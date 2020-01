Telefon do selfie z dobrym aparatem przednim. TOP 5

Dobry smartfon do selfie musi być wyposażony w jak najlepszy aparat przedni. Nie chodzi tutaj o największą liczbę Mpx, lecz o realną jakość zdjęć, ciekawe funkcje, filtry, bokeh i dobrą jakość filmów. Liczy się też szybkie działanie, wysoka wydajność i przyjemna obsługa.

Telefon do selfie z dobrym aparatem przednim

Aparat przedni jest bardzo ważny w dobrym smartfonie, nie tylko dlatego, że mnóstwo osób robi zdjęcia selfie. Bardzo często wykorzystywany jest on również do nagrywania filmów na Youtube (np. vlogów). Obojętnie czy chcemy mieć telefon do selfie, telefon do Youtube, smartfon do Instagrama, czy po prostu telefon z dobrym aparatem przednim, każdemu z nas przyświeca podobny cel - zdjęcia i filmy mają być piękne, a liczba efektów, filtrów i opcji upiększania twarzy maksymalnie duża.

Jaki smartfon z dobrym aparatem przednim do selfie?

Czy można nagrywać filmy 4K aparatem przednim w telefonie?

Oczywiście, że tak. Niektóre modele mogą nawet nagrywać 4K 60 kl/s (np. Asus ZenFone 6), a wiele innych nagrywa w 4K 30 kl/s (np. Galaxy Note 10, S10, A80, A71).

Czy aparat przedni może być równie dobry jak tylny?

Bez problemu. Aparat przedni może być nie tylko taki sam, ale wręcz ten sam co tylny. Ponownie idealnym przykładem są telefony Asus ZenFone 6 i Samsung Galaxy A80, które po prostu odwracają tylny aparat do przodu.

Zaleta takiego rozwiązania jest ogromna. Po pierwsze uzyskujemy identyczną jakość zdjęć i filmów z przodu i z tyłu (bo są robione tym samym sensorem i obiektywem). Ponadto obniżone są też koszty produkcji, a konstrukcja staje się mniej skomplikowana (bo oddzielnego aparatu przedniego nie ma - jest tylko tylny).

Smartfon z dobrym aparatem przednim - główne cechy

Czego powinniśmy oczekiwać od obecnych dobrych telefonów do selfie? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że większość smartfonów z oddzielnym aparatem przednim nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD 30 kl/s lub Full HD 60 kl/s. Natomiast 4K wciąż nie jest standardem z przodu - pojawia się tylko w najbardziej zaawansowanych modelach lub w smartfonach z odwracanym aparatem tylnym.

Większą uwagę powinniśmy skupiać na jakości obiektywu oraz sensora. W praktyce im większy rozmiar optyki, tym więcej światła pada na sensor, a dobra, szklana soczewka powinna zapewnić wyższą jakość zdjęć i filmów. Aby realnie sprawdzić i ocenić jakość przedniej kamerki warto przeczytać nasze recenzje smartfonów. Poniekąd można też patrzeć na oznaczenia jasności obiektywu - typowo jest to f/2.0 lub f/2.2, ale im niższa cyfra, tym lepiej. Na przykład Galaxy S9 ma bardzo jasną optykę przednią f/1.7, a Galaxy S10 ma f/1.9.

W niektórych smartfonach znajdziemy superszeokokątne obiektywy do grupowych, wieloosobowych selfików. Obecnie jednak stanowią one rzadkość. Częściej efekt ten można uzyskać poprzez odwrócenie aparatów tylnych, wśród których jest obiektyw ultraszerokokątny (np. w telefonie Asus ZenFone 6).

Większa rozdzielczość przedniego aparatu ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiektyw jest w stanie „nadążyć” za nią. Innymi słowy zarówno optyka, jak i sensor muszą cechować się wysoką rozdzielczością. 32 Mpx lub 20 Mpx z przodu może zagwarantować lepszą jakość w mocnym świetle, ale zazwyczaj 10 lub 12 Mpx w zupełności wystarczy.

Funkcje programowe też się liczą. Wiele współczesnych smartfonów oferuje już w domyślnej aplikacji aparatu różne filtry, maski nakładane na twarz lub animowane „emotki”, których ruchy są zsynchronizowane z mimiką twarzy użytkownika. Korzystanie z nich cały czas jest męczące, ale okazjonalnie efekty potrafią być całkiem zabawne. Poza tym w sklepie Google Play i AppStore jest mnóstwo programów oferujących dodatkowe efekty, niezależnie od używanego smartfona.

Dla wielu osób duże znaczenie ma też tryb portretowy w przednim aparacie. Dzięki niemu możemy wykonać zdjęcia z małą głębią ostrości, na których postać człowieka (lub twarz) będzie ostra, a tło za nią będzie rozmyte. Taki efekt nazywany jest bokeh i w wielu smartfonach można go regulować, nawet po wykonaniu zdjęcia.

Autofokus w przedniej kamerce się przydaje, ale nie zawsze jest potrzebny. Czasami aparaty ze stałą ostrością (bez AF) spisują się lepiej, bo ostrość nie gubi się w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Lampa doświetlająca z przodu może być przydatna, ale nie jest to element obowiązkowy. Po pierwsze dlatego, że twarz w ten sposób doświetlona nie zawsze wygląda dobrze i zbyt mocno odcina się od tła. Po drugie czasami lepsze jest doświetlanie za pomocą wyświetlacza, a nie diody - jest to delikatniejsze i bardziej naturalne światło, którego barwę można lepiej kontrolować.

Ostatnim elementem jest sam wyświetlacz. Oczywiście jego wielkość to kwestia indywidualnych preferencji, ale dobry telefon do selfie powinien oferować w miarę duży i wyraźny podgląd kadru. Tym bardziej, że fotografujemy lub nagrywamy często na wyprostowanej ręce lub z „kijka do selfie”, więc telefon mamy kilkadziesiąt centymetrów, a nawet ponad metr od twarzy. Dlatego najlepiej spisują się duże wyświetlacze od 5,8 do 6,5 cala. Ponownie jednak zaznaczę, że jest to kwestia gustu. Jeśli ktoś ma małe dłonie i nie lubi dużych smartfonów, to nie ma sensu, by kupował wielką kobyłę, tylko dlatego, że raz na tydzień pstryka sobie autoportret.

Przed nami najlepsze telefony do selfie.

PS. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak robić dobre zdjęcia telefonem przeczytaj nasz poradnik.

Asus ZenFone 6









4,6/5 Ocena benchmark.pl Asus ZenFone 6 może z przodu nagrywać filmy 4K 60 kl/s. Ile innych smartfonów za mniej niż 2500 zł może się tym pochwalić? Ujmując rzecz łagodnie: niewiele. Wszystko dzięki temu, że robi on zdjęcia i filmy przednie za pomocą rozkładanego aparatu tylnego. Jakość z obu stron jest identyczna (dotyczy to obiektywu standardowego i ultraszerokokątnego). A to dopiero początek zalet tego niesłychanie ciekawego smartfona. Dzięki wykorzystaniu dużego akumulatora 5000 mAh działa dłużej od większości konkurentów. Również pod względem wydajności należy do elity - jest idealny do gier, filmów i zaawansowanych aplikacji. To po prostu świetny telefon pod każdym względem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 13 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A80









4,5/5 Ocena benchmark.pl Warto też wyróżnić Samsunga Galaxy A80, bo również jego aparat tylny pełni funkcję przedniego. Obudowa rozsuwa się, a tylna kamera obraca się do przodu. Dzięki temu jakość zdjęć selfie i nagrań jest dokładnie taka sama z obu stron. Nie trzeba powielać aparatów, wystarczy je obrócić. Proste, ale genialne. Obiektywy są dwa standardowy i ultraszerokokątny. Telefon ma też bardzo duży wyświetlacz AMOLED z nasyconymi kolorami i wysokim kontrastem - idealny do filmów. Na pokładzie znajdziemy również dużo pamięci, łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach i dobry, nowoczesny procesor. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 3D ToF Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Redmi Note 8 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobry smartfon do selfie za 1000 zł? W podobnej cenie można kupić Redmi Note 8 Pro, który w swojej klasie jest smartfonem godnym wyróżnienia. Jasne, że nie nagrywa z przodu filmów 4K, tylko Full HD, ale wielu osobom to wystarcza. Warto jednak podkreślić, że jego aparat 20 Mpx zapewnia dobrą jakość zdjęć selfie. Jak na telefon za tysiaka jest całkiem OK, szczególnie jeśli pomniejszymy je do 10 Mpx. Redmi Note 8 Pro działa szybko, ma dużo pamięci, wyświetlacz FHD+ i pracuje dość długo na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi Note 10









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi Note 10 to w ogóle jeden z najciekawszych i najlepszych smartfonów do zdjęć. Nie dość, że bardzo dobrze radzi sobie ze zdjęciami przednimi, to w dodatku ma kilka różnorodnych aparatów z tyłu (w tym słynny sensor 108 Mpx). Kamerka przednia do selfie też imponuje rozdzielczością - ma aż 32 Mpx. Jasne, że liczba to nie wszystko, ale realnie aparat ten robi bardzo dobrej jakości zdjęcia i ma udany tryb portretowy, z rozmytym tłem. Do tego dodano potężny akumulator 5260 mAh, dobry wyświetlacz AMOLED i nowoczesny procesor, wraz ze sporą pojemnością pamięci RAM. Mi Note 10 działa świetnie, wygląda dobrze i jest dobrym telefonem do nagrywania vlogów na Youtube. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 20 + 12 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Samsung Galaxy Note 10+









4,8/5 Ocena benchmark.pl Samsung Galaxy Note 10+ ma tak wiele zalet i tak mało wad, że nie będzie wielką przesadą, jeśli ktoś nazwie go po prostu najlepszym smartfonem. Jest to idealny telefon do selfie, bo ma bardzo dobry aparat przedni i mnóstwo przydatnych funkcji poprawiających wygląd twarzy, dodających ciekawe efekty lub po prostu pomagających przy fotografowaniu. Jest bardzo duży, ale ładny, znakomicie wykonany, szybki, nowoczesny i wyposażony w znak firmowy całej serii - aktywne piórko S Pen. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3040 x 1440 px

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 16 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Najlepszy telefon z dobrym aparatem przednim do selfie:

Naszym zdaniem najlepszym telefonem do selfie i nagrywania vlogów jest Asus ZenFone 6 (2019). Ma rozkładany aparat tylny, który pozwala nagrywać wysokiej jakości filmy 4K 60 kl/s do przodu i do tyłu i robić dobrej jakości zdjęcia. Ma także obiektyw ultraszerokokątny, przydatny w czasie robienia grupowych selfie.

