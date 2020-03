Podświetlenie RGB LED dotarło do zasilaczy! W nasze ręce trafił najnowszy model z oferty Chieftec – sprawdziliśmy nie tylko wygląd, ale też jakość wykonania jednostki.

Coraz więcej klientów zwraca uwagę na wygląd komputera, a podświetlenie RGB LED dociera do kolejnych podzespołów – można je spotkać w płytach głównych, kartach graficznych czy obudowach i chłodzeniach. Firma Chieftec postanowiła jednak pójść o krok dalej i niedawno zaprezentowała podświetlane zasilacze z serii Photon i Photon Gold.

Chieftec Photon i Photon Gold - specyfikacja zasilaczy

Czym się różnią zasilacze Chieftec Photon i Photon Gold? I tu i tu dostępne są modele o mocy 650 i 750 W. I tu i tu mamy do czynienia z podświetleniem RGB LED. Tak naprawdę są to jednak konstrukcje z różnych segmentów - pierwsze to ekonomiczne modele, a drugie mają zainteresować bardziej wymagających klientów. Poniżej znajdziecie porównanie jednostek.

Model: Chieftec Photon 650 W

(CTG-650C-RGB) Chieftec Photon 750 W

(CTG-750C-RGB) Chieftec Photon Gold 650 W

(GDP-650C-RGB) Chieftec Photon Gold 750 W

(GDP-750C-RGB) Moc znamionowa: 650 W 750 W 650 W 750 W Certyfikat 80 PLUS: brak (85%) brak (85%) brak (>90%) brak (>90%) PFC: aktywna aktywna aktywna aktywna Standard: ATX 2.3 ATX 2.3 ATX 2.3 ATX 2.3 Okablowanie: częściowo modularne częściowo modularne częściowo modularne częściowo modularne Dostępne wtyczki: » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 4x MOLEX

» 2x FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 4x MOLEX

» 2x FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 6x SATA

» 3x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 4x PCIe 6+2 pin

» 8x SATA

» 3x MOLEX

» FDD Wentylator: 120 mm RGB LED 120 mm RGB LED 140 mm RGB LED 140 mm RGB LED Współczynnik MTBF: b.d. b.d. b.d. b.d. Zabezpieczenia » OPP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OPP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OPP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP » OPP

» OVP

» SCP

» SIP

» UVP Wymiary: 140 x 150 x 87 mm 140 x 150 x 87 mm 160 x 150 x 87 mm 160 x 150 x 87 mm Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata Cena 340 zł 360 zł 390 zł 410 zł

Do naszej redakcji trafił model Photon Gold o mocy 650 W - to jednostka, która powinna sobie poradzić z wydajnymi komputerami do gier. Cena zasilacza to niecałe 400 złotych, więc porównywalnie do konkurencyjnych modeli o takich parametrach.

Chieftec Photon Gold - zasilacz z podświetleniem RGB LED

Zasilacz dotarł do nas w niedużym opakowaniu, na którym zamieszczono najważniejsze elementy ze specyfikacji (niestety ma ona błędy!). Na dodatkowe wyposażenie składają się modularne wiązki z pokrowcu, kabel zasilający, śrubki montażowe i instrukcja obsługi.

Sam zasilacz na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jednostka została zamknięta w grafitowej, chropowatej obudowie, a na dolnej ściance znalazł się 140-milimetrowy wentylator z drucianym grillem.

Inaczej to wygląda, gdy jednostkę podłączymy do zasilania – wentylator rozświetla się wtedy efektownym podświetleniem RGB LED, które nadaje mu ciekawszego wyglądu. Efektami świetlnymi można sterować za pomocą przycisku na tylnej ściance obudowy lub poprzez podłączenie dedykowanej wtyczki do płyty głównej (urządzenie jest kompatybilne z systemami ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync).

Warto jednak dobrze przemyśleć montaż zasilacza w obudowie. Schowanie go w konstrukcji z tzw. piwnicą lub wsunięcie komputera do biurka nie wyeksponuje dobrze zasilacza, więc jego zakup będzie mijać się z celem. Najlepiej sprawdzą się obudowy z oknem i odkrytym zasilaczem (np. model Chieftronic G1, gdzie zasilacz montowany jest na górze).

To co wyróżnia modele Photon Gold to też częściowo modularne okablowanie – najważniejsze wiązki podłączono do zasilacza na stałe, a resztę można podpiąć wg zapotrzebowania. Do dyspozycji oddano następujące wtyczki:

ATX12V 20+4 pin – długość: 54 cm (przymocowana na stałe)

EPS12V 4+4 pin – długość: 56 cm (przymocowana na stałe)

2x RGB – długość: 54 + 10 cm (przymocowana na stałe)

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 55 + 15 cm

2x PCI-E 6+2 pin – długość: 55 + 15 cm

3x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

3x SATA – długość: 55 + 15 + 15 + 15 cm

3x MOLEX + FDD – długość: 55 + 15 + 15 + 15 + 15 cm

Producent zastosował kolorowe przewody o przekroju 18AWG z nylonowym oplotem (szkoda, że kabelki nie są czarne, bo wyglądałoby to jeszcze lepiej). Długość wiązek powinna być wystarczająca dla obudów typu midi tower, aczkolwiek te z wtyczkami ATX12V i EPS12V mogłyby być o 5-10 cm dłuższe.

Nie tylko wygląd, ale też dobre parametry

Jeżeli chodzi o dystrybucje napięć, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Model Chieftec Photon Gold 650 W został wyposażony w jedną mocną linię 12 V o obciążalności do 636 W. Linie 3,3 V i 5 V mogą dostarczyć prąd o natężeniu do 20 A (łączna obciążalność nie może przekraczać 120 W).

Modele Photon Gold mają cechować się wysoką sprawnością energetyczną, której jednak nie potwierdzono oficjalnym certyfikatem 80 PLUS. Producent deklaruje, że możemy tutaj liczyć co najmniej na 87%, a przy typowym obciążeniu jest to już ponad 90% - takie parametry odpowiadałyby certyfikatowi 80 PLUS Gold (dla napięcia wejściowego 115V). Oczywiście sprawdzimy to w testach.

Nad bezpieczeństwem sprzętu czuwa podstawowy komplet zabezpieczeń:

przeciwprzeciążeniowe (OPP) - zabezpiecza zasilacz przed przeciążeniem, gdy całkowita pobierana moc jest wyższa od obciążenia maksymalnego

nadnapięciowe (OVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach przekroczy limit określony przez normy ATX

przeciwzwarciowe (SCP) – zabezpieczenie to zapobiega uszkodzeniu zasilacza podczas awarii sieci energetycznej

przed prądami udarowym (SIP) – zabezpieczenie to chroni przez zakłóceniami oraz obciążeniami indukcyjnymi z sieci energetycznej

przed zbyt niskim napięciem (UVP) - zasilacz wyłączy się automatycznie, gdy napięcie na liniach wyjściowych spadnie poniżej określonego limitu

Do pełnego kompletu brakuje zabezpieczenia nadprądowego (OCP) i temperaturowego (OTP).

Jak zasilacz Chieftec Photon Gold 650 W wypada w praktyce? Na kolejnych stronach znajdziecie opis zastosowanych komponentów, a także wyniki poboru mocy i testu napięć wyjściowych.