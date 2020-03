Prawdziwa innowacja dla biznesu - monitor, który monitoruje! Ekran od Sharp integruje w sobie wszystkie niezbędne dla prowadzenia konferencji narzędzia, a do tego dokłada cały asortyment dodatkowych możliwości.

Coś więcej niż tylko ekran

Otrzymaliśmy do testów jeden z najnowszych modeli ekranów konferencyjnych. Nie jest to jednak zwykły ekran, gdyż wyposażono go w szereg funkcji wspomagających typowe konferencje. Zapraszamy do zapoznania się w pierwszej kolejności z naszą wideo recenzją, ale również z dalszym opisem, gdyż nie wszystkie funkcjie udało nam się w filmie pokazać.

Cena jaką podaliśmy w filmie (45 000 zł) jest obecnie zawyżoną ceną przez niektóre sklepy. Producent ten model wycenił na 37 tysięcy złotych i obecnie w tej cenie faktycznie można nabyć egzemplarz, jak ten który testowaliśmy. Czy taka cena to nadal dużo w kontekście oszczędności, jakie za sobą niesie przy okazji budowania nowej salki konferencyjnej?

Specyfikacja Sharp PN-CD701

Przekątna: 69,5" Rozdzielczość: 3840x2160 (4K) Kontrast: 4000:1 (typowy) Jasność: 350 nit Wyświetlane kolory: 1,06 mld Czas reakcji matrycy: 6 ms (gtg) Kąty obserwacji: 176°/176° Podświetlenie: W-LED (krawędziowe) Wbudowane głośniki: 2 x 12 W Wymiary: 162,35 x 97,64 x 9 cm Waga: 65 kg (sam ekran) Klasa energetyczna: A+ Złącza: 2 x USB-C (in);

1 x USB-C (out);

1 x HDMI 2.0;

4 x USB-A 3.0;

1 x USB-B 3.0 (dla HDMI);

1 x USB-A 2.0;

2 x RJ45 (Gigabit Ethernet);

1 x Audio minijack 3,5mm (wyjście liniowe);

1 x USB 2.0 + minijack 3,5mm (serwisowe) Specyfikacja kamery: rozdzielczość: 4K;

nagrywanie FHD @ 30 FPS;

kąt widzenia: 120°;

wbudowane 4 mikrofony (do 6 metrów zasięgu);

podłączenie przez USB 3.0 Specyfikacja czujników IoT: Ai kamera: FHD@30 FPS;

czujnik ruchu: 140°/70° (mikrofale);

czujnik światła: 128/256/512/1024/2048 Lux (zakresy działania);

czujnik powietrza: eCO2, TVOC;

czujnik temperatury: -40°C / +100°C;

podłączenie przez USB 2.0 Łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz + 5 GHz (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) Powłoka dotykowa: technologia pcap (pojemnościowa);

maksymalna ilość punktów: 10;

obsługa dotyku przez oba porty USB-C oraz HDMI (w połączeniu z USB-B) Pobór energii: 370 W (maksymalnie) W zestawie: przewód USB-C (8 m długości);

pilot sterowania (opcjonalnie);

pen dotykowy (dwustronny) Gwarancja: 3 lata Cena: 37 000 zł

To, co można odczytać między wierszami tabelki, a o czym nie wspomnieliśmy na filmie, to brak łączności Wi-Fi do komunikacji z siecią lokalną. Oczywiście mamy aż dwa moduły Wi-Di, jednak z ich pomocną nie podłączymy się do routera. Nie jest to w zasadzie wada, gdyż budując salkę raczej z góry planuje się dociągnięcie odpowiedniego przewodu sieciowego w miejsce montażu ekranu. Dodatkowo mamy do dyspozycji drugie złącze LAN, aby wpiąć się do TV „na krótko” na przykład laptopem. Warto też zaznaczyć że w przypadku podłączenia przez USB-C przy użyciu złącza "power-delivery" w np. ultrabooku, nasz ekran dodatkowo będzie też pełnił fukncję zasilacza i dopilnuje aby nie rozładowała nam się bateria w trakcje prezentacji.

Ogólnie ekran zrobił na nas ogromne wrażenie pod względem funkcjonalności, zwłaszcza przy integracji z systemem Windows, gdzie realnie możemy mówić o zupełnie nowym poziomie prezentowania treści (np. poprzez interaktywne zaznaczanie i podpisywanie rysikiem treści wyświetlanych z laptopa). Ekran bardzo przyjemnie obsługuje się za pomocą gestów, a samo uruchomienie prezentacji/konferencji, zwłaszcza jeżeli udział w niej ma brać kilka komputerów, jest znacznie szybsze niż w przypadku zwykłego ekranu. Szczególnie urzekło nas to, że ekran dzięki czujnikowi ruchu automatycznie się, aktywuje jak tylko wejdziemy do sali i nie potrzeba szukać po kątach pilota :)

Dzięki Sharp PN-CD701 Twoi pracownicy nie odważą się więcej "na zapas" rezerwować salek!

To, czego nie mieliśmy okazji przetestować, to współpraca ekranu z systemem Microsoft Azure Digital Twins, a tak naprawdę to właśnie tutaj najbardziej ten ekran błyszczy. Zastosowane w nim czujniki można wykorzystać w automatyce obiektowej, aby jeszcze lepiej planować i obsługiwać spotkania w salach konferencyjnych. Ze względu na brak odpowiedniego przewodu nie zdołaliśmy sprawdzić działania sterowania dotykiem przy podłczeniu obrazu zestawem HDMI + USB-B, jednak producent podaje, że takie połączenie, pod względem funkcjonalności niczym nie różni się od USB typu C (z wyłączeniem funkcji ładowania oczywiście).

Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, jakie wrażenie na Was zrobił prezentowany ekran i czy znacie lepsze alternatywy!

