Jako że co raz powszechniej dostępne są urządzenia wspierające Wi-Fi 6, nadszedł czas, aby zmodernizować swój domowy router do tego standardu. TP-Link wychodzi nam naprzeciw oferując w bardzo korzystnej cenie router, który wyposażony został we wszystkie nowinki technologiczne!

Wi-Fi 6, czyli inaczej IEEE 802.11ax

O tym, co daje Wi-Fi 6 pisaliśmy już na długo przed jego właściwą premierą w artykule: Co to jest Wi-Fi 6 i dlaczego ma znaczenie? Wprowadzenie tego standardu na nasz rynek nieco zweryfikowało te założenia, zwłaszcza że po drodze standard Wi-Fi 5 ulepszono o wsparcie dla modulacji 1024QAM, co pozwoliło na osiąganie ponad 2 Gbps przepustowości na jednym zakresie pracy Wi-Fi.

Między innymi właśnie taka modulacja jest wymaganym parametrem pracy urządzeń zgodnych z Wi-Fi 6, ale to nie koniec nowości. Obecnie możemy zakupić routery obsługujące blisko 5 Gbps transferu w ramach pojedynczego zakresu! Z drugiej strony nie należy też na ślepo rzucać się na nowy standard, gdyż podstawowe modele oznaczone jako AX1500 nie są wcale szybsze od starszych braci pracujących w Wi-Fi 5 i oznaczonych jako np. AC1750 lub AC1900. Dopiero urządzenia zgodne z AX3000 oferują realny przeskok jakościowy i tak właśnie oznaczony router dzisiaj trafił do naszych testów.

Pierwsze wrażenia po rozpakowaniu TP-Link Archer AX50

Opakowanie wpisuje się w schemat większości routerów TP-Link – gruby karton ukrywa w sobie tekturową wytłoczkę zabezpieczającą zawartość w transporcie. Poza oczywiście routerem, znajdziemy w środku jego zasilacz, przewód sieciowy oraz dokumentację. Anteny są na stałe przymocowane do routera i całkiem zgrabnie udało się je ułożyć w opakowaniu.

Jakość plastiku, z którego wykonano obudowę, stoi na bardzo wysokim poziomie. Połyskująca część górnej obudowy układa się w literę „X”, co ma nawiązywać najpewniej do standardu AX. Na matowej części umieszczono logo producenta routera (TP-Link) oraz układu sieciowego (Intel). Ogólnie sam router jest dosyć specyficznego kształtu (znacznie szerszy w porównaniu do głębokości).

Na przedniej krawędzi umieszczono rząd diod sygnalizujących status pracy urządzenia. Jest to o tyle korzystne, że diody widać zarówno patrząc na modem z góry, jak i od przodu (dołu). Samych diod jest również więcej niż zwykle, gdyż powrócono do ikony sygnalizacji pracy sieci LAN – co prawda ikona jest zbiorcza, ale i tak lepsze to, niż brak takiej informacji. Reszta diod jest już standardowa – dwie od zakresów pracy Wi-Fi, jedna od USB, jedna od WAN i oczywiście dioda zasilania.

Anteny można obracać oraz odchylać, co jest istotne, jeżeli router chcemy montować na ścianie lub suficie.

Porty na tylnym panelu są dosyć typowe, ale w przemyślany sposób ulokowane pomiędzy antenami (dzięki temu anteny nie wystają z boku urządzenia, a sam router jest dosyć chudy).

Od lewej strony mamy gniazdo zasilania i włącznik tegoż. Następnie pomiędzy dwoma środkowymi antenami znajdziemy cztery gniazda (RJ45) LAN oraz jedno WAN, a także port USB 3.0.

W ostatniej sekcji tylnego panelu umieszczono przyciski funkcyjne. Możliwe, że projektanci TP-Link czytają nasze recenzje, gdyż tym razem przyciski LED i Wi-Fi/WPS rozdziela dziura z przyciskiem reset/restart, zatem nie powinno być problemów z przypadkowym wyłączeniem Wi-Fi zamiast LED :)

Spoglądając na spód urządzenia zauważymy, że stoi na czterech niespecjalnie grubych gumowych nóżkach. Mimo tego nie ma problemu z przesuwaniem się routera po blacie od samego ciężaru kabli. Tutaj też umieszczono tabliczkę znamieniową z hasłem do domyślnej sieci, a po bokach mamy otwory do montażu na ścianie/suficie.

Co znajdziemy w środku Archer AX50?

Wraz ze standardem AX na rynku routerów spopularyzowały się układy SOC Intela - w tym przypadku sercem routera jest Intel GRX350, natomiast za obsługę Wi-Fi odpowiada WAV654. I tutaj mamy pierwszy zgrzyt. Wi-Fi 6 zapowiadano jako przejście z MU-MIMO 4x4 na 8x8, a tymczasem Intel serwuje nam układ obsługujący jedynie 2x2. I niech nie zmylą was cztery anteny, układów WAV654 w środku znajdziemy dwa, gdyż jeden odpowiada za pracę zakresu 2,4 GHz a drugi 5 GHz i każdy ma do dyspozycji 2 anteny.

Sytuację ratuję obecność funkcji OFDMA, która to nie tylko znacząco obniża opóźnienia w działaniu Wi-Fi przy większej liczbie jednocześnie podpiętych klientów, ale też pozwala efektywnie wykorzystać właśnie MU-MIMO, aby zwiększyć przepustowość transmisji.

Wszystkie nowe funkcje, jakie oferuje Archer AX50 wymagają posiadania karty sieciowej również w standardzie AX, aby w pełni wykorzystać potencjał routera

Nie można natomiast układowi Intela odmówić wydajności obliczeniowej – wyposażony został w dwa bardzo mocne rdzenie i 256 MB RAM. Pamięci Flash znajdziemy tu 128 MB. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację.

Specyfikacja TP-Link Archer AX50

Procesor: 2 rdzenie, 800 MHz Intel (Lantiq) GRX350 RAM: 256 MB Pamięć Flash: 128 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne, mocowane na stałe Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax);

2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax) Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 4 x RJ45 LAN (1000Mbps), 1 x RJ45 WAN (1000Mbps), 1 x USB 3.0 Przyciski: WPS/Wi-Fi, Reset/Restart, LED On/Off, Zasilanie On/Off Wymiary: 260,2 x 135,0 x 38,6 mm Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości (2 zakresy);

HomeCare Pro/Limited (Kontrola rodzicielska, QoS, Antywirus);

Obsługa przez asystentów głosowych Amazon Alexa;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2;

1024 QAM;

IPSec VPN Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 689 zł

Zapraszamy teraz na kolejną stronę, gdzie przyjrzymy się konfiguracji.