorozmów czy opcji udostępniania lokalizacji. Aplikacja nie ogranicza się do listy obejmującej darmowe komunikatory na telefon, można korzystać z niej także na PC czy laptopie. Chociaż w ciągu kilku lat producent zdawał się mieć kilka wizji rozwoju aplikacji, ostatnio wszystko zdaje się iść już w jednym kierunku. Wśród ostatnich nowości najwięcej uwagi skupiał ciemny motyw.

Viber - praktyczny komunikator głosowy

Ważne dane:

Producent: Viber Media Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: angielska

Jeśli komukolwiek z jakichś powodów nie odpowiada Skype lub WhatsApp, za solidną alternatywę uchodzić może Viber. A skoro tak to i w tym przypadku można nastawiać się na możliwość komunikacji w ramach połączeń głosowych oraz wideorozmów. Lista funkcji jest jednak znacznie dłuższa i obejmuje także komunikację tekstową (przy wsparciu naklejek i GIF-ów), przesyłanie zdjęć oraz notatek głosowych i materiałów wideo. Także tutaj komunikowanie się z innymi użytkownikami aplikacji jest darmowe, płaci się dopiero w przypadku połączeń na numery komórkowe. Viber w wersjach mobilnych ma bardzo intuicyjny interfejs, mocno przypomina on interfejs współczesnych smartfonów.

TeamSpeak - wygodny komunikator dla graczy

Ważne dane:

Producent: TeamSpeak Systems, Inc. Licencja: darmowa, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Poza komunikatorami dedykowanymi zastosowaniom w pracy czy umożliwiającymi pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi wyróżnić trzeba także darmowe komunikatory głosowe do gier, które przydają się im się podczas rozgrywek sieciowych. Bazujący na architekturze klient-serwer, TeamSpeak to w tym kontekście jedna z najlepszych propozycji, zarówno pod względem funkcjonalności jak i poprawności działania. Umożliwia prowadzenie rozmów w formie grupowego czatu (w darmowej wersji liczba osób jest ograniczona), przy rozbudowanym systemie nadawania uprawnień oraz opcjach regulacji jakości dźwięku. Można też przesyłać wiadomości i pliki (bezpośrednio lub ramach czatu grupowego). Możliwe jest skorzystanie z szyfrowania AES wszystkich danych na serwerze lub poszczególnych kanałów. Stosowna nakładka gwarantuje szybki dostęp do podstawowych opcji (np. regulacji głośności, listy uczestników rozmowy czy powiadomień), w związku z czym można skupić się na rozgrywce. Trzeba też wspomnieć, że twórcy dają dostęp do naprawdę wielu dodatków pozwalających na personalizację komunikatora.

Discord - komunikator dla wymagających graczy

Ważne dane:

Producent: Discord Inc. Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Jeśli nie TeamSpeak, to być może Discord? To również komunikator dla graczy, którego twórcy nie boją się otwartej rywalizacji z wymienionym konkurentem. Jasno podkreślają, iż mają do zaoferowania więcej za mniej. Co do wydatków wypada się zgodzić, Discord jest bowiem całkowicie darmowy w pełnej funkcjonalności (nie trzeba opłacać serwerów dla większej liczby graczy). Poza tym podstawowe funkcje wyglądają podobnie, również za pomocą Discord można prowadzić rozmowy głosowe, a także przesyłać wiadomości i pliki. I tu nie brakuje opcji nadawania uprawnień czy prezentowania najważniejszych informacji w trakcie rozgrywki. Niedostępną w przywoływanym konkurencie opcją jest za to integracja komunikatora z YouTube Gaming oraz Twitch, a nie ulega wątpliwości, że fani gier zaglądają tam dość często. Również sam Discord nie narzeka na brak popularności. Twórcy chwalą się, że dzienne korzysta z niego około 14 000 000 graczy.

LINE - japoński komunikator internetowy

Ważne dane:

Producent: LINE Corporation Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: angielska

Być może nie wszyscy wiedzą, ale również nie narzekający na brak zainteresowania LINE to komunikator pochodzący z dalekiej Japonii. Początkowo był on dostępny jedynie na urządzeniach mobilnych, ale z czasem zaczął być oferowany także na komputerach, a nawet w Chrome Web Store jako rozszerzenie do przeglądarki. Główne cechy tego komunikatora to przede wszystkim darmowe rozmowy głosowe i wideo (nawet z 200 osobami jednocześnie), ale też czaty, za pomocą których można udostępniać znajomym pliki do 1 GB - zdjęcia, filmy, naklejki (część jest płatna), a nawet wiadomości głosowe i lokalizacje. Dla osób często zmieniających urządzenia ważnym atutem będzie tu zapewne synchronizacja wersji PC z tymi mobilnymi. Przewidziano tu także przestrzeń do przechowywania swoich danych, które być może będzie chciało się wysłać komuś za jakiś czas i mieć do nich szybki dostęp oraz coś dla młodszych - mini grę Face Play.

WhatsApp - wielofunkcyjny komunikator internetowy

Ważne dane:

Producent: WhatsApp Inc. Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Kolejny z bardzo popularnych, a zarazem lubianych komunikatorów. Niewtajemniczeni mogą nie wiedzieć, że już od paru ładnych lat WhatsApp należy do Facebooka, szczególnie się z tym nigdy nie afiszowano. Początkowo WhatsApp koncentrował się na wiadomościach tekstowych, ale rosnąca funkcjonalność doprowadziła swojego czasu (konkretnie w 2016 roku) do pojawienia się opcji wideorozmów i od tego momentu komunikator zaczął mocno atakować Skype'a. Rozmowy tekstowe można prowadzić także w czatach grupowych (na ponad 200 osób) i przesyłać nie tylko tekst, ale też zdjęcia, wideo oraz dokumenty (do 100 MB). WhatsApp zapewnia łatwą obsługę dzięki integracji z książką adresową na smartfonie, posiada też opcję udostępniania lokalizacji i opcję synchronizacji czatów pomiędzy urządzeniami mobilnymi i komputerem.

Signal - bezpieczny komunikator

Ważne dane:

Producent: Open Whisper Systems Licencja: darmowy Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: angielska

Signal wypłynął na szersze wody dzięki wzmiance na jego temat, o jaką pokusił się Edward Snowden. To komunikator, który od początku reklamowany był jako jedyna rozsądna opcja dla osób ceniących swoją prywatność. Debiutował jako propozycja na urządzenia mobilne, z czasem lista platform znacząco się rozszerzyła. Funkcjonalność nie zaskakuje, Signal pozwala na wideorozmowy, rozmowy głosowe oraz przesyłanie wiadomości. Signal wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, ma też opcję pozwalającą ustawić czas, po którym historia czatów zostanie bezpowrotnie usunięta.

Telegram - szybki i lekki komunikator

Ważne dane:

Producent: Telegram FZ-LLC Licencja: darmowa Systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple Mac OS, Google Android, Apple iOS Wersja językowa: polska

Jeśli szukać porównań i alternatywnych wyborów, Telegram jest dla wielu ciekawszą propozycją niż Facebook Messenger. Twórcy od samego początku akcentowali, iż nastawiają się na prostotę, szybkość działania oraz bezpieczeństwo. Telegram pozwala przesyłać nie tylko tekst, ale również zdjęcia, filmy i różnego rodzaju pliki (w tym doc, zip i mp3) czy notatki głosowe. Możliwe jest tutaj tworzenie grup składających się nawet z 20 000 osób, a także ustawienie polecenia usuwania wiadomości po określonym czasie. Oczywiście nie zabrakło szyfrowania, a także synchronizacji (co ważne, bardzo sprawnej) pomiędzy kompatybilnymi urządzeniami, na których użytkownik korzysta z komunikatora. Można skorzystać nawet z opcji połączeń głosowych, ale pod tym kątem nieco lepiej wypadając inne z omawianych tu propozycji. Telegram, podobnie jak Facebook Messenger, skupia się na słowie pisanym. Chociaż jest obecnie znacznie bardziej rozbudowany niż w początkowym okresie swojego istnienia, wciąż pozostaje szybkim komunikatorem.

Wasz ulubiony komunikator za free?

A z jakich komunikatorów Wy korzystacie? Dajcie znać w komentarzach.