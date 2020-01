Smartfony Polecane smartfony do 1500 zł. TOP 10 2020-01-08 opublikowano przez Tomasz Duda w dniu

Dobry telefon do 1500 zł to sprzęt, który można polecić prawie każdemu. Spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników. Ma szczegółowy wyświetlacz, dobry aparat, atrakcyjną, niekiedy wodoszczelną obudowę i niezły procesor. Dowiedz się jaki telefon do 1500 zł kupić.

Telefon do 1500 zł to propozycja idealna dla większości z nas. Oczywiście każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje. Z drugiej strony telefony do 1000 zł mogą nie oferować takiej jakości lub funkcjonalności jak modele za 1500 zł (choć oczywiście są odstępstwa od tej reguły).

Jaki telefon do 1500 zł kupić? Oto polecane modele

Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem telefon, który zaoferuje jak najwięcej, za jak najmniej, to powinniście właśnie szukać w przedziale 1000 - 1500 zł. Znajdziecie w nim smartfony optymalnie łączące cenę, z jakością, wydajnością i funkcjonalnością.

W tym zestawieniu prezentujemy głównie nowe telefony, dostępne w popularnych polskich sklepach. Nie bierzemy pod uwagę modeli używanych. Oczywiście za te pieniądze można już szukać telefonów flagowych sprzed 1-2 lat. Powinniście więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy wolicie coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego (np. Samsung Galaxy S8), czy raczej stawiacie na nowy model, który może mieć nowszy system i nowocześniejszy wygląd (np. Xiaomi Mi 9T).

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie standard to obecnie 4 GB. Nie dotyczy to jednak iPhone’ów, których system jest lepiej zoptymalizowany i rządzi się trochę innymi prawami (do 1500 zł można dostać np. nowego iPhone 7). Jeśli chodzi o pamięć masową (wbudowaną), to powinniśmy wymagać przynajmniej 32 GB, ale najlepiej wybrać telefon który będzie miał 64 GB. Dobrym przykładem optymalnego połączenia RAM’u i pamięci masowej są smartfony Xiaomi Mi 9 Lite i Motorola One Vision. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkową zaletą.

Opisane tutaj smartfony mają wyświetlacze o wydłużonych proporcjac, a część z nich ma również podwójne, a nawet potrójne aparaty (np. Xiaomi Mi 9 SE). Jakość aparatu w tej klasie sprzetu to również rzecz bardzo ważna - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami.

Kolejną kwestią jest łączność. Szybkie LTE to konieczność, ale łączność komórkowa 5G nie jest jeszcze popularna w tej klasie smartfonów. W praktyce większą uwagę powinniśmy zwracać na obecność komunikacji zbliżeniowej NFC (np. do płatności telefonem w sklepach, tak jak zwykłą kartą) lub łączności Bluetooth 5.0.

Dla wielu osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem. W cenie do 1500 zł świetną propozycją jest nowa Motorola One Vision z czystym systemem Android 10. Alternatywą jest dobry iPhone z systemem iOS.

Przekątna wyświetlacza to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube), a inni mniejsze (bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze). Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa, podobnie jak jasność. Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED (np. Xiaomi Mi 9 Lite, Samsung Galaxy A40). Sprawdźmy jaki smartfon do 1500 zł warto kupić.

Dobry telefon do 1500 zł oto nasz ranking:

Xiaomi Mi 9T









5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli za mniej niż 1500 zł chcesz faktycznie kupić smartfon, który będzie działał bardzo szybko, a przy tym wyglądał nowocześnie i miał wszystkie najważniejsze udogodnienia, to w zasadzie wybór jest jeden. Najlepszy jest Xiaomi Mi 9T. Ma duży, jasny i szczegółowy wyświetlacz AMOLED HDR, idealny do filmów. Wyposażono go też w dużo pamięci i nowoczesny, wydajny procesor, więc nadaje się również do gier. Dokłada do tego dobre aparaty z tyłu i z przodu, nagrywa filmy 4K, ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, wyjście słuchawkowe 3,5mm oraz mieści w sobie dużą baterię. Zupełnie serio - za 1500 zł jest to smartfon w stu procentach godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 9 Lite









4,5/5 Ocena benchmark.pl W zasadzie Xiaomi Mi 9 Lite to model zbliżony do Mi 9 SE, ale przyglądając się bliżej, można zauważyć kilka istotnych różnic. Po pierwsze Mi 9 Lite ma większy akumulator 4030 mAh, dzięki któremu po prostu będziemy go ładować rzadziej. Po drugie ma nieco lepszy aparat przedni, o rozdzielczości aż 32 Mpx. Po trzecie ma klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, które wciąż jest wykorzystywane przez mnóstwo osób do podłączania słuchawek przewodowych. Wyświetlacz AMOLED HDR jest większy (6,4 cala), co może być mile widziane przez osoby często oglądające filmy lub grające w gry na smartfonie. Procesor jest bardzo zbliżony, na pokładzie jest też NFC. Wadą jest brak jednego z tylnych aparatów - usunięto kamerkę z zoomem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 710

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Redmi Note 8 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobry telefon za około 1100 zł? Nie ma problemu by taki znaleźć. Idealnym przykładem jest Redmi Note 8 Pro, który za niewiele ponad tysiaka oferuje nam kilka ważnych zalet. W naszych testach okazało się, że smartfon zasługuje na duże pochwały pod względem szybkości działania. Pod tym względem niemal dorównuje droższemu Xiaomi Mi 9T. Ma też atrakcyjną i bardzo dobrze wykonaną obudowę, kilka dobrych aparatów i możliwość nagrywania filmów4K. Ma funkcję uniwersalnego pilota RTV (wbudowany nadajnik podczerwieni), klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, dual SIM i NFC do płatności telefonem w sklepach. Wyświetlacz jest duży, jasny i wyraźny. Bardzo mocną stroną jest też duży akumulator 4500 mAh, zapewniający długi czas działania. To udany smartfon poniżej 1500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A70









4,5/5 Ocena benchmark.pl Cena Samsunga Galaxy A70 spadła poniżej 1500 zł, więc idealnie nadaje się on do tego zestawienia. Jasne, że jest to smartfon nieco droższy od konkurencyjnych Xiaomi, ale jeśli ktoś ceni sobie markę Samsung, to za 1,5 tys. zł może rozważyć jego zakup. Galaxy A70 ma bardzo dobry i duży wyświetlacz AMOLED Full HD+ oraz pokaźny akumulator 4500 mAh, wystarczający nawet na 2 dni typowego działania. Aparaty też nie zawodzą - do dyspozycji mamy podstawowy i ultraszerokokątny, plus nagrywanie 4K. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 32 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Xiaomi Mi 8









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za 1500 zł można kupić nowego średniaka, albo nieco starszego, ale pod kilkoma względami znacznie lepszego flagowca. Dobrym przykładem jest Xiaomi Mi 8. Dla osób, które przywiązują wagę do wysokiej wydajności smartfona Mi 8 będzie lepszy od Mi 9 SE, bo ma znacznie wydajniejszy procesor. Jednak ten drugi może być ładniejszy, bardziej poręczny i ma jeden dodatkowy aparat z tyłu. Wszystko więc zależy od preferencji użytkownika. Xiaomi Mi 8 za niecałe 1,5 tys. zł to naszym zdaniem bardzo dobra, by nabyć szybki i funkcjonalny smartfon. Ma NFC i akumulator 3400 mAh. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 8.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2248x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 845

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt

Nokia 7.2









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nokia też ma całkiem ciekawą propozycję za mniej niż 1300 zł, która w dodatku wyróżnia się czystym systemem Android 10. Tak, tak, to nie pomyłka, dzięki przynależności do programu Android One na tym smartfonie możemy cieszyć się najnowszym Androidem, bez nakładki. Dzięki niemu smartfon działa zaskakująco szybko i płynnie, przez długi czas. To najważniejsza zaleta modelu Nokia 7.2. Ponadto oferuje też dobre aparaty, duży wyświetlacz IPS LCD, miejsce dla karty pamięci microSD, niezłą baterię, NFC i wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 660

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy A50









3,7/5 Ocena benchmark.pl Jasne, że Samsung Galaxy A50 to średniak, ale w praktyce jest to jeden z najważniejszych filarów utrzymujących biznes Samsunga. Seria Galaxy A ma sporo modeli od A10 do A90, ale to właśnie A50 jest jednym z najczęściej wybieranych. Czy jest równie dobry jak na przykład Redmi Note 8 Pro? Cóż, pod względem specyfikacji nie, ale dla wielu osób marka Samsung będzie po prostu atrakcyjniejsza i bardziej godna zaufania. Galaxy A50 ma dużo pamięci, dual SIM, slot microSD, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, wyświetlacz AMOLED z dość cienkimi ramkami, pracuje dość długo na baterii i robi dobre zdjęcia. Szkoda tylko, że tył obudowy jest plastikowy, a czytnik linii papilarnych działa niezbyt szybko. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9610

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 25 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 9 SE









4,8/5 Ocena benchmark.pl To naszym zdaniem jeden z lepszych smartfonów za mniej niż 1500 zł. Bardziej poręczny od flagowego Mi 9, z bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED, trzema dobrymi aparatami z tyłu (z nagrywaniem 4K 30 kl/s) i niezłym aparatem przednim, a także w miarę nowoczesną stylistyką. Mi 9 SE ma NFC i otrzyma aktualizację do Androida 10 z MIUI 11. Działa sprawnie i na co dzień jest bardzo przyjemny w obsłudze. Akumulator 3070 mAh wystarcza na 1, maksymalnie 1,5 dnia typowego działania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 712

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A40









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za około 1100 zł można kupić Galaxy A40, który oferuje dobry komfort obsługi, ma wyświetlacz AMOLED 5,9 cala i w niewielkim stopniu ustępuje A50 pod względem możliwości, a jest przy tym tańszy. Ma również bardziej poręczną obudowę i mniejszą ramkę pod wyświetlaczem. Na pokładzie jest też NFC, Bluetooth 5.0 i akumulator 3100 mAh, a całością zarządza Android 9.0. To jeden z ciekawszych smartfonów za mniej niż 1500 zł Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2220 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 7885

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Motorola One Vision









4,1/5 Ocena benchmark.pl Motorola One Vision wyposażona jest w dobry aparat tylny 12 Mpx (sensor ma 48 Mpx, ale od razu łączy cztery piksele w jeden) ze stabilizacją optyczną i nagrywaniem filmów 4K 30 kl/s. Przedni aparat z kolei ma maksymalnie 25 Mpx. Ciekawie wygląda też kwestia wyświetlacza. Co prawda nie jest to AMOLED, tylko IPS LCD 6,3", ale ma bardzo wydłużone proporcje 21:9. Procesor jest produkcji Samsunga - Exynos 9609, który cechuje się odrobinę mniejszą wydajnością od Snapdragona 712 (z Xiaomi Mi 9 SE), ale na co dzień tego nie odczujemy. Tym bardziej, że Motorola ma czysty system Android bez nakładki, który jest bardzo dobrze zoptymalizowany i otrzyma aktualizację do Androida 10, a nawet 11. Na pokładzie jest też NFC i Bluetooth 5.0. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9609

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Najlepszy smartfon do 1500 zł według nas to:

Jeśli zależy Wam na atrakcyjnym, nowoczesnym wyglądzie, bardzo dobrej jakości wykonania oraz kilku różnych aparatach, to najlepszym smartfonem do 1500 zł jest Xiaomi Mi 9T. Działa szybko i bezproblemowo, a jego obsługa jest po prostu przyjemna.

