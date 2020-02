The Wall to bardzo dobra nazwa dla profesjonalnych telewizorów Samsunga z technologią MicroLED. Ba – ściany w naszych domach mogą być na nie nawet za małe.

O Samsung The Wall zrobiło się głośno na początku 2018 roku, kiedy to na targach CES południowokoreański producent pokazał światu spory, 146-calowy model. Półtora roku później – na targach InfoComm 2019 – zaprezentował jeszcze większy (i, co zrozumiałe, robiący jeszcze większe wrażenie) telewizor o przekątnej 292 cali. Ale wiecie co? To wszystko, to jeszcze nic. Powitajcie prawdziwego giganta…

Oto 583-calowy telewizor 8K Samsung The Wall TV

Dobrze przeczytaliście, zaprezentowany z okazji targów ISE 2020 w Amsterdamie nowy telewizor (czy może raczej: monitor wielkoformatowy) z rodziny Samsung The Wall ma przekątną 583 cali i oferuje rozdzielczość 8K. To jeden z czterech reprezentantów serii z dopiskiem „for Business” – na pozostałe składają się: 437-calowy model 8K oraz 219- i 292-calowe telewizory 4K.

MicroLED, czyli mikrotechnologia dająca megamożliwości

Samsung jest w stanie przygotowywać urządzenia o tak dużej przekątnej, dzięki innowacyjnej technologii microLED. Pozwala ona na niemal niczym nieograniczone łączenie ze sobą mniejszych paneli, bez widocznych linii styku. Sprawia to, że południowokoreański producent może przygotować klientowi właśnie taki wyświetlacz, jakiego potrzebuje.

Podczas targów CES 2020 firma Samsung zapowiedziała, że technologię MicroLED wykorzysta nie tylko w monitorach profesjonalnych, ale też telewizorach do domu. Na dobry początek przygotowała cztery wersje rozmiarowe – o przekątnych 75, 88, 93 i 110 cali.

