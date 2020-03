Poszukujesz aplikacji, który zmieni obraz na tekst? Sprawdź polecane skanery tekstu, czyli programy OCR i ich funkcje na telefon.

Najlepsze aplikacje do skanowania tekstu na telefon

W sklepie Google Play znajdziemy dziesiątki aplikacji, które chwalą się funkcjami rozpoznawiania znaków. Wybraliśmy dla was te najlepiej spełniające to zadanie.

Obiektyw Google - bezpłatna, być może już ja masz

Adobe Scan - niekoniecznie płatna, ekosystem Adobe

Text Fairy – bezpłatna, OCR działa też offline

Prime Scanner - bezpłatna w wersji z reklamami

CamScanner - wymaga abonamentu dla OCR

Dobra aplikacja OCR, czyli zamieniamy obraz na tekst

Smartfony zyskały ogromną popularność nie tylko jako doskonałe podręczne aparaty cyfrowe, ale również wygodne i wydajne platformy do wykonywania czynności, które kiedyś wymagały komputera lub dedykowanych akcesoriów. Na smartfony znajdziemy dziś bardzo fajne i darmowe gry, aplikacje komunikatorów i inne praktyczne mobilne narzędzia, których zaletą są niewielkie opłaty lub ich brak. Część smartfonowych funkcji nie jest oczywista, a te urządzenia wydają się wręcz do nich stworzone. To między innymi OCR, który prędzej czy później wam się przyda.

OCR to skrót od angielskiego określenia optyczne rozpoznawanie znaków. Jako funkcja oznacza to analizę skanowanych obrazów, rozpoznawanie tekstu, a następnie transkrypcja na zapis tekstowy. Zazwyczaj kojarzymy ją z rozpoznawaniem tekstu na skanowanych materiałach, w praktyce zakres stosowania OCR jest dużo szerszy. Technika stosowana jest choćby przez miejskie systemy bezpieczeństwa, które rozpoznają numery rejestracyjne na tablicach sfotografowanych pojazdów.

Aplikacja rozpoznająca znaki to zwykle również narzędzie do skanowania. W przypadku smartfona wystarczy wykonać zdjęcie, które następnie jest prostowane przez oprogramowanie i zależnie od wyniku analizy zapisywane w postaci dokumentu lub obrazu graficznego.

OCR może być zaaplikowany domyślnie lub później. Funkcja ta może, lecz nie musi wymagać dostępu do internetu. Warto tez upewnić się, czy rozpoznawanie tekstu jest elementem bezpłatnej licencji dla danego programu. Aplikacje takie jak CamScanner, ScanBot czy FineScanner to rozbudowane bardzo dobre narzędzia, ale bez zakupu abonamentu ograniczają się jedynie do prostego skanowania przez fotografowanie.

Po co nam aplikacja zmieniające zdjęcie na tekst ?

Mimo iż funkcjonujemy w czasach cyfrowych, wciąż ogromna liczba dokumentów, z którymi się stykamy to materiały drukowane lub dostępne dla nas wyłącznie w takiej postaci. Mogą to być tak przyziemne materiały jak rachunek czy faktura ze sklepu, ale też donioślejsze w znaczeniu dokumenty urzędowe. Każdy z nas może stanąć w obliczu konieczności przeniesienia do pliku cyfrowego nie kilku czy kilkunastu linijek tekstu, ale wielostronicowego materiału. A wtedy automatyzacja jaką dają aplikacje robioące tekst ze zdjęcia jest jak znalazł.

Powód może być też bardziej prozaiczny, na przykład w podróży chcemy mieć przetłumaczone teksty w obcym języku, które widnieją na karcie dań, w ulotkach czy na tablicach. OCR rozpozna znaki, a potem tłumaczenie to już prosta sprawa.

Czego oczekujemy od aplikacji z funkcjonalnością kopiowania tekstu ze zdjęcia?

Program do rozpoznawania treści za pomocą OCR zwykle stawia czoła dwóm typom treści. Jeden typ to tekst drukowany, który łatwo zaklasyfikować i oddzielić od treści graficznych. Drugi typ to tekst odręczny, którego rozpoznanie sprawia duże problemy i wymaga zazwyczaj korekty już po digitalizacji. Od aplikacji do przepisywania tekstu ze zdjęcia oczekujemy że poradzi sobie dobrze z oboma typami treści. W praktyce rozpoznawanie tekstu odręcznego funkcja, z którą słabo radzą sobie aplikacje offline, ale również narzędzia chmurowe potrafią polec na tego typu danych.

W przypadku aplikacji wyspecjalizowanych w danym typie dokumentów, na przykład faktury, czy wizytówki, możemy też oczekiwać przypisania poszczególnych fragmentów skanowanego materiału odpowiednim pozycjom na przykład aplikacji do fakturowania. Przykładem takiej aplikacji jest PanParagon.

Jak przygotować tekst do skanowania?

To wcale nie jest głupie pytanie. Ponieważ OCR to de facto rozpoznawanie obiektów o kształcie znaków alfanumerycznych i im podobnych, ważne by treść do przetworzenia była maksymalnie kontrastowa, najlepiej na jednolitym tle (wskazany czarny tekst na białym tle), a tekst wyprostowany (o ile pozwala na to układ). Aplikacje "tekst na zdjęcia" są w stanie też rozpoznać tekst w obrazkach, na przykład na zrzutach ekranu. Im bardziej uporządkowany tekst tym efektywniej będzie pracować algorytm OCR.

Obiektyw Google

To narzędzie, które czasem znajdziecie preinstalowane już w smartfonie wraz z innymi narzędziami Google. Dostępna po instalacji wprost z poziomu aplikacji Zdjęcia Google, systemowej aplikacji aparatu albo jako niezależne narzędzie. Bardzo prosta, intuicyjna, a jednocześnie zapewniająca precyzyjne rezultaty dzięki analizie w chmurze. Dobrze radzi sobie nie tylko z dokumentami drukowanymi, ale też z pismem odręcznym i to nawet takim, które zasługuje na miano bazgrołów.

Możemy skopiować cały rozpoznany tekst, albo tylko fragmenty. Obszary zaklasyfikowane jako tekst są otaczane prostokątnymi ramkami. Funkcja tłumacza Google w razie potrzeb dokona automatycznej translacji. Użytkownicy pakietu Office365 mogą spróbować dedykowanej alternatywy czyli aplikacji Office Lens (Obiektyw Office).

Adobe Scan

Ta aplikacja to element ekosystemu Adobe. Wymaga do pracy logowania za pomocą Adobe ID, ale nie będziemy musieli uiszczać abonamentu, by skorzystać z funkcji skanowania jak i OCR. Dysponuje opcją automatycznego rozpoznawania i przechwytywania najpopularniejszych typów prezentacji danych.

Funkcja OCR działa po zapisaniu sfotografowanego lub wczytanego do Adobe Scan obrazu. Jest automatyczna (można ją wyłączyć w ustawieniach) i wykorzystuje wsparcie mechanizmów chmurowych. Kolory i kontrast skanów można korygować w programie. Wyniki rozpoznawania z zachowaniem oryginalnego układu zapiszemy jako pliki PDF, w których można wyszukiwać tekst. Można też dodać komentarze.

Text Fairy

Aplikacja ma angielski interfejs, ale szybko ją opanujemy. Jej zaletą jest działanie OCR również offline - w przypadku większych dokumentów oznacza to wolniejsze działanie niż przy OCR chmurowym.

Dla ułatwienia rozpoznawania w danym języku należy pobrać dodatkowe pliki. Najlepiej radzi sobie z tekstem drukowanym, mogą być to nawet zrzuty ekranu. Gorzej wypada przy rozpoznawaniu pisma odręcznego i w przypadku dokumentów takich jak zdjęcie ekranu. Rozpoznany tekst zapiszemy w formacie PDF podobnie jak w Adobe Scan, a także skopiujemy do schowka.

Prime Scanner

Aplikacja ma wersję płatną, ale nawet bez opłat otrzymujemy pełną funkcjonalność, w tym OCR w trybie offline, która czasem jest przerywana reklamami. A także limit rozpoznanych dokumentów. Program jest bardzo prosty w użyciu, domyślnie proponuje wykonanie zdjęcia tekstu, ale można tez zaimportować dokument z pamięci smartfona, przeglądarki czy pliku PDF. Po rozpoznaniu tekst zapiszemy jako standardowy plik tekstowy.

Podobnie jak Text Fairy słabo radzi sobie z pismem odręcznym. Warto też zadbać o dokładne zaznaczenie obszaru z tekstem. Zwiększa to precyzję rozpoznawania i eliminuje ewentualne artefakty.

CamScanner

To narzędzie, które od dawna zajmuje pierwsze miejsca w rankingach programów z OCR. Ta funkcja jest jednak tutaj elementem płatnym. Dla ułatwienia wszystkie narzędzia premium producent oznaczył pomarańczowym piktogramem - dlatego nawet bez zakupu można zorientować się czy jest on konieczny. W CamScanner zaimportujemy nie tylko obrazy, ale również pliki PDF. Dane możemy przechowywać w chmurze CS i zabezpieczać hasłem. Dostępna jest też wersja biznesowa wyposażona w narzędzia poprawiające pracę zespołową.

Narzędzia do korekty zeskanowanego obrazu lub wczytanej grafiki pomogą zwiększyć precyzję rozpoznawania tekstu. Możemy też zwiększyć precyzję OCR decydując się na skorzystanie z zasobów chmurowych. Rozpoznawanie treści drukowanych działa bez zarzutu, program radzi sobie tez z pismem odręcznym, ale im bardziej litery na siebie zachodzą, tym gorsze otrzymujemy wyniki działania.

Najlepsza aplikacja do skanowania tekstu na Androida

Moim zdaniem najlepsze są rozwiązania najprostsze w użyciu dla nas, a takim jest narzędzie Obiektyw Google. Precyzja rozpoznawania, zintegrowany dostęp do funkcji tłumacza i połączenie z popularnym narzędziem Zdjęcia i aplikacją aparatu w smartfonie, czynią Obiektyw Google najszybszym sposobem na skuteczną digitalizację treści.

